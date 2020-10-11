校醫院住滿學生！山西財大爆諾羅病毒集體感染　男宿舍封了

▲山西財經大學爆發諾羅病毒集體感染事件。（圖／翻攝山西財經大學微博）

記者曾俊豪／綜合報導

大陸山西財經大學爆發諾羅病毒集體感染事件，一名學生表示，7日聽說學校有學生出現上吐下瀉的症狀，之後，男生宿舍有一整層被隔離。陸媒致電校方求證此事，校方表示事情屬實，但未透露具體感染人數，目前僅得知學校醫院已經住滿被感染的學生，感染源則尚未找到。

《健康時報》報導，從10月7日開始，山西財經大學的班級微信群每天都在發布類似消息，例如「重點強調，重點強調！大家這幾天出現有嘔吐腹瀉發燒的情況一定要報告」。

一名學生指出，10月 7日開始聽說有人上吐下瀉，當天就有一棟宿舍整層被隔離了，該層的同學停課，由班委負責送飯，如今校醫院已經住滿了。

學生表示，最初學生也不知道校內發生諾羅病毒感染的情況，是由於金融學院一張內部通知截圖在同學們之間傳開，大家才知道此事。

報導提到，校醫院工作人員證實近兩日仍陸續有學生感染入院治療，但具體人數不便透露。該工作人員還強調，即便感染，1到2天症狀基本都消失，「病人多是因為其傳播途徑像感冒一樣很容易實現，不過只要孩子所在宿舍沒有確診的，就不必太過擔心。」

▲諾羅病毒。(圖／達志影像／美聯社)



然而，學生對校方處理態度卻不甚滿意。有學生表示，學校沒告知感染源是什麼，因此也不知道如何注意食品安全，「學校餐具不衛生不是一兩天的問題了，消毒櫃的燈就從來沒開過，這兩天出了事之後才開，勺子也明顯變乾淨了。」

中國疾控中心統計，今年9月以來，全大陸已經報告超過30起諾羅病毒爆發，涉及病例約1500例，主要發生在飲食服務單位和集體食堂，表現為集體進食同一種或多種受污染或變質食物後，多人集中發病。

中國疾控中心提醒，食物中毒的主要預防措施包括：注意飲食衛生，飯前便後要洗手。不吃未燒熟煮透的食物、未經消毒的奶、未削皮的水果、生的蔬菜，不喝生水。不採摘、食用野生蘑菇和野生植物。選擇新鮮、安全的食品原料，加工時要注意生、熟分開。外出就餐時，注意選擇正規、衛生條件好的飯店或餐廳。