快訊／傳10萬劑疫苗將抵台！桃園醫護優先打　陳時中10點半說明

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心昨公布案908匡列前足跡，也進一步匡列第二家院內感染平鎮某醫院的相關接觸者。另外傳出10萬劑新冠肺炎疫苗即將抵台，除了桃園醫護將優先施打外，另外還有哪些族群可以優先施打，中央流行疫情指揮中心將在今上午10點半持續召開記者會說明疫情最新情況。

根據《聯合新聞網》報導，台灣首批新冠疫苗是輝瑞疫苗，數量僅10萬餘劑，而全台醫護人員約65萬多人，無法全面施打，因此，會優先讓桃園地區的醫護人員施打；而這批疫苗預計在4日通過阿聯酋航空運抵台灣，民航局也將在今日（1日）下午召開內部會議，討論如何配送以及冷鏈倉儲等問題。

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部立桃園醫院感染已造成19例本土案例，其中1例死亡，死亡個案為案863的婆婆，而案863一家七口，已經有六人染疫，其中採檢陰性的大姑因為也有接觸史，仍在隔離中。而部桃的綜合大樓，已經有318人採檢陰性，還有3人還在採檢中。

另外，部桃專案擴大回溯醫院相關接觸者，目前有4千多人在居家隔離中，預計2/4會進行清空計畫；而在第二家院內感染醫院，指揮中心也將針對案889至該院門診兩日擴大匡列，包含1/18、1/23上午整天的門診病患與陪病患者都列入，預計今還會公布新增的匡列人數。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；外出若無法與他人保持社交距離，請全程佩戴口罩，自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施。