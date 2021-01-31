一小步就釀悲劇...恐釀稀有植物滅絕！　雪霸處籲山友：別走捷徑

▲南湖碎雪草。（圖／翻攝自Facebook／雪霸國家公園登山資訊分享站 Shei-Pa National Park Climbing Forums）

實習記者周依儒／綜合報導

不要走捷徑！臉書社團「雪霸國家公園登山資訊分享站」日前發文表示，在雪山山頂及圈谷有一種非常特別的稀有植物「南湖碎雪草」，由於體積非常小，加上半寄生（根部寄生於其它植物）的特性，不能像其他植物一樣可以任意傳播遷移，如果山友在雪山谷圈內隨意走動、未按照規畫步道走的話，可能就會讓稀有的南湖碎雪草消失在地球上。

社團發文表示，在過去的研究中指出，南湖碎雪草很可能是冰河時期的孑遺植物，最早是在1928年時被日本籍學者南湖大山發現，並於1930年命名為「南湖碎雪草」；南湖碎雪草目前僅分布在南湖大山、奇萊北峰及雪山，數量可謂「比日本製造的壓縮機還稀少」，根據雪霸處2018年委託屏科大的研究資料可見，以遺傳多樣性評估南湖碎雪草的有效族群數量約為17-580。

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▲民眾攀爬雪山時千萬別走捷徑，務必遵循規劃步道行走。（圖／記者黃孟珍翻攝）



由於南湖碎雪草的祖先來台灣在冰河時期來來去去後，現在只能住在這些高山的山頂附近，無法在其他環境存活，「由於南湖碎雪草半寄生的特性(根部寄生於其它植物)，並不能像其它植物可以任意傳播遷移，所以它數十年來走的一大步，可能只是您的一小步。」因此山友如果在雪山谷圈裡面隨意走動、偏離步道，就可能讓幾百分之一的稀有植物消失在地球上。

社團也補充，這就是為什麼雪山谷圈規定降雪量達30公分以上，才能開放指定谷圈的特定地點來供雪地訓練紮營使用，就是怕稀有植物的生存換環境遭到破壞，因此再度呼籲山友上山時「千萬別走捷徑」！