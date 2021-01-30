譚德塞譴責「富國別狂囤疫苗」：全世界都會付出代價

▲世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）呼籲復國不要掃購過量疫苗。（圖／路透）



實習記者陳妙津／綜合報導

全世界新冠疫情嚴峻，但卻出現富國購買過量疫苗，而窮國卻難以取得的情況。世衛秘書長譚德塞（Tedros AdhanomGhebreyesus）今日譴責這種「疫苗民族主義」，並以免疫缺乏病毒/愛滋病（HIV/AIDS）危機為例，指出富國應避免重蹈覆轍，否則只會拖延疫情。

據法新社報導，譚德塞對於某些富國只顧到處砸錢搜刮疫苗的行為表達擔憂，「疫情暴露出世界上不平等的現象，並利用這點加速蔓延中，而有助結束疫情的疫苗，也可能讓這些不平等問題更加嚴重。」

譚德塞說，「疫苗民族主義或許對短期政治目標有利，但終究會導致疫情延長的惡果，如果我們因此對國際合作失去信任，全世界都將為此付出代價。」

譚德塞也以免疫缺乏病毒/愛滋病（HIV/AIDS）危機為例，指出富國搶購後，貧困國家近10年後才取得救命藥物，讓許多寶貴生命白白犧牲，以及2009年時H1N1新型流感也有同樣狀況發生，「這不是什麼光榮的歷史，而是糟糕的過去。」



挪威外交大臣埃里克森•索里德（Ine Eriksen Soreide）也對此呼籲表示認同，「一起努力是世界唯一能從疫情中解脫的方法。」輝瑞首席執行長布爾拉則說，每個國家都想先拿到疫苗，造成關係緊張對立，「我們將持續提升產能。」

世界衛生組織（WHO）為COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）的機構之一，幫忙各國採購、協調及共享疫苗，以確保全世界疫苗供給公平。COVAX將在未來數周內展開疫苗配送，讓各國感染風險較高的醫療人員和年長者能率先接種。