離職專心寫作獲獎！她「空降」各大榜單　得獎作破40萬人點閱

▲韓國新人作家張琉珍「空降」各大榜單。（圖／新經典文化提供）

記者林育綾／綜合報導

韓國新人作家張琉珍在2017年離開任職多年的IT公司，為自己訂下一年目標認真寫作並尋找新工作，2018年她入職新工作第3天，就接獲投稿的短篇小說獲獎訊息，該作品後來更引爆超過40萬人次點閱，從此創作邀約不斷，如今她將陸續的創作集結成書《從此好好過生活》，將由新經典文化在2月3日發行中文版。

張琉珍1986年生，延世大學社會科學系畢業，畢業後進入IT產業，經手社群媒體、SNS、音樂串流、人工智能等工作。她在入行第一年時參與《韓民族日報》文化中心舉辦的小說課程，萌發寫作小說的想法，展開一邊工作、一邊嘗試創作的生活。

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2017年離開工作多年的公司專注寫作，一年後接到韓國資深文學出版社「創批」的聯繫，告知她投稿的短篇小說〈工作的快樂與悲傷〉獲得第21屆創批新人小說獎。該篇作品在創批出版社網站刊出後，引爆超過40萬人次點閱、轉發的社群媒體熱潮，瞬間湧入的讀者一度癱瘓出版社網站，引發熱烈討論；此後張琉珍接連收到各大雜誌及網站的創作邀約。

她陸續創作並於2019年集結成書，將自身在IT產業多年工作經驗寫成許多故事，出版了第一本短篇小說集《從此好好過生活》。雖是新人之作，一上市就「空降」韓國各大書店排行榜，長銷不墜，累印數十刷，並獲韓國書店聯合組織年度選書、韓國最大網路書店Yes24年度選書。

張琉珍筆下的每一個人物，相較於金字塔頂端的高階份子，並不特別突出，卻也沒有落後；沒有胸懷遠大的理想，可能也不會成為抗爭權力結構的領頭人。但是在無孔不入的現代社會體制下，這些人擁有恰到好處的自我意識，懂得迅速而靈巧地對事件做出回應，珍惜生活中的小確幸──正是這個時代裡，最平凡普通的我們。

▲《從此好好過生活》將由新經典文化在2月3日發行中文版。（圖／新經典文化提供）

面對生活，她寫道，「長大後才發現，『還可以』這三個字，相對平均來說竟是如此矛盾地稀罕」，而對於愛情她認為，「對某些人來說，所謂的『戀愛機率』，只要見個面、聊個一兩句就能感覺，是十分容易察覺的東西。」



面對工作，她寫道「這世代的人，一踏出辦公室的瞬間，就從腦海拔掉公事的插頭，只想美好的事，只看美好的東西。」面對人生選擇，她寫道，「有些事是無可奈何的事，是本來就非做不可的事。」

《從此好好過生活》，將由新經典文化在2月3日發行中文版。另外張琉珍去年再以短篇小說〈研修〉獲第11屆新人作家賞，同年拿下第7屆沈薰文化大賞，成為韓國文壇及當代讀者眾所矚目的超級新星。同時，〈工作的快樂與悲傷〉也改編同名電視劇，由吳珉錫、高媛熙主演；第二本小說《直到盡頭》（暫譯）計畫於今年春天出版。

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