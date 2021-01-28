蘇貞昌「甘願做歡喜受」　黃暐瀚：民調沒跌到3成不會下台

▲民眾黨直播政論節目《踢批批開講Live》。（圖／民眾黨提供）

記者陳家祥／台北報導

台灣民眾黨官方Youtube頻道「民眾之聲」直播政論節目《踢批批開講Live》28日中午12點正式開播。首集由發言人楊寶楨主持，邀請資深媒體人黃暐瀚、邱明玉以及民眾黨黨代表陳宥丞開講。談到蘇貞昌民調暴跌13.5%，黃暐瀚認為，除非蘇的民調掉到3成，不然不會下台，而他現在就是「歡喜做，甘願受」。

面對進來打得火熱的和平醫院封院爭議，3位來賓都感到相當無奈。邱明玉直言很滿無聊，SARS時期的經驗可以作為如今防疫的參考，但實在沒有必要在「誰下令封院」這個漩渦裡打轉。黃暐瀚則說，大家都覺得封院這件事情做得不完美，可是沒有人想犯錯、沒有人想要醫護人員殉職，該做的應該是從悲劇中學習。

關於新冠肺炎疫苗是否真的能用「晶片」來換？陳宥丞表示，在萊豬進口時，政府也說開放後能換來國際地位，事實證明沒有任何改變，而萊豬是世界各國不要的東西，「我們進口了也沒換到什麼，但疫苗是全世界搶著要的，我們真的能換到嗎？這是值得大家深思的問題」。

此外，節目也談到行政院長蘇貞昌的支持度在4個月內暴跌13.5%，邱明玉直言，民調暴跌最主要還是開放萊豬，但她不覺得蘇貞昌會因此下台，「至少在2022之前都不會換！」主要是蘇貞昌現在滿意度還有5成，先前林全、賴清德下台時還不到3成，撤換他沒太大理由；而萊豬政策是蔡英文跟蘇貞昌一起決定，也不可能要蘇揆為此下台。

黃暐瀚表示，除非蘇貞昌的民調掉到3成，不然不會下台，而他現在就是「歡喜做，甘願受」，而在萊豬進口之後，蘇貞昌的民調還有5成以上，該緊張的會是賴清德、鄭文燦，「你怎麼知道他沒有下一步？」

而黃暐瀚也提到，「核食一定會進來」，蔡政府走抗中路線，需要美國、日本幫忙，核食進口議題不是空穴來風，開放的門檻也比較低，或許開放的速度會比大家想像的還快。

黃暐瀚提到，核食進口議題當然會消耗蘇貞昌的聲量，「但問題是蘇貞昌會不會是2024的人選？如果不是，消耗又如何？」而在社會都還在吵萊豬議題時進口核食，屆時大家又跑去罵核食，就忘記萊豬了，國民黨推的萊豬公投也會跟著失敗。