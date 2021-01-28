CASETiFY、犀牛盾拼聯名推出NBA、LOL特別款　搶攻iPhone換機潮

特約記者洪聖壹／綜合報導

2021 年第一季財報，以 1,114 億美元收入創歷史新高，其中 iPhone 12 系列「助益良多」，看準換機潮商機，手機防摔保護殼大廠「犀牛盾」與《英雄聯盟》合作，推出聯名款產品，而在稍早，全球知名電子配件品牌CASETiFY，宣布將首度與美國職籃 NBA 攜手，推出聯名手機保護殼，而且還是全球首款支援 Magsafe 技術的系列產品。

NBA是首個加入品牌知名創意計劃「CASETiFY Co-Lab」的運動聯盟，正值聯盟歡慶 75 周年，NBA 與正值十週年的 CASETiFY 針對品牌熱銷款式「強悍防摔手機殼」與「鏡面手機殼」，推出 NBA 經典 logo、以及集結各隊伍 logo 致敬NBA的貼紙款式設計，商品零售價 40 美元起。

這次聯名商品當中也不乏限定款，主要使用與籃球外觀相近的荔枝紋皮革設計，一口氣推出 iPhone 手機殼跟無線充電盤，售價為美金 55 元至 70 元不等。

官方透露，所有 NBA x CASETiFY 聯名系列都將引進台灣，而且加入自家的「CASETiFY Cares計劃」，透過與非營利組織KABOOM!合作，只要消費者購買此聯名系列商品，CASETiFY將捐出該筆訂單的5%金額給KABOOM!，協助為每位社區兒童打造遊樂場、照護兒童身心發展。

此外，NBA x CASETiFY系列更包含一款獨特的限量款式「冠軍獎盃手機殼」，是以現實中NBA每年頒發給總決賽冠軍隊伍的獎盃「賴瑞·歐布萊恩冠軍獎盃(Larry O'Brien NBA Championship Trophy)」為靈感所設計。此款限量手機殼以18K金鍍成，另於右上角刻上CASETiFY十周年印記，更標以數字序號呈現商品的獨特性。「冠軍獎盃手機殼」重達114公克，握在手中的份量感不僅讓持有者感到獨特且奢華，更具備CASETiFY商品一貫的高保護力；同時可支援iPhone 12與iPhone 11系列，商品售價為美金1,000元。

而在這之前，犀牛盾則是宣佈與《英雄聯盟：激鬥峽谷》合作，推出聯名款手機保護殼，同樣使用旗下熱賣的款式，包括SolidSuit防摔殼與 Mod NX 防摔殼，前者以犀牛盾獨家材料 ShockSpread 製作，整個背蓋一體成型，呈現獨特手感，後者的背板可拆卸，讓用戶可以隨意更換自己喜歡的遊戲角色。

犀牛盾Ｘ《英雄聯盟：激鬥峽谷》防摔殼已經在官網與通路開放銷售，而 NBA x CASETiFY 則將於 2 月 18 日開賣。