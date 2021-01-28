　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

CASETiFY、犀牛盾拼聯名推出NBA、LOL特別款　搶攻iPhone換機潮

特約記者洪聖壹／綜合報導

2021 年第一季財報，以 1,114 億美元收入創歷史新高，其中 iPhone 12 系列「助益良多」，看準換機潮商機，手機防摔保護殼大廠「犀牛盾」與《英雄聯盟》合作，推出聯名款產品，而在稍早，全球知名電子配件品牌CASETiFY，宣布將首度與美國職籃 NBA 攜手，推出聯名手機保護殼，而且還是全球首款支援 Magsafe 技術的系列產品。

NBA是首個加入品牌知名創意計劃「CASETiFY Co-Lab」的運動聯盟，正值聯盟歡慶 75 周年，NBA 與正值十週年的 CASETiFY 針對品牌熱銷款式「強悍防摔手機殼」與「鏡面手機殼」，推出 NBA 經典 logo、以及集結各隊伍 logo 致敬NBA的貼紙款式設計，商品零售價 40 美元起。

這次聯名商品當中也不乏限定款，主要使用與籃球外觀相近的荔枝紋皮革設計，一口氣推出 iPhone 手機殼跟無線充電盤，售價為美金 55 元至 70 元不等。

官方透露，所有 NBA x CASETiFY 聯名系列都將引進台灣，而且加入自家的「CASETiFY Cares計劃」，透過與非營利組織KABOOM!合作，只要消費者購買此聯名系列商品，CASETiFY將捐出該筆訂單的5%金額給KABOOM!，協助為每位社區兒童打造遊樂場、照護兒童身心發展。

此外，NBA x CASETiFY系列更包含一款獨特的限量款式「冠軍獎盃手機殼」，是以現實中NBA每年頒發給總決賽冠軍隊伍的獎盃「賴瑞·歐布萊恩冠軍獎盃(Larry O'Brien NBA Championship Trophy)」為靈感所設計。此款限量手機殼以18K金鍍成，另於右上角刻上CASETiFY十周年印記，更標以數字序號呈現商品的獨特性。「冠軍獎盃手機殼」重達114公克，握在手中的份量感不僅讓持有者感到獨特且奢華，更具備CASETiFY商品一貫的高保護力；同時可支援iPhone 12與iPhone 11系列，商品售價為美金1,000元。

而在這之前，犀牛盾則是宣佈與《英雄聯盟：激鬥峽谷》合作，推出聯名款手機保護殼，同樣使用旗下熱賣的款式，包括SolidSuit防摔殼與 Mod NX 防摔殼，前者以犀牛盾獨家材料 ShockSpread 製作，整個背蓋一體成型，呈現獨特手感，後者的背板可拆卸，讓用戶可以隨意更換自己喜歡的遊戲角色。

犀牛盾Ｘ《英雄聯盟：激鬥峽谷》防摔殼已經在官網與通路開放銷售，而 NBA x CASETiFY 則將於 2 月 18 日開賣。

ET快訊
確定了！　田中將大回歸樂天
部桃9人驗出「同種變異病毒株」　一張圖看感染關鍵
台中7寶媽3月大女嬰死因出爐！初判2關鍵奪命
22歲男「騎重機自撞」慘死！　父認屍心碎：沒說要去哪
快訊／突然一震！15:29台東近海5.0有感地震　最大震度達
「2月運勢最差」3生肖！它最慘漏財　過年別亂投資

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

CASETiFY、犀牛盾拼聯名推出NBA、LOL特別款　搶攻iPhone換機潮

年終掃除家電祭優惠　DYSON現省6千　LG買冰箱送空氣清淨機

降低造車門檻　高通發表Snapdragon Ride與第四代汽車駕駛平台

5000萬畫素可拍8K　SONY A1相機主打「前所未見」

蕾菈爆熱戀信義區夜店DJ！　「跨騎熊抱」街頭調情全被拍閃炸

近百位部桃醫護合唱《手牽手》　暖哭網友：稚嫩聲線卻無比堅毅

黃子佼曝取消婚宴關鍵原因　除了孟耿如最對不起「梁赫群太太」

飛兒樂團新主唱遭批「挺差的」　阿沁鏡頭喊話邀Faye回來：永遠是妳的家

金剛遭「遊覽車擦撞」差點吵起來　小嫻一出現...秒變見面會

高雄屁孩「直線壓車」秀神主牌騎法 側掛、坐不好掀網怒：屁股痛嗎？

陸軍33化學兵群桃園鄰里大消毒　沿途民眾暖心打氣：辛苦你們了！

搬走15天「留滿地尿布、垃圾發臭」 前房東控訴5寶爸：推車丟在舊家

好奇貓跳進櫥櫃下秒被關門上鎖　毛孩們合力救援：馬麻快過來！

淡水男下坡溜滑板險遭公車輾過　慘摔在地「多處骨折」被罰300元

CASETiFY、犀牛盾拼聯名推出NBA、LOL特別款　搶攻iPhone換機潮

年終掃除家電祭優惠　DYSON現省6千　LG買冰箱送空氣清淨機

降低造車門檻　高通發表Snapdragon Ride與第四代汽車駕駛平台

5000萬畫素可拍8K　SONY A1相機主打「前所未見」

原價7800元！她訂到「一晚457元」老爺行旅　嗨曝後續：收到通知了

林為洲批國台辦不禮貌：台灣價值不用寄望「那個單位」給我們稱呼

日本宮古島感染率近東京2倍　中小學以下全面停課

陸國防部：遏制中國是不可能任務　盼拜登政府加強合作

桃猿找壯壯當女團長沒有對抗情結　壯壯：緣份啦！

睽違130年！雪鴞現身紐約中央公園　賞鳥客朝聖「哈利波特的信使」

緯創跨足預防醫學　開發失智衰弱症快篩

10分鐘罰10萬！　執行官上門催繳…家人才知她「居檢落跑」

果粉注意！3C通路年前下殺　MacBook現省1萬2

居檢外出罰10萬只繳1期　查封愛車！他嚇到向親友借錢繳清

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

3C家電熱門新聞

BRAVIA X9000H實測畫面公開

Sony A1旗艦相機前所未見發表

台灣新創團隊推「發票怪獸」兌發票APP

iPhone 13消息曝光！達人：升級「四眼鏡頭」、大剪瀏海

直擊 iPhone 12 全系列 9 色實機！　果粉直呼這款最有質感

防摔殼拼聯名推出NBA、LOL特別款

年終家電祭優惠　DYSON現省6千

AirPods電量究竟怎麼看？　這 4 種方法及充電盒燈號一次解惑

最新手機市佔出爐　蘋果位居第四

3C達人5招教你破解山寨AirPods

好市多AirPods Pro悄降價　果粉點進全傻眼

高通發表第四代汽車駕駛平台

AirPods Pro新手入門技巧大全！　一次學會如何操控你的時尚配件

全都是假的！　台灣女網紅慘遭「盜臉」登上全球色情網站　

更多熱門

相關新聞

AirPods才3888元！挑戰最低價

AirPods才3888元！挑戰最低價

輕巧輕便的耳機已經成為趨勢，而掀起這股風潮的單品絕非Apple的AirPods莫屬，想在年末好好犒賞自己一整年的辛勞，「Her和她」提出了絕佳的方案，推出「Apple AirPods 無線藍芽耳機搭配充電盒」，原價5290元、特價3888元，超划算的價格直接現省1402元！

蘋果iPhone賀歲短片將以年獸入題

蘋果iPhone賀歲短片將以年獸入題

iPhone 12恐干擾心律調節器　蘋果官方這樣說

iPhone 12恐干擾心律調節器　蘋果官方這樣說

蘋果i12系列拍攝照片 往：想出國

蘋果i12系列拍攝照片 往：想出國

AirPods Max的7個優點與3個缺點

AirPods Max的7個優點與3個缺點

關鍵字：

CASETiFYAppleiPhone 12犀牛盾

讀者迴響

熱門新聞

即／5寶爸小兒子「全身30％燙傷」

他揮手提醒有車禍　女騎士竟高速衝撞還問：該賠我多少

泰王要立貴妃為后　公主勸阻被打斷腿

獨／搬走新冰箱卻留滿地垃圾　前房東怒控5寶爸超惡劣

5寶爸一直窮！社工揭生存技巧：很厲害

高鐵隔壁坐帥哥　特務女偷拍送閨蜜

陸網「感謝博恩」：立功了！

夏和熙染回黑髮「變一個人」　比利站面前沒認出

99XD請加速！雪隧路隊長時速40遭公告

印度神童+命理師雙預言　除夕有大事發生

海鷗1分鐘生吞野兔　畫面驚呆網

49人上吐下瀉　台中漢來海港遭勒令停業3天

為什麼看不到龍貓？宮崎駿解答

點外送4個月！店家「炒飯送湯」網看ID秒歪樓

自強號進站輾落軌男！只剩下半身

更多

最夯影音

更多
蕾菈爆熱戀信義區夜店DJ！　「跨騎熊抱」街頭調情全被拍閃炸

蕾菈爆熱戀信義區夜店DJ！　「跨騎熊抱」街頭調情全被拍閃炸
近百位部桃醫護合唱《手牽手》　暖哭網友：稚嫩聲線卻無比堅毅

近百位部桃醫護合唱《手牽手》　暖哭網友：稚嫩聲線卻無比堅毅

黃子佼曝取消婚宴關鍵原因　除了孟耿如最對不起「梁赫群太太」

黃子佼曝取消婚宴關鍵原因　除了孟耿如最對不起「梁赫群太太」

飛兒樂團新主唱遭批「挺差的」　阿沁鏡頭喊話邀Faye回來：永遠是妳的家

飛兒樂團新主唱遭批「挺差的」　阿沁鏡頭喊話邀Faye回來：永遠是妳的家

金剛遭「遊覽車擦撞」差點吵起來　小嫻一出現...秒變見面會

金剛遭「遊覽車擦撞」差點吵起來　小嫻一出現...秒變見面會

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面