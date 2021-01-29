蘋果賀歲片《阿年》　11分鐘奇幻故事秀出iPhone 12 Pro Max特色

▲Apple公司正式公開2021年新年賀歲片《阿年》。（影片／取自YouTube）

特約記者洪聖壹／綜合報導

「如果因為怕了，就什麼都不敢去做，那我們就會錯過那些人生中意想不到的！」蘋果公司稍早正式新年賀歲短片《阿年》，以 iPhone 12 Pro Max 大膽拍出以往手機拍攝選擇避開的鏡頭，透過知名導演王子逸之手，為影片帶出內容深度與高度。

正如同先前報導，蘋果公司近年來都會選擇在春運期間，邀請知名導演推出感動人心的賀歲作品，從陳可辛導演的《三分鐘》，賈樟柯的《一個桶》，西奧多梅飛爾（Theodore Melfi）的《女兒》到今年由2020 年金球獎提名最佳外語片導演 王子逸執導的《阿年》，全部清一色使用當年最新的 iPhone 拍攝。

▲陳可辛的賀歲片《三分鐘》，除了是真實故事改編，全程使用 iPhone X 拍攝在當時引人熱議 。（影片／取自YouTube）

《阿年》敘述的是一個平凡的農村小女孩與傳說中的「年獸」相遇的之間故事，故事當中參雜了許多讓人反思的地方，有教育、有感動。

許多時候，人們害怕一件事物，是因為那個事物與眾不同。「年獸傳說」可能也只是一個代表，年獸長相跟一般人不同，所以要想辦法用煙火、鞭炮驅趕牠，以求來年豐收順利。相信這個傳說的小孩如果跟著「習俗」照做、乖乖守歲，那麼就會在大人們的讚賞當中長大。

不照個大人說的做，這樣的小孩真的「不正常」嗎？在事事求新求變的年代，即使面對傳說，想要問出：「為什麼」多少都要有份勇氣。影片當中的小女孩，保有童真問出「為什麼？」面對可能很可怕的年獸，她表現的不是害怕，她說出的第一句話，可能是：「你真的會吃人嗎？」

王子逸透過影片當中的小女孩之口，拋出「為什麼我們要怕年獸？」的觀點，很多方面也讓人反思，我們究竟要相信傳說、約定成俗，還是面對自己的問題，勇敢踏上創新之路？蘋果官方表示：「希望每個看完影片的人，內心都會感到溫暖治癒。」

作為一支由知名導演操刀的電影級影片，除了內容深度，畫質不佳，那就不算成功。《阿年》不意外的使用蘋果公司於 2020 年推出的最高規格手機：iPhone 12 Pro Max 拍攝。正如同先前評測(詳見：蘋果iPhone 12 Pro Max與三星Galaxy Note 20 Ultra 頂尖對決)，該款手機最大特色在於可以使用杜比世界拍攝影片、並同時在機上快速完成剪輯；此外，該款手機在人像、HDR、高光拍攝、低光源拍攝都相較以往有明顯的升級。

▲人像拍攝。（圖／擷取自《阿年》）

▲低光源拍攝。（圖／擷取自《阿年》）

▲背光拍攝。（圖／擷取自《阿年》）

▲低光源拍攝。（圖／擷取自《阿年》）

▲夜間動態拍攝。（圖／擷取自《阿年》）

隨著 iPhone 的升級，記者認為，《阿年》有許多畫面是過去導演們不會去碰觸的。舉例來說，同樣是蘋果賀歲片，你不會在《三分鐘》、《一個桶》裡頭，找到任何近拍鞭炮、煙火的畫面；然而，在《阿年》裡頭，用了相當多這樣的畫面呈現人們在慶祝新年。

▲在夜間動態拍攝煙火。（圖／擷取自《阿年》）

讓記者感到印象深刻的地方有兩處：一個是攝影師透過一個窗子，呈現相對黑暗的山壁上反射煙火的光影變化，導演透過這樣的畫面來讓小女孩的媽媽講出每位父母心中害怕的事情讓人反思。另一個畫面是小女孩跟年獸玩耍過程，那個極度晃動的畫面也處理得很好，而導演透過這樣的畫面，呈現小女孩不怕外人說閒話，在山裡與人們可能害怕的「東西」盡情玩耍。

▲在極低光源之下，呈現煙火反射在山壁上與人物行動的畫面。（圖／擷取自《阿年》）

蘋果公司指出，「影片中特別把手機放在年獸的嘴裡，固定在筷子上，放在水池里，安裝在輪椅上… 這些嘗試都是在不斷突破傳統電影拍攝的方式，去尋找更加獨特的視角，從而啓發更多的人，拍電影也可以不走尋常路。」2020 金球獎提名最佳外語片攝影指導安娜弗蘭克薩索拉諾對 iPhone 12 Pro Max，稱之為是可以「讓你單槍匹馬去拍的攝影利器」。

很明顯的，蘋果公司想透過知名導演王子逸之手，去宣傳 iPhone 12 Pro Max 的拍攝能力，「只要想去拍就可以用 iPhone 去拍，無需多想什麼。」不過，王子逸的賀歲片也不禁讓人反思：「面對『未知』，我們到底在怕什麼？」