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共享單車騎到坐墊掉了　慘男猛坐遭「鐵架刺穿後庭」無力倒地

▲男子騎共享單車卻被鐵架後入「菊花」。（圖／翻攝自中新網，下同）

▲男子騎共享單車卻被鐵架後入「菊花」。（圖／翻攝自中新網，下同）

記者劉亭／綜合報導

廣東廣州一名男子近日租借共享單車，沒想到腳踏車座墊在騎乘中脫落，導致鐵架整個插進他的臀部，痛得無法動彈，連人帶車無力倒在地上，路人見狀趕緊報警，出動12人消防員到場救援。

根據廣州市消防救援26日，意外近日晚間10時許發生，男子於海珠區江泰路江泰公車站附近騎乘共用單車時，疑似因為發生碰撞，導致座椅掉落，但他沒有察覺異狀，還是用力坐下去，鐵架也就深深卡進臀部。

▲男子騎共享單車卻被鐵架後入「菊花」。（圖／翻攝自中新網，下同）

由於救護車無法進入該地區，消防人員到場後，將男子及共享單車固定，利用手動液壓剪將卡住的腳踏車座位鐵架剪斷，之後旁人在把車子拿走，不到3分鐘時間解救了傷者，之後緊急將他送醫。

根據通報，119指揮中心接到報警後，立即調派海珠區沙溪消防救援站2台車12名指戰員到場救援。消防員到達現場後，立即組成兩個救援小組，一組對現場進行警戒，安排人員疏通維持現場交通秩序，確保救援現場安全；另一組馬上展開偵查和評估。

許多大陸網友也紛紛留言，「這是一條有痛感的微博」、「最擔心的事情發生了55555」、「這是太疼了吧……」、「4D新聞，看著都覺出疼了」、「一步到胃。」、「有點恐怖」、「騎車前還是得檢查一下車」。
 

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