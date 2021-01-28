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進口「恐怖貓糧」爆毒千隻貓恐致死！全系列下架　代理商證實送檢

▲▼進口「恐怖貓糧」爆毒千隻貓恐致死！全系列下架　代理商證實送檢。（圖／翻攝微博）

▲網友爆料貓咪吃「毒糧」後異常嘔吐。（圖／翻攝微博）

記者許力方／綜合報導

大陸有貓奴上微博爆料，最近餵食貓糧時，寵物貓咪突然出現嘔吐、血便甚至死亡的狀況，氣得公布問題廠牌，事後網購平台「天貓」緊急下架問題產品，25日代理商「百加世」緊急發表公開信，證實已經上門取樣送檢，強調會「負責到底」，浙江寧波市的監管部門也介入調查產品，網友仍氣憤不平，痛批涉案品牌有屢次被罰的黑歷史。

有不少飼主近日透過微博發文爆料，聲稱愛貓因吃了「go！九種肉貓糧」一周之後，突然莫名上吐下瀉，嘔吐黃水、貓糧，甚至還有貓咪血便，精神不振、暴瘦的狀況，而問題產品多是從天貓進口超市雙十一銷售的批次，短短2天內各大平台收到相關投訴多達上千件，而「go！九種肉貓糧」為加拿大進口品牌，代理商為百加世，以及銷售平台的天貓國際。

▲▼進口「恐怖貓糧」爆毒千隻貓恐致死！全系列下架　代理商證實送檢。（圖／翻攝微博）

▲▼進口「恐怖貓糧」爆毒千隻貓恐致死！全系列下架　代理商證實送檢。（圖／翻攝微博）

▲進口恐怖貓糧連環爆，出現上吐下瀉、血便、吐血等症狀。（圖／翻攝微博）

百加世率先發佈聲明公開回應，堅稱「所有產品都是經過層層質檢和正規清關進口」，但因曝光的問題遠非個案，大規模出現中毒甚至死亡的症狀，「毒糧事件」在網路上發酵，百加世隨即發佈第二封公開信，證實已經前往投訴案件取樣送檢，會負責到底。

至於天貓則火速下架「九種肉」系列產品，其餘包括鮭魚、雞肉全貓糧系列則還在銷售。天貓國際回應，「我們高度重視消費者回饋」，1月23日接獲相關客訴後，第一時間就把商品下嫁，並要求業主針對涉案批次商品進行再次送檢，目前還在等待檢驗報告，另外也設置專屬客服，權力保障消費者權益。

▼毒貓糧爆上千隻貓遭害！全系列下架，代理商證實送檢。（圖／翻攝微博）

▲▼進口「恐怖貓糧」爆毒千隻貓恐致死！全系列下架　代理商證實送檢。（圖／翻攝微博）

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