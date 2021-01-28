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咬一口流下幸福的淚水！像雲朵一樣蓬鬆Q軟的晨光生土司　小七限定門市限量開賣

▲▼統一晨光生吐司。（圖／記者周宸亘攝）

▲近年超人氣的生土司被譽為「土司界精品」，引起饕客排隊搶購。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

近年來被譽為「土司界精品」的「生土司」成為愛吃、懂吃饕客間口耳相傳的熱搜關鍵字，一聽說哪裡推出生土司、哪個品牌來台展店，人人趨之若鶩、掀起排隊搶購風潮，近期更出現一款據說「咬一口就會留下幸福的淚水」的神級生土司，讓生土司迷熱議，而這款生土司最珍貴之處就在於「限地區開賣」，目前僅有小七桃竹地區及三家北部門市限定販售，物以稀為貴，老饕們準備衝一波。

▲▼統一晨光生吐司。（圖／記者周宸亘攝）

▲嚴謹的製作過程與嚴苛的技術要求，造就具有高級幸福口感的生土司，連土司邊都好吃到流淚。

土司我們都常吃，但「生土司」跟一般土司有什麼不一樣？能讓饕客紛紛聞風而至、排隊等待也甘願？「生土司」其實就是「直接吃就很美味」的意思，因為製作過程中的獨特工法讓土司蓬鬆Q軟，又能保有綿密濕潤的超高級口感，直接食用、不需回烤就能讓味蕾嚐到前所未有的幸福感，每一個人吃過的人都讚嘆「回不去了」！最重要的是，許多人吃土司最怕咬到乾硬的土司邊，甚至早已習慣切邊，但生土司卻連土司邊都細緻柔軟、令人欲罷不能，與過往對土司邊的印象大不相同，也成為生土司最為人稱道的特色之一。不過，要製作出口感驚艷、嚐一口就流下幸福淚水的生土司並不是件容易的事，需要嚴苛的技術要求，因此價格也比一般土司高出不少，但畢竟「吃的不是土司、是高級幸福感」，在老饕界更流傳一句名言「土司當吃生土司」，讓生土司人氣居高不下、供不應求。

▲▼統一晨光生吐司。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼統一晨光生吐司。（圖／記者周宸亘攝）

▲直接吃就超美味，加上喜愛的配料好享受。

在百家爭鳴的生土司界，家家都有自己的獨門秘方，不僅各品牌卯足全力製作出超美味的生土司，消費者更是懂挑也懂吃，連細微的口感差異都能嚐出端倪。晨光生土司製作過程繁複嚴謹，以低溫熟成極湯種工法，讓生土司皮薄、柔軟又細緻。現代人不只在乎美味、更在乎食品安全，晨光生土司主打不添加人工色素及香料、乳化劑，僅選用簡單的原物料製成，呈現出生土司的極致美味。除此之外，選用日清山茶花麵粉加入北歐芬蘭發酵奶油，日清山茶花麵粉的清香美妙融合小麥香氣，每一口都是奢侈享受。魔鬼藏在細節裡，切成3cm的特選厚度，讓土司控可以一口接著一口，盡情享受鬆、軟、Q、彈的味蕾震撼。而堪比工藝等級的晨光生土司也以精緻嚴謹的製作過程榮獲了「A.A.無添加」潔淨標章三星驗證，人人都想嚐上一口！

▲▼統一晨光生吐司。（圖／記者周宸亘攝）

▲晨光生土司在桃竹地區及北區限定3家門市限量開賣，讓饕客準備手刀搶購。

土司可說是飲食習慣中不可或缺的「必需品」，不管什麼時間，只要看到土司都想來上一片，而號稱「連皮都好吃」，吃了會浮現滿滿幸福感的晨光生土司不只製作過程不平凡、美味更加不平凡，限量總是殘酷且美好，這次只在小七桃竹地區及北區三家門市限量販售，特別訪問北區限定門市販售的店長說「很榮幸被選為搶先販售的門市」、「生土司真的很美味，推薦大家一定要吃」，超稀有的高級口感限量釋出，讓桃園、新竹的饕客等不及手刀衝刺搶購。各位生土司控、美食控、麵包控，如果想體驗濃濃幸福感的美味，可要速速起身衝一波啦！

北區三家門市限定資訊
7-ELEVEN萬芳門市：台北市文山區萬安街23號25號
7-ELEVEN懷德門市：台北市北投區懷德街85號1樓
7-ELEVEN城雅門市：新北市樹林區學成路519號1樓

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