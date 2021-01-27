資深警察條子哥獲「年度新人」！誠品閱讀職人大賞得獎名單一次看

▲「誠品閱讀職人大賞」公布得獎。（圖／誠品提供）



記者林育綾／台北報導

全台超過千位書店職人推薦「誠品閱讀職人大賞」公布得獎名單！其中「年度新人」由具有20年經驗的資深警察條子鴿奪得；而「書店職人最想賣」則由全球暢銷百萬本的《正常人》獲得。得獎書展即日起至3/31也祭出單本79折起、三本75折起優惠；此外因應書展取消，目前也有許多出版包括時報、聯經、大塊等推出購書優惠。

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▲「年度新人」由具有20年經驗的資深警察條子鴿《你所說的都將成為呈堂證供》奪得。（圖／誠品提供）

一年一度的「誠品閱讀職人大賞」，由日日與書為伴的職人票選推薦，26日公布得獎名單，其中「年度最期待作家」由新生代詩人潘柏霖獲得，《人工擁抱》蒐集了逾7千篇粉絲投稿故事，將疼痛、悲傷化為文字傳達，每一章節都是令人心碎的故事，卻又陪伴無數讀者擁抱黑暗、擁抱自己。

▲「年度最期待作家」由新生代詩人潘柏霖《人工擁抱》獲得。（圖／誠品提供）

而「最想說服爸媽買」得獎作品是《我們為什麼要讀書？為什麼要工作？》這本書以圖文形式說明讀書與工作意義，解答並幫助孩子面對煩惱，書中提到「夢想實現的方式不是只有單一路徑」受到誠品書店職人的肯定，鼓勵孩子可多方嘗試各種方式自我實現。

▲「最想說服爸媽買」得獎作品是《我們為什麼要讀書？為什麼要工作？》。（圖／誠品提供）



「年度新人」由具有20年經驗的資深警察條子鴿奪得，他的第一本作品《你所說的都將成為呈堂證供》寫出他親身經歷的故事，道盡不為人知的警界真相，一窺正義背後的世界；而「書店職人最想賣」則由全球暢銷百萬本、時代雜誌盛讚「十年來最好的小說」《正常人》獲得。

▲「書店職人最想賣」則由全球暢銷百萬本、時代雜誌盛讚「十年來最好的小說」《正常人》獲得。（圖／誠品提供）



誠品閱讀職人大賞呈現不同於暢銷書的閱讀風景，更以書展、講座、刊物等方式推薦得獎作品，有效帶動書籍銷量翻倍成長，歷屆得獎作家像是吳明益、駱以軍、林立青等作品更有高達4至5倍的成長，期待能讓多元觀點被更多讀者看見。

此外因應書展取消，原定於台北國際書展登場的誠品兒童館限定店，2/9起將於誠品信義店3樓forum完整呈現。另外也舉行「2021誠品線上國際書展」精選優質圖書，呼應台北國際書展線上書展「韓國主題國XYZ」推出韓國文學相關書展，韓國勵志書籍受到新世代讀者關注，「2020誠品年度閱讀報告」觀察香港閱讀現象，韓國勵志書相關銷售量近3倍成長。

目前也有不少出版社在書展取消後，積極於線上及線下進行「自救」活動，包括青鳥書店、新北永和「楫文社」提供短期場地免費租借，提供出版社辦活動。而時報出版也在自營書店推出「單本78折、三本72折、五本68折」滿千再折百等；聯經出版社也在自營的聯經書房、線上書店，祭出全館單本79折，3本以上7折，5本以上65折。

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