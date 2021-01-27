部桃疑有部分人士未管制？　鄭文燦：有媒體提醒、CDC會看到

▲桃園市長鄭文燦27日受訪時表示，針對媒體詢問部桃部分人士未受管制，這必須由CDC開會討論，媒體的提醒，他們會看到。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府27日召開防疫專案會議討論相關疫情重點，針對媒體關心部桃醫護或病患都有管制，但清潔、保全僅列自主健康管理，藥廠業代、物流人員等人員擔心成為疫區破口？市長鄭文燦表示，哪些該列居家隔離或自主健康管理，必須由中央疫情指揮中心（CDC）或防疫專家開會討論，既然媒體提醒，他們會看到。

中央流行疫情指揮中心針對部桃爆發疫護人員群聚感染事件，除將醫護人員與病患列為管制對象，同時向上溯源逾5千人進行追蹤管制，針對外界質疑，除醫護人員有管制，清潔、保全、物流與藥廠等人員都沒有列入自主健康管理，健保卡也未註記，是否成為防疫破口？

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鄭文燦指出，哪些該列入居家隔離或自主健康管理，這個必須由中央疫情指揮中心（CDC）、防疫專家開會討論，我想媒體的提醒，他們應該會看到。

▲中央流行疫情指揮中心針對部立桃園醫院進行醫事人員進行全面管控，防止疫情出現破口。（圖／記者沈繼昌攝）



此外，媒體詢問，台北市開第一槍說一例不明原因感染源的話會停辦百人活動、15例要進行居家辦公，千例就會停班停課，部桃已有2例不明感染，有沒有打算停辦百人活動，或是到達幾例就停班課，到達幾例就居家辦公？

鄭文燦認為，中央疫情指揮中心目前有四階段防疫規範，假如有社區不明感染案例就會進入二階段、甚至三階段，我們會依照風險等級進行群聚活動管控，目前在部桃專案當中要匡列5000人左右的居家隔離範圍，目的就是要減少社區案例的可能性，目前要把眼前工作做好，將來作業的SOP中央疫情指揮中心會按部就班按照每個階段要求，市府也會按照這樣的規範來執行。

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