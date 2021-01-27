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印度農民闖紅堡…拖拉機車隊「共和日」佔德里！　暴力衝突釀1死

▲▼印度德里農民上街抗議「農業三法」。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度德里農民上街抗議「農業三法」。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合外電報導

印度農民團體26日走上首都德里街頭，抗議有利於財團的「農業三法」。原本在警察同意之下的和平示威，卻在最後爆發暴力衝突，數千農民闖入歷史悠久的「紅堡」，目前至少造成1人死亡，80多名警力受傷；就連美國紐約都有支持者上街力挺。

綜合外媒報導，印度農民團體選擇在一年一度的「共和日」（Republic Day）上街，抗議有利於財團的農業三法。原本政府打算拒絕集會申請，但當地警方同意農民在德里市中心外圍進行抗議，避免干擾共和日慶典，但仍在遊行尾聲爆發暴力衝突。

▲▼印度德里農民上街抗議「農業三法」。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼農民開著拖拉機上街抗議並佔據紅堡。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼印度德里農民上街抗議「農業三法」。（圖／達志影像／美聯社）

部分農民的開著拖拉機衝破路長，開始向市中心聚集，甚至闖入歷史悠久的政治地標红堡（Red Fort），在國旗旁邊豎起抗議旗幟。而衝突最激烈的地方是在ITO地鐵站附近，現場影片顯示，農民用棍棒襲擊警察，而警方也用催淚彈和警棍回擊，結果造成一名抗議者在開拖拉機撞翻路障時，不幸中槍身亡。

▲▼印度德里農民上街抗議「農業三法」。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼遊行尾聲爆發警民衝突。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼印度德里農民上街抗議「農業三法」。（圖／達志影像／美聯社）

內政部長沙阿（Amit Shah）下令15個軍事連隊駐守，加強首都維安；據了解還有另外5個連正在待命。除了德里之外，紐約也有許多農民支持者，聚集在印度大使館前聲援。

▲▼農民支持者聚集在紐約印度大使館外抗議。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼農民支持者聚集在紐約印度大使館外抗議。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼農民支持者聚集在紐約印度大使館外抗議。（圖／達志影像／美聯社）

根據《中央社》報導，農業三法目的在於解除農民過去被限制只能與各省市政府指定成立的農產市場委員會進行農產品交易；農民在新法下可直接跟買家交易，且免除手續費和課稅。

不過，以印度農業大省旁遮普省（Punjab）和哈雅納省（Haryana）農民團體為首的反對者認為，農業三法將讓農民喪失政府提供的農產品保證收購價格；且在大型企業介入後，小農將淪為看企業臉色定價的農奴，因而發動示威，並於去年11月26日集結在首都新德里邊界佔據要道露營抗議，要求廢除農業三法。

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