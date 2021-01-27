4大2小搭計程車不戴口罩卻說「我怕疫情」　下車還偷走酒精

記者黃翊婷／綜合報導

一名桃園的計程車司機27日凌晨在臉書「爆怨2公社」PO文聲稱，在某卡拉OK載到4大2小一家人，沒想到他們上車後全程都沒戴口罩，一直講話聊天，下車時還把他用來消毒的酒精、擦車布偷走，「是要不要這麼誇張啦！還好（酒精）剩下不多。」

▲現在搭計程車都要戴口罩。（示意圖／記者許宥孺翻攝，非本文事發車輛）

原PO無奈表示，當時接到公司通知前往某卡拉OK載客，一車4大2小，全程都不戴口罩，沿路一直聊天就算了，後座其中一名乘客有咳嗽，他們卻只要求開窗，還說「我怕疫情」，讓他聽到一肚子火，「知道疫情還不戴口罩上車？」

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接著，坐在前座的老公要求停車，想去一下超商，後座的老婆竟然一秒提醒，「進去要戴口罩，你不知道嗎？」原PO坦言，聽到這邊心裡真的是又氣又無言，「坐計程車就不用戴嗎？」最後好不容易將一家人送抵目的地，返回排班點準備進行車內消毒時，才發現提供給乘客使用的酒精和擦車布都被偷走了。

原PO回憶，整趟車程最噁心的是，前座乘客一直跟老婆講話，頭一直往後面轉，結果口中檳榔的葉子、約半個米粒大小，就噴到他的手背上，只能趁停紅燈時趕快擦一擦，順便噴一下隨身的小瓶消毒液。

▲乘客連原PO車上的酒精也A走。（示意圖／ETtoday資料照）

「一定會有很多人說拒載。」原PO說，因為疫情關係生意慘淡，公司規定要柔性勸導，別趕客人下車，只好忍著情緒將他們載到目的地，也配合分3個點讓乘客下車，結果最一個下車的乘客差點連車資零頭5塊錢想賴掉，推稱手上只有100元鈔票，但他堅持可以找錢，整件事情才終於落幕，「通常205元那個5元我都不會收，遇到這些雞X人，一塊錢我也收。」

其他網友看完原PO的抱怨文，紛紛留言替他抱不平，「司機也是危險行業，接觸無數的客人，辛苦了」、「直接載去警局罰錢啦」、「沒水準的一家人，這種家教未來真的不敢想像」。還有其他運將分享自己的防疫妙招，供原PO參考，「我都直接說現在規定要戴口罩，如果沒有就請他重新叫車。不然我車上有，一片5元，如果不買就請他下車。」