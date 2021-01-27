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簽賭教父陳盈助被抄家！角頭不爽陷害內幕曝　身家竟是隱形首富

有「台灣地下簽賭教父」之稱的陳盈助涉嫌洗錢，日前遭檢方傳喚後以1.5億元交保。（圖／宋岱融攝）

▲有「台灣地下簽賭教父」之稱的陳盈助涉嫌洗錢，日前遭檢方傳喚後以1.5億元交保。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

有「台灣簽賭教父」稱號的嘉義聞人陳盈助，因涉及以賭博網站跨國洗錢，1月中旬遭檢警調大舉搜索豪宅及北中南博奕網站及機房據點，陳盈助5度進出嘉義最後裁定以1.5億交保；擁有百億身家「富可敵國」、藍綠通吃的陳盈助，此次罕見遭「抄家」，本刊掌握消息，起因和6年前綽號「海陸仔」的黑道大佬赫育龍，綁架高雄一名陳姓富商，勒索台幣2億5000萬有關。

61歲的陳盈助因遭檢舉涉及多起賭博案及境外地下匯兌洗錢案，嘉義和橋頭地檢署6名檢察官於1月16日至19日，指揮600多名警調和憲兵人員，發動3波行動，兵分多路前往嘉義豪宅及北、中、南的博奕公司、機房等百處地點搜索，在陳家豪宅扣得1250萬現金、北、中公司查獲5千多萬，另查扣手機、電腦等證物。

檢警赴陳盈助嘉義豪宅，特勤人員荷槍實彈執行搜索。（圖／讀者提供）

▲檢警赴陳盈助嘉義豪宅，特勤人員荷槍實彈執行搜索。

陳盈助和妻子陳素月、弟弟陳盈坤及60多人，被檢方列被告及關係人帶回調查。據查，陳男見檢警上門，還態度從容地說：「怎麼現在才來，等很久了！」隨後被帶往嘉義地檢偵訊。

同一時間，位於高市左營商辦大樓的2家經營30多款的遊戲軟體公司，被檢方認為銀行帳戶有數億資金流動，懷疑暗地幫陳男洗錢也遭搜索，現場查扣帳冊、電腦等，30名員工被帶回分局偵訊。

兩地檢警漏夜偵訊，陳妻陳素月和胞弟陳盈坤訊後請回，另15人以5萬至20萬交保；高雄員工因多為工程師、美編，均否認經營簽賭網站，訊後請回。

陳男當晚偵訊至凌晨，因身體不適，檢方考量他心臟裝支架加上血糖過低，同意他先以3張各5千萬的本票具保，暫時讓他返家休息；翌日上午，陳男回嘉檢接受偵訊，檢方考量他對案情大致交代清楚及其身分地位，限制住居及出境、出海，因陳表示「可籌現金代替本票」，檢方同意他返家籌保金。

當天下午，陳向檢方保證隔天會將保金匯至台銀專戶後，微笑離開地檢署，記者問「是否覺得被冤枉？」陳微笑揮手未多說；檢方翌日收到陳男匯款，全案朝《洗錢防制法》、《公司法》、《商業會計法》、《賭博》等擴大偵辦。

本刊調查，綽號「海陸仔」的黑幫大哥赫育龍（53歲）2014年7月，曾以假車禍方式綁架高雄一名陳姓富商，勒索人民幣5000萬（約台幣2.5億），陳姓富商家屬當時請出一位在道上「喊水會結凍」的教父級人物出面「斡旋」，這位教父級人物就是陳盈助。

外傳因綽號「海陸仔」的黑道老大赫育龍，不滿陳盈助干涉他綁架的事情，所以「要讓陳盈助漏氣」。（圖／翻攝年代新聞）

▲外傳因綽號「海陸仔」的黑道老大赫育龍，不滿陳盈助干涉他綁架的事情，所以「要讓陳盈助漏氣」。

據了解，陳盈助因為當時和「海陸仔」相識，但陳盈助受家屬委託協調，因此將贖金殺價至1500萬人民幣（約台幣7500萬），「海陸仔」雖拿到錢後釋放肉票，但認為該名大老管閒事，拿的錢太少，隔年再擄走陳姓富商，家屬付贖600萬美金，富商肉票才獲釋。

嘉義地方人士透露，「海陸仔」被收押後，曾對身邊小弟不斷抱怨，「盈助啊不夠意思，這款歹誌也要管」。因此在看守所期間就曾經透露要「點出」陳盈助的據點，要讓他灰頭土臉一次，只是「海陸仔」沒料到，檢方竟以《洗錢防制法》對付陳盈助。

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