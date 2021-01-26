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部桃陪病者「未匡列」恐成社區漏洞　陳時中：無須過度緊張

1/23指揮中心記者會,陳時中,羅一鈞,莊人祥,周志浩。（圖／指揮中心提供）

▲防疫指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

部立桃園醫院累積15人染疫，中央流行疫情指揮中心規定曾在部桃就醫者，需在健保卡上註記，讓防疫人員能提高警覺。然而，有醫師指出該註記仍有漏洞，像是陪病者就不在註記對象內。指揮官陳時中表示，已這段時間有到部桃者，都要進行自主健康管理，有症狀者須通報1922採檢，避免前往人潮壅擠處，但無須過度緊張。

部桃事件爆發後，指揮中心1月24日上午先將針對1月6日至1月19日由綠區出院病人於健保卡註記為「自主健康管理」專案對象，晚間又因全院變紅區，緊急公布健保雲端提示增列自1月6日起曾至部桃門急診就醫病人及工作人員，列入自主健康管理對象。

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不過，由於部分曾到醫院的藥廠業務代表，或者曾到護理之家的訪客並未被列入，被問到是否會把防火牆再擴大？陳時中回應，如果在辦公室完全沒有接觸的人，就不需匡列為採檢對象。指揮中心已案889掛號時接觸的5名行政人員進行採檢，結果均為陰性。

中央疫情指揮中心公布案889及890足跡，案889是在其他間醫院急診就醫時，才發現確診，振興醫院感染科主任醫師李明政指出，目前健保卡都會註記是否為部桃患者，但探病、急診陪病者、藥商、儀器商、物流員及外送員等6族群難以匡列揪出。

對此，陳時中表示，陪病者可能較比較危險，已經呼籲這段時間曾到過部桃者，要進行自主健康管理，有症狀者需通報1922安排採檢，外出時避免到人潮過度壅擠場所。陳時中另強調，陪病者已經過了感染潛伏期，感染可能性很低，只需做好自主健康管理即可，不用過度緊張。

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