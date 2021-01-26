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龍華科大攜手美國Telamon簽產學　推機器人技術與應用

▲▼ 龍華科大、美國Telamon簽產學　推機器人技術與應用 。（圖／龍華科大提供）

▲龍華科大設置機器人術科合格場域，圖為學生參加iPAS機器人工程師術科考試實作。（圖／龍華科大提供）

記者崔至雲／台北報導

龍華科技大學日前宣布，將攜手美國印地安那州特立蒙公司(Telamon Enterprise Ventures, TEV)簽訂產學合作協議，成立「特立蒙－龍華機器人技術系統整合研發中心」，結合廣明旗下達明機器人(Techman Robot)及新漢公司(NEXCOM)的OT/IT融合技術，正式建立機器人技術產學合作夥伴關係。

龍華科大指出，去年年底龍華科大、新漢公司、特立蒙公司以及印地安那州文森大學(Vincennes University)四方共同簽署工業4.0產學合作備忘錄，透過校際合作建立新的商業模式，將台灣先進工業物聯網、工業4.0的產品及解決方案運用在提昇學校最新設備、促進台美技職教育訓練、研究及產學合作等項目。這一年來雖然受到新冠疫情阻礙，但台美四方合作的各項計畫，仍然積極有序進行。

▲▼ 龍華科大、美國Telamon簽產學　推機器人技術與應用 。（圖／龍華科大提供）

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▲龍華科大機器人工程師培訓中心工程師，操作機械手臂與工具機CNC上下料技術。（圖／龍華科大提供）

計畫負責人、龍華科大講座教授丁鯤表示，四方合作意向書簽訂以來，龍華科大除開發機器人與CNC連結的上下料智慧化、機器人拋光與輪框去毛邊、人工智慧撿放技術、機器人焊接技術，並與東佑達自動化、易控機器人、金器、所羅門等公司開拓合作，持續開發多樣性機器人、無人搬運車與人工智慧等應用。

丁鯤提到，Telamon特立蒙公司則與達明機器人公司共同合作，在文森大學成立北美第一個達明「協作機器人培訓中心」，與此同時，龍華科大與達明機器人合作，也建立了「達明協作機器人工程師技術認證中心」。經由Telamon居間聯繫，龍華、達明、特立蒙與文森大學，在新冠疫情下仍持續遠距進行交流，將龍華科大機器人技術成效，順利移轉到文森大學。

丁鯤指出，這些專案以台灣及美國中小製造業在自動化及智慧製程方面需求而設定。不僅落實2019年四方合作協議書精神，並以達明機器人產品加上新漢OT/IT融合技術，逐步開發測試以智慧製造為目標的商業化產品與解決方案，並藉由Telamon與文森大學在美國教育界及中小企業方面深厚網絡，不但可將龍華科大開發及測試成果移轉到文森大學，作為在地化驗證，並由在職訓練的中小企業做推廣，達成台商拓展國外市場功效。

▲▼ 龍華科大、美國Telamon簽產學　推機器人技術與應用 。（圖／龍華科大提供）

▲龍華科大、美國文森大學、Telamon、新漢公司，2019年開展產學合作已有具體成果。（圖／龍華科大提供）

丁鯤說，龍華科大與Telamon合作項目目前已推展到印州各大學，包含普渡大學等校都表示有興趣與Telamon合作，因此以達明機器人產品的應用也會延伸至AGV、移動機器人、3D視覺辨識與人工智慧、IT/OT融合、AR/VR等系統整合的領域，這些努力也以加入美國重振製造業為目標。

丁鯤表示，Telamon與龍華科大機器人團隊合作案例，將是一個創新並具有商業國際化的成功模式，Telamon、龍華科大機器人技術，加上美國中小企業實用產品方案的研發，台美雙方合作，將提供龍華合作夥伴的產品及技術解決方案，提升在美國市場推廣的機會，前景樂觀並可預期。

丁鯤強調，有鑑四方合作項目不斷開展，以及多方應用面需求增加，為擴大智慧製造及工業4.0推動，順利打進美國市場，期盼更多的台灣技術及系統整合公司新夥伴加入，不僅有助提升機器人應用及開發實用解決方案，更能為台灣培育出具有競爭力的未來產業亟需人才。
 

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