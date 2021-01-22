　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國中14歲女兒發燒看病　爸陪診驚見試劑「2條線」崩潰

▲▼國中14歲女兒發燒看病　爸陪診驚見試劑「2條線」崩潰。（圖／翻攝自《醫師好辣》）

▲快篩試劑「兩條線」，讓陪病爸爸嚇一大跳...（圖／翻攝自《醫師好辣》）

記者柯沛辰／綜合報導

天大的誤會！一位爸爸帶著14歲女兒求診，轉述有發燒、肌肉痛等症狀，因此醫師決定作病毒快篩，怎料15分鐘後試劑出現「兩條線」，嚇得父親頻頻詢問「我女兒懷孕了嗎？」

小兒科醫師陳木榮近日上節目《醫師好辣》分享一起有趣案例，談到一位爸爸帶14歲女兒看病，稱有發燒、骨頭痠及肌肉疼痛等症狀。經他仔細診斷，判定應是病毒感染，所以開藥後建議父女倆回家觀察。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，爸爸放不下心，堅持進一步檢查，最後他只好點頭，讓少女進行「病毒快速篩檢」。15分鐘後，篩檢結果出爐，陳木榮指著桌上的試劑和報告，向父女倆解釋病情，「這看起來真的像是流感，其他病毒我也都幫妳檢驗了，所以我開個特效藥，回到家觀察個幾天！」

父女倆離開診間後，陳木榮請下一位病患進門，怎料那位爸爸又回頭闖進診間，神情緊張地表示「醫生，我可以再問你一個問題嗎？」

▲▼國中14歲女兒發燒看病　爸陪診驚見試劑「2條線」崩潰。（圖／翻攝自《醫師好辣》）

▲陳木榮說，當時試劑下面墊著一張初診單，讓誤會更深了。（圖／翻攝自《醫師好辣》）

陳木榮一頭霧水，連忙點點頭，結果只見爸爸客氣地將病患請出去，隨後一本正經地扭過頭問「醫生，那個發燒、頭痛、肌肉疼痛，你覺得有懷孕的可能嗎？」

陳木榮愣了一下，「應該不會有這個可能，又不是肚子痛...」不料爸爸立刻追問「可是...你剛剛那個『驗孕棒』不是兩條線嗎？」

陳木榮說，真的是誤會大了，所以他立刻跟爸爸詳細解釋，不是所有的兩條線都是懷孕，很多病毒感染試劑，包括腺病毒、呼吸道融合病毒或是流感，都是「一條線」沒事，「兩條線」代表感染。

他笑說，當時護理人員擔心觸碰到試劑，所以下面用初診單墊著，怎料單子右下角剛好有個「懷孕中」的欄位，才讓父親先入為主以為女兒懷孕。語畢，笑翻在場來賓。

ET快訊
冷空氣又要來了！全台急凍時間點出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

國中14歲女兒發燒看病　爸陪診驚見試劑「2條線」崩潰

屁孩吃火鍋「乾炒牛肉」燒黑笑翻　女店員：付錢不代表能糟蹋人

24→12°C變天「先雨後乾」！冷空氣再報到　全台急凍3天時間出爐

嘉藥環資系團隊攜手海大　發現墾丁新種「龍口蛇鰻」

台中百貨福袋登場　廣三650袋預購秒殺、新光1/27開搶

快訊／萊爾富、OK跟進！桃園全門市即日起「座位區」暫停開放

部桃清空！專家坦言「有隱憂」接收病患醫院需慎防院內感染

快訊／店內加強消毒！　全家超商宣布「桃園特定店」防疫規定

低劑量電腦斷層掃描　早期發現為肺癌篩檢把關　

「老了還近視」恐是白內障！醫提「判斷症狀」：看近物突變清楚要當心

鄭爽哭了：熱搜成為壓力！　「我不喜歡迴避問題」退圈聲明音檔瘋傳

賓士加油站洗車「突被後車嘟出」　肇事駕駛暴力倒退！員工險遭撞

白宮正式易主！拜登賀錦麗就職　成為第46任美國總統、副總統

不捨孫女離開...阿公邁步追車尾跑 堆滿笑容大力揮手：下次再回來喔

大胃王丁丁被爆「強上男性友人」　半夜發聲：沒做的事，我處之泰然

林俊傑直播驚喜開唱《想見你想見你想見你》　網友點播願望實現：真的好感動！！

阿嬤霸占公車座位「空位不讓」　被錄影森77：你去跳河死一死

台灣人講話穿插英文！　韓妹秒舉例「你有GET到嗎」4分析好有感

居家檢疫女隔離想念台灣薑母鴨 她窗外「垂降童軍繩」取餐成功

柯有倫淪女兒傻瓜「不亂跟人家飛」　分開一天...就急飆回家

國中14歲女兒發燒看病　爸陪診驚見試劑「2條線」崩潰

屁孩吃火鍋「乾炒牛肉」燒黑笑翻　女店員：付錢不代表能糟蹋人

24→12°C變天「先雨後乾」！冷空氣再報到　全台急凍3天時間出爐

嘉藥環資系團隊攜手海大　發現墾丁新種「龍口蛇鰻」

台中百貨福袋登場　廣三650袋預購秒殺、新光1/27開搶

快訊／萊爾富、OK跟進！桃園全門市即日起「座位區」暫停開放

部桃清空！專家坦言「有隱憂」接收病患醫院需慎防院內感染

快訊／店內加強消毒！　全家超商宣布「桃園特定店」防疫規定

低劑量電腦斷層掃描　早期發現為肺癌篩檢把關　

「老了還近視」恐是白內障！醫提「判斷症狀」：看近物突變清楚要當心

快訊／「裡面有人叫不醒！」前台東縣議員凌晨自撞　無生命跡象

國中14歲女兒發燒看病　爸陪診驚見試劑「2條線」崩潰

軍事家／1,200輛主戰車威脅中國？兼論國軍建軍輪甲與主戰車之爭

打工「1男2女」沒錢租房子…搬進涼亭！搭帆布擋風當新家

逛街遭打烊店員反鎖！她急站櫥窗求救　竟被當「假人模特」忽略了

韓女偶像「染黑剪瀏海」秒變成熟　網猛然一看愣住：臉盲了！

印尼波音737空難搜救結束了！已確認43名罹難者身分

600藝人失業領救濟金…TVB電視台請曾志偉出任副總！背後動機曝光

華晨宇被爆瞞婚生子「小孩1歲了」！　老婆是緋聞傳3年女歌手

不怕被封殺？　劉樂妍「逆風發聲挺代孕」…陸網嗆：多讀點書

花666元網購「知名水洗提袋」！ 拆開竟是普通紙袋...他怒撕檢舉

生活熱門新聞

12°C變天冷空氣再報到！全台急凍3天

台灣進入「相對不寒冷」時期　時間點曝光

明低壓「降雨熱區大變」　濕冷下探12℃

收英文私訊！「1句話穿幫」抓包台灣人

台塑嘉義廠技師染疫！隔離期滿6天確診

屁孩吃火鍋乾炒牛肉　看鍋底燒黑笑翻

即／萊爾富OK桃園全門市座位區暫停開放

快訊／7-11桃園全門市即日起禁止內用！

有過性行為！男同志想捐血遭拒：是歧視

國內首見！部桃染疫5人驗出「L452R變異病毒」

「過年前無極端的冷」　週末變天下探12℃

快訊／全家超商宣布「桃園特定店」規定

客人11字超暖心喊話　廣德海鮮餐廳哭了！

全台周四起變天　今大寒清晨8.3℃！白天飆27度

更多熱門

相關新聞

大狗靠近女兒吠叫！澳籍男罵「Stupid Bitch」挨告

大狗靠近女兒吠叫！澳籍男罵「Stupid Bitch」挨告

一名澳籍父親帶著女兒到台北市華山公園散步，不料女兒遭謝男所遛的大型犬靠近甚至吠叫，澳籍父親認為謝男沒有妥適管好自己的狗，竟基於公然侮辱犯意以「Hey!Get the fuck out of the way!Stupid Bitch」辱罵謝男。台北地院認為這名父親犯公然侮辱罪，處罰5000元，如易服勞役，以新臺幣1000元折算1日。

3歲女兒跳針「叔叔、房卡」　人妻嚇瘋

3歲女兒跳針「叔叔、房卡」　人妻嚇瘋

新冠將破1億大關　網：最後流感化

新冠將破1億大關　網：最後流感化

爸抱親生孩休息！旁邊女孩成亮點

爸抱親生孩休息！旁邊女孩成亮點

女兒考97分被罰抄　爸理論後聽2原因反道謝

女兒考97分被罰抄　爸理論後聽2原因反道謝

關鍵字：

女兒爸爸快篩試劑流感

讀者迴響

熱門新聞

心痛！10月大嬰掉進滾水鍋「活活煮10分鐘」

代孕機構疑發聲：鄭爽是人品最差客戶！

女會計嫁「心智7歲夫」2年沒性行為！婆婆淚求別離婚

12°C變天冷空氣再報到！全台急凍3天

郭書瑤流產痛哭！

直播主上餐廳被酸「沒穿內褲」

爆得罪人突領便當　王凱親自澄清

5縣市祭避桃令　陳時中：當年是桃園伸援手

即／環太平洋7.0大地震！未發海嘯

大胃王丁丁被爆「強上男性友人」　半夜發聲了

防疫神保單繳500元　隔離就賠10萬

女每天好累　監視器發現震撼真相

他輕捏蚊子送進「蒼蠅地獄」狠復仇

台灣進入「相對不寒冷」時期　時間點曝光

3歲童遭虐見媽崩潰！老闆嗆：來告我啊

更多

最夯影音

更多
鄭爽哭了：熱搜成為壓力！　「我不喜歡迴避問題」退圈聲明音檔瘋傳

鄭爽哭了：熱搜成為壓力！　「我不喜歡迴避問題」退圈聲明音檔瘋傳
賓士加油站洗車「突被後車嘟出」　肇事駕駛暴力倒退！員工險遭撞

賓士加油站洗車「突被後車嘟出」　肇事駕駛暴力倒退！員工險遭撞

白宮正式易主！拜登賀錦麗就職　成為第46任美國總統、副總統

白宮正式易主！拜登賀錦麗就職　成為第46任美國總統、副總統

不捨孫女離開...阿公邁步追車尾跑 堆滿笑容大力揮手：下次再回來喔

不捨孫女離開...阿公邁步追車尾跑 堆滿笑容大力揮手：下次再回來喔

大胃王丁丁被爆「強上男性友人」　半夜發聲：沒做的事，我處之泰然

大胃王丁丁被爆「強上男性友人」　半夜發聲：沒做的事，我處之泰然

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面