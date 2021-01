國中14歲女兒發燒看病　爸陪診驚見試劑「2條線」崩潰

一名澳籍父親帶著女兒到台北市華山公園散步,不料女兒遭謝男所遛的大型犬靠近甚至吠叫,澳籍父親認為謝男沒有妥適管好自己的狗,竟基於公然侮辱犯意以「Hey!Get the fuck out of the way!Stupid Bitch」辱罵謝男。台北地院認為這名父親犯公然侮辱罪,處罰5000元,如易服勞役,以新臺幣1000元折算1日。