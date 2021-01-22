國中14歲女兒發燒看病　爸陪診驚見試劑「2條線」崩潰

▲快篩試劑「兩條線」，讓陪病爸爸嚇一大跳...（圖／翻攝自《醫師好辣》）

記者柯沛辰／綜合報導

天大的誤會！一位爸爸帶著14歲女兒求診，轉述有發燒、肌肉痛等症狀，因此醫師決定作病毒快篩，怎料15分鐘後試劑出現「兩條線」，嚇得父親頻頻詢問「我女兒懷孕了嗎？」

小兒科醫師陳木榮近日上節目《醫師好辣》分享一起有趣案例，談到一位爸爸帶14歲女兒看病，稱有發燒、骨頭痠及肌肉疼痛等症狀。經他仔細診斷，判定應是病毒感染，所以開藥後建議父女倆回家觀察。

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不過，爸爸放不下心，堅持進一步檢查，最後他只好點頭，讓少女進行「病毒快速篩檢」。15分鐘後，篩檢結果出爐，陳木榮指著桌上的試劑和報告，向父女倆解釋病情，「這看起來真的像是流感，其他病毒我也都幫妳檢驗了，所以我開個特效藥，回到家觀察個幾天！」

父女倆離開診間後，陳木榮請下一位病患進門，怎料那位爸爸又回頭闖進診間，神情緊張地表示「醫生，我可以再問你一個問題嗎？」

▲陳木榮說，當時試劑下面墊著一張初診單，讓誤會更深了。（圖／翻攝自《醫師好辣》）

陳木榮一頭霧水，連忙點點頭，結果只見爸爸客氣地將病患請出去，隨後一本正經地扭過頭問「醫生，那個發燒、頭痛、肌肉疼痛，你覺得有懷孕的可能嗎？」

陳木榮愣了一下，「應該不會有這個可能，又不是肚子痛...」不料爸爸立刻追問「可是...你剛剛那個『驗孕棒』不是兩條線嗎？」

陳木榮說，真的是誤會大了，所以他立刻跟爸爸詳細解釋，不是所有的兩條線都是懷孕，很多病毒感染試劑，包括腺病毒、呼吸道融合病毒或是流感，都是「一條線」沒事，「兩條線」代表感染。

他笑說，當時護理人員擔心觸碰到試劑，所以下面用初診單墊著，怎料單子右下角剛好有個「懷孕中」的欄位，才讓父親先入為主以為女兒懷孕。語畢，笑翻在場來賓。