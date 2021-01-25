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高三妹開瓦斯自殺亡！「14個對不起」痛訴絕望　家長斥學校失責

▲高三妹自殺。（圖／翻攝自西南商報）

▲高三妹自殺。（圖／翻攝自西南商報）

記者鄭思楠／綜合報導

陝西一名高三女生逃課消失，母親通宵尋找未果，後來發現孩子已經自殺身亡，生前留下14個「對不起」，死因至今成謎。事發後，家長氣憤認為，都是班導師沒有及時告知孩子不見，不然有可能阻止悲劇的發生。1月24日，家長已向法院提起訴訟，狀告學校未盡到管理職責和延誤最佳尋找時機，索賠65萬多元人民幣（約新台幣281萬元）。

據《西南商報》報導，死亡女生叫徐真（化名），出生於2002年10月，家住陝西省安康市平利縣城關鎮某社區，生前是平利縣中學高三（12）班學生。

母親回憶，女兒生前每天清晨6點20分從家出發去學校，中午和晚上都在學校吃飯，每天晚上10點30分在被自己接回家。她哭訴，2020年4月21日晚上10點30分左右，一樣去學校門口接女兒，可是很久都沒有看到女兒出來，「我以為錯過了，認為她可能回家了，便立即騎車往回趕，回家後發現她沒有回來，我又趕到學校去，還是沒有接到她。」

她說，後來四處尋找的同時，給女兒班導師打電話，想問問女兒的情況，「我打了50多個，老師一直不接。」後來，她聯繫上女兒同學，同學稱當天下午和晚上都沒有發現徐真的身影。

▲▼高三媒自殺。（圖／翻攝自西南商報）

▲事發高中。（圖／翻攝自西南商報）

「4月22日凌晨2點08分，我正準備報警，這時班導師回了訊息，稱自己醒了。」母親聯繫上班導師後，進學校查攝影機畫面，直到凌晨5時左右，通過攝影機還原了女兒當天的基本情況。

事發當天上午，徐真正常到學校上課，中午12點左右從學校西門離校，下午上課期間沒有到校上課。這時，班導師卻突然想起，「當天下午第二節課，自己就發現徐真沒有來上課，但因太忙沒有將情況告知家長。」獲知情況後，母親立即報警求助，請求警方協助尋找女兒。之後，警察查到女孩似乎坐車前往了老家。

隨即，母親立即趕到老家，一到老家就看到門窗緊閉，隨後從窗戶翻進家中，推開一間臥室的門，就聞到一股濃濃的瓦斯氣味，看到女兒靜靜地躺在床上。女孩當時蓋著一床被子，旁邊有一罐瓦斯桶，還開著。當天上午10點21分，醫生趕到檢查後確認，孩子幾個小時前就「走了」。

▲高三妹自殺。（圖／翻攝自西南商報）

▲自殺現場。（圖／翻攝自西南商報）

接警後，當地長安派出所警員也趕到現場，勘查後排除他殺。事發後，母親發現，女兒在課桌一張紙條上寫下4個「對不起」，還在一張試卷上寫下1個「對不起」，還在手機備忘錄打了9個「對不起」。

母親認為，4月21日下午班導師發現徐真沒有去上課，卻沒有及時將情況告知她，喪失了最佳尋找時機，導致沒有及時挽救女兒的生命，「如果老師第二節課發現徐真沒有去上課就與我溝通，我們會立即去尋找，也能為挽救女兒的生命贏得寶貴時間。」

至於徐真自殺的原因，母親稱「至今是個謎」。平時，她對女兒的管教比較嚴格，經了解，女兒不可能在學校談戀愛，孩子的成績在全班前10名，「我們給的壓力不大，從來沒有要求成績必須要多好。」

經警員全面調查核實，徐真在校期間，同學、師生關係和諧，沒有與同學和老師發生任何矛盾，沒有反常舉動。有警方人士分析稱，徐真自殺的原因，疑與她考試成績不理想產生厭生情緒有關。目前，班導師被處於記過處分。

不過，媽媽並不滿意，她已經提告，要求學校方賠償65萬多元人民幣。

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