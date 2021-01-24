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是個狠人！水電工等2年排不到手術　拿美工刀DIY「切除囊腫」

▲▼ 美工刀。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲史蒂芬因遲遲排不上手術，便自已動手將囊腫切除。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者王佩翊／編譯

澳洲坎培拉一名水電工史蒂芬多年前發現自己的手上長了一顆囊腫，經醫師診斷後，確定必須動手術切除，然而該名男子卻等了2年也排不上手術。眼見手術遙遙無期，身為家中經濟支柱，手上的囊腫深深影響到他的工作，他終於忍無可忍，拿出一把美工刀並加熱消毒後，「自己動手」切除手上的囊腫。史帝芬說，現在他的傷口早就已經癒合，不過有醫師則出面呼籲，民眾千萬不要模仿。

根據《澳洲廣播公司》報導，這名水電工史蒂芬的手上先前長了一顆囊腫，因此家庭醫師建議他前往坎培拉醫院進行切除手術，然而怎麼也沒想到，當他完成手術登記後，竟然等了整整2年都排不上手術。事實上，根據當地衛生政策規定，非緊急病例必須在1年內得到治療，然而當地醫療資源本就緊繃，再加上新冠肺炎影響，醫院取消所有非緊急的手術，導致史蒂芬遲遲等不到切除手術。

▲▼手術刀示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲當地衛生機構坦言，至今仍有許多病人等待接受非緊急性手術。（圖／取自免費圖庫pixabay）

史帝芬說，他是家中唯一的經濟支柱，但是手上這顆囊腫已經嚴重影響到他的工作，他真的受夠了。於是史蒂芬拿出一把美工刀，先將刀刃部分加熱消毒後，直接在手上划了一刀，並將囊腫內的東西擠出。他說，完成「切除」後，他也認真替傷口消毒，並擦藥、貼上ok蹦。史蒂芬說，3個月後傷口已經完全癒合。

對此，有醫師出面表示，「我非常同情史蒂芬，他說的沒錯，坎培拉的確有很多人仍然在等待接受非緊急手術。」不過他也提出警告，史蒂芬用美工刀割開的傷口附近，有很多動脈與靜脈，要是稍有閃失，可能就會造成嚴重後果，進而導致死亡。醫師也呼籲，民眾千萬不要輕易在家嘗試。

當地衛生服務部門發言人也表示，如果民眾在家嘗試自己動手術，將會面臨許多風險，包含傷口感染、永久性殘疾，甚至是死亡。她說，通常在醫院接受切除手術後，醫師會將取出的組織送往病理機構進行檢測，因為才能分析囊腫的組成。

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