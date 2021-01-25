▲通勤神卡誕生！民眾激推「星展eco永續卡」，週五捷運免費搭。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者張凱喨）

▲近年環保風氣盛行，政府也鼓勵大眾進行低碳運輸。（圖／記者張凱喨，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

近年環保風氣盛行，強調節能減碳就要身體力行，政府也鼓勵大眾進行低碳運輸，例如搭乘大眾交通工具或是選擇共乘等等，銀行業也響應這股愛地球意識，推行環保永續卡，實現有機綠色生活，有民眾表示平常會選擇電動機車通勤，「因為機動性比較高，現在到處都可以共享租借機車，我會綁定信用卡支付比較方便，而且會挑有現金回饋的卡」。

▲星展銀行響應這股愛地球意識，推行環保永續卡，實現有機綠色生活。

▲民眾表示，「星展eco永續卡最吸引我的就是它有一卡通功能，每個禮拜五搭捷運都免費」。

也有民眾提到，「我自己以前是開車族，但養車停車也是一筆不小的開銷，所以在做了一些功課後發現星展的eco永續卡其實還蠻優惠的，最吸引我的就是它有一卡通功能，每個禮拜五搭捷運都免費，如果真的要開車，共享汽車現在也很普遍，使用星展eco永續卡還有優惠，覺得很不錯」。

▲星展eco永續卡祭出超殺優惠，食衣住行全通包，獲得消費者一致好評。

新推出的星展eco永續卡祭出超殺優惠，不僅週五搭捷運星展招待(月回饋上限250點現金積點)，共享汽機車租借及電動機車充電資費最高享8%回饋，除了在交通運輸達到節能減碳，相關的生活消費現金回饋同樣也讓消費者省荷包超有感，可以說是食衣住行全都包了，獲得消費者一致好評

▲消費者開心表示，「星展eco永續卡國內外消費有3%現金回饋，還好我在去年的七月就辦了，我省了蠻多錢的」。

消費者表示，「現在除了線上購物，出門也幾乎都是用信用卡了，很少帶現金，刷卡好處蠻多的，像是我家一直很想要有一支筋膜槍，星展eco永續卡的新用戶禮，剛好就是筋膜槍，而且它國內外消費有3%現金回饋，超優惠的」。

▲▼有消費者提到，「星展eco永續卡本身有充電8%的回饋，每個月算下來其實真的很划算」。

也有消費者指出，「我本身提倡環保，所以都騎電動車，後來發現這張星展eco永續卡，有充電8%的回饋，對我來說，每個月省的超有感，還有它卡片材質很厲害，是用再生資源製造的，很符合我提倡環保的概念，另外，我有下載星展的Card+ App，每個月直接用APP繳信用卡費，以前消費要兩三天才會收到通知，現在一刷馬上就知道消費明細是多少，而且符合門檻的話，還可以馬上做折抵，真的很划算」。

▲星展eco永續卡即時通知消費明細之外，符合門檻可以直接折抵，擄獲消費者的心。

綁定信用卡消費已經是現今趨勢，消費優惠琳瑯滿目其實不一定實用，而被稱為是通勤神卡的星展eco永續卡貼近生活，除了上述優惠外，更推出親民禮遇像台灣大車隊綁定最高回饋5%、UberEats優饗方案綁定折抵120元等，在每日通勤、美食娛樂、國內外線上購物都面面俱到，既環保又省荷包，難怪是網友激推的神卡。

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