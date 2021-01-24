部桃全警戒5000人隔離！台大醫3點分析回應：封院是下策

▲部桃傳出群聚，指揮中心緊急說明，隔離超過5,000人。（資料照／記者林敬旻攝）



記者柯振中／綜合報導

中央流行疫情指揮中心24日緊急再開記者會，指揮官陳時中宣布，3類人即刻開始居家隔離，預估影響超過5,000人。對此，前台大醫師林氏璧分析政策，也提出自己的看法，不建議封院。

指揮中心24日公布2起本土病例，分別是部桃出院病患（案889），以及出院病患的同住家人（案890），該名病患先前住在部桃12A病房，12A病患原先屬於綠區（低風險），突然傳出染疫消息，感染源尚不明瞭，整棟醫院全列入紅區（高風險）。

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為此，指揮中心24日晚間再度召開記者會，陳時中在會議上宣布，針對回溯1月6日至19日醫院感染事件的範圍，開始擴大匡列，若民眾就診記錄符合3種狀況，立即開始居家隔離。

此三種狀況分別是：一、部桃醫院出院病患及同住者。二、陪病者及同住者。三、案889就醫時相關接觸者。

▼部桃群聚疫情不斷爆出，指揮中心開始擴大匡列，隔離超過5,000人。（資料照圖／記者沈繼昌攝）



陳時中提到，若民眾與上列3種條件吻合，立刻列入居家隔離對象，隔離至出院後14天，接著安排採檢、同時進行7天的自主健康管理，若已經開始隔離，還沒滿14天，則等隔離期滿再安排採檢。

對此，前台醫師林氏璧在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」上解讀，指揮中心緊急宣布政策，意味著部桃醫院的住院大樓不再分區，全都視為紅區，只要在環境裡面，就有可能受到感染，這次的決定受到情勢所逼，「希望來得及阻斷傳播鏈！」

林氏璧說明，這項政策被拿來與「和平封院」相比，但就實際情況而言，目前群聚還在作戰當中，不必急著下定論，新冠病毒、SARS病毒傳染的特性本就不同，當下對疾病的了解程度也不同，拿來互相比較，有些困難。

談到和平封院時，林氏璧說，「我個人（還有許多師長談論到此事時）認為」，若將和平醫院、鑽石公主號的人員關著，沒有辦法將清潔區、污染區分開，決策相當不明智，「讓沒病的人都染病」，最好的決策應該是逐步清空，將人員一一撤出，進行隔離、自主健康管理，再徹底清潔消毒環境。

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