　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

部桃全警戒5000人隔離！台大醫3點分析回應：封院是下策

▲衛生福利部桃園醫院20日出動救護車清空院內病患。（資料照／記者林敬旻攝）

▲部桃傳出群聚，指揮中心緊急說明，隔離超過5,000人。（資料照／記者林敬旻攝）

記者柯振中／綜合報導

中央流行疫情指揮中心24日緊急再開記者會，指揮官陳時中宣布，3類人即刻開始居家隔離，預估影響超過5,000人。對此，前台大醫師林氏璧分析政策，也提出自己的看法，不建議封院。

指揮中心24日公布2起本土病例，分別是部桃出院病患（案889），以及出院病患的同住家人（案890），該名病患先前住在部桃12A病房，12A病患原先屬於綠區（低風險），突然傳出染疫消息，感染源尚不明瞭，整棟醫院全列入紅區（高風險）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為此，指揮中心24日晚間再度召開記者會，陳時中在會議上宣布，針對回溯1月6日至19日醫院感染事件的範圍，開始擴大匡列，若民眾就診記錄符合3種狀況，立即開始居家隔離。

此三種狀況分別是：一、部桃醫院出院病患及同住者。二、陪病者及同住者。三、案889就醫時相關接觸者。

▼部桃群聚疫情不斷爆出，指揮中心開始擴大匡列，隔離超過5,000人。（資料照圖／記者沈繼昌攝） 

▲桃園市長鄭文燦21日指出，部桃警戒區在6、7、9、10樓共4樓層。（圖／記者沈繼昌攝）

陳時中提到，若民眾與上列3種條件吻合，立刻列入居家隔離對象，隔離至出院後14天，接著安排採檢、同時進行7天的自主健康管理，若已經開始隔離，還沒滿14天，則等隔離期滿再安排採檢。

對此，前台醫師林氏璧在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」上解讀，指揮中心緊急宣布政策，意味著部桃醫院的住院大樓不再分區，全都視為紅區，只要在環境裡面，就有可能受到感染，這次的決定受到情勢所逼，「希望來得及阻斷傳播鏈！」

林氏璧說明，這項政策被拿來與「和平封院」相比，但就實際情況而言，目前群聚還在作戰當中，不必急著下定論，新冠病毒、SARS病毒傳染的特性本就不同，當下對疾病的了解程度也不同，拿來互相比較，有些困難。

談到和平封院時，林氏璧說，「我個人（還有許多師長談論到此事時）認為」，若將和平醫院、鑽石公主號的人員關著，沒有辦法將清潔區、污染區分開，決策相當不明智，「讓沒病的人都染病」，最好的決策應該是逐步清空，將人員一一撤出，進行隔離、自主健康管理，再徹底清潔消毒環境。

►摩洛哥優油下殺788元！

ET快訊
快訊／台中男「居檢3天外出7次」慘了！下場出爐
部桃全警戒5000人隔離！台大醫「3點分析」：封院是下策
部桃5000人要隔離！北市：若確定匡列「立刻開隔離單」
部桃擴大5千人居隔不夠？醫曝SARS經驗：「這類人」也可能中

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／台中男「居檢3天外出7次」慘了！移送集中檢疫所至少罰50萬元

朱學恒怒嗆「為什麼不鎖國」　別再讓阿里不達的外國人進台灣

部桃全警戒5000人隔離！台大醫3點分析回應：封院是下策

部桃擴大5千人居隔不夠？醫「曝SARS經驗」：探病者也可能中鏢

陳時中急喊「沒時間等了」！感染源沒找到…部桃5000人要隔離

封院抗命挨轟「落跑醫師」！和平主任背罵名躲18年　妻談往事哭了

陳時中揭「部桃全變紅色警戒」轉折　警覺個案風險高是非常時期

近5000人強制居家隔離14+7　陳時中：即刻勿外出等通知！

快訊／部桃全列警戒！　陳時中：估有5000人要居家隔離

即刻起勿外出！2本土感染源不明「所有接觸者」列居家隔離14天

薔薔想去泰國「小費往那邊塞！」　擇偶條件「高富帥」：尺寸可商量

陳妍希首跳舞..兩截式裸腰辣跳　曝歌手夢甜唱《小星星》送兒子

《女神降臨》書竣退出守護好友戀情　太妹嘲笑文佳煐素顏..黃仁燁暴氣摔手機

男子極地實驗「零下30度煎蛋」！　陽光折射半透明結冰蛋秒變藝術

突收居家隔離通知...來不及告別 部桃護理師「隔窗照」逼哭網！

驚見高雄小吃攤剩湯+豬腳回鍋賣　他「怕傳染」錄影舉報！業者喊冤

停車繳費機「裝側錄器」取卡號！　男製偽卡盜刷千萬元...150人受害

打罵有用？愛的教育vs.鐵的紀律 動口or動手？管教孩子大哉問！

鄭爽爸爸道歉！改口決定「撫養兩孩子」　張恒認了出軌..「求鄭爽爸媽原諒」私訊曝光

女半夜兩點「狂踢空鐵桶」擾民！　遭阻止竟尾隨...闖入民宅還報警

快訊／台中男「居檢3天外出7次」慘了！移送集中檢疫所至少罰50萬元

朱學恒怒嗆「為什麼不鎖國」　別再讓阿里不達的外國人進台灣

部桃全警戒5000人隔離！台大醫3點分析回應：封院是下策

部桃擴大5千人居隔不夠？醫「曝SARS經驗」：探病者也可能中鏢

陳時中急喊「沒時間等了」！感染源沒找到…部桃5000人要隔離

封院抗命挨轟「落跑醫師」！和平主任背罵名躲18年　妻談往事哭了

陳時中揭「部桃全變紅色警戒」轉折　警覺個案風險高是非常時期

近5000人強制居家隔離14+7　陳時中：即刻勿外出等通知！

快訊／部桃全列警戒！　陳時中：估有5000人要居家隔離

即刻起勿外出！2本土感染源不明「所有接觸者」列居家隔離14天

唐綺揚曝2021「工作運最爛」3星座！　第1名小人纏身超慘

焦凡凡「男友視角照」放閃婁峻碩！　信義區邊逛邊拍甜讚：多功能

快訊／台中男「居檢3天外出7次」慘了！移送集中檢疫所至少罰50萬元

朱學恒怒嗆「為什麼不鎖國」　別再讓阿里不達的外國人進台灣

高雄第一張！帶妻兒搭輕軌　男「無罩」被突襲開罰金額出爐

《雷神索爾4》有《復仇者5》fu！「超熟悉角色」全回歸　片場照曝光

苗栗短裙女爛醉開車！猛撞拖行騎士10公尺　獵山豬高手慘死

部桃全警戒5000人隔離！台大醫3點分析回應：封院是下策

文英阿姨罵人被消音！《熱帶魚》導演陳玉勳怒公視：畫面都是血汗

「嘴砲拳王」Conor Mcgregor復出首戰　第二回合直接被KO！

6小時不斷電性愛！ 土城9男「無奈」被2阿姨榨乾

生活熱門新聞

即／部桃全列警戒！　陳時中：估5000人要居家隔離

連3天夢到同一個女孩　他Google「拔子林車站」嚇到

手機被沒收大哭！老師聽原因秒沉默

「牽猴仔」找金主　黑道變成業務訓練班

快訊／大雨+濃霧　第4波寒流恐襲？強冷空氣報到時間曝

快訊／本土案例+2！　部桃「出院患者、家人」確診

好市多驚現「精品級帽T」　內行見價格CP炸了

快訊／又有本土？陳時中連9天親上火線

砸5萬買280個福袋！她曬「開箱照」驚呆網

講部桃聽不懂！他曝「1在地用詞」：老桃園人都這樣叫

感染源沒找到！陳時中喊：沒時間等了

近5千人強制居家隔離14+7　陳時中：即刻勿外出

快訊／疫情有變化？指揮中心晚上1830臨時召開記者會

陳時中宣布「擴大回溯醫院相關接觸者」　3族群全列居家隔離！

更多熱門

相關新聞

部桃5000人要隔離　北市：待中央匡列名單

部桃5000人要隔離　北市：待中央匡列名單

部桃群聚感染擴大，中央流行疫情指揮中心24日晚間臨時召開記者會，指揮官陳時中在會議上宣布，3類人即日起開始居家隔離，隔離後會再安排採檢，影響人數超過5000人。台北市衛生局疾管科長余燦華表示，目前尚未收到台北市民被匡列為居家隔離對象的名單，只要確定有民眾被匡列，北市府25日就會立刻寄發隔離通知書。

葡萄總統大選「疫情大流行中」登場

葡萄總統大選「疫情大流行中」登場

全院列紅區不封院　羅友志：賭上的是天佑台灣

全院列紅區不封院　羅友志：賭上的是天佑台灣

感染源沒找到！陳時中喊：沒時間等了

感染源沒找到！陳時中喊：沒時間等了

桃醫擴散隔離5千人　賴清德：團結度過難關

桃醫擴散隔離5千人　賴清德：團結度過難關

關鍵字：

林氏璧疫情部桃指揮中心新冠肺炎

讀者迴響

熱門新聞

大蛇丸親姊「低胸解放深溝」結婚了！

《玩很大》未播先道歉！

用餐一半聽到越南♫…他秒報警！

即／部桃全列警戒！　陳時中：估5000人要居家隔離

連3天夢到同一個女孩　他Google「拔子林車站」嚇到

新竹驚傳少女失聯！母親朋友焦急尋人

手機被沒收大哭！老師聽原因秒沉默

「牽猴仔」找金主　黑道變成業務訓練班

快訊／大雨+濃霧　第4波寒流恐襲？強冷空氣報到時間曝

台北OL哺乳室內被性侵　她哭：是老闆大客戶

即／知名命理師昏迷送醫搶救亡！女友目睹嚇壞

玄彬認愛後首亮相！隔空謝女友孫藝真

快訊／本土案例+2！　部桃「出院患者、家人」確診

《全明星運動會》開錄前「8成藝人拒上」

教官帶女學生「上摩鐵2、30次」下場曝

更多

最夯影音

更多
薔薔想去泰國「小費往那邊塞！」　擇偶條件「高富帥」：尺寸可商量

薔薔想去泰國「小費往那邊塞！」　擇偶條件「高富帥」：尺寸可商量
陳妍希首跳舞..兩截式裸腰辣跳　曝歌手夢甜唱《小星星》送兒子

陳妍希首跳舞..兩截式裸腰辣跳　曝歌手夢甜唱《小星星》送兒子

《女神降臨》書竣退出守護好友戀情　太妹嘲笑文佳煐素顏..黃仁燁暴氣摔手機

《女神降臨》書竣退出守護好友戀情　太妹嘲笑文佳煐素顏..黃仁燁暴氣摔手機

男子極地實驗「零下30度煎蛋」！　陽光折射半透明結冰蛋秒變藝術

男子極地實驗「零下30度煎蛋」！　陽光折射半透明結冰蛋秒變藝術

突收居家隔離通知...來不及告別 部桃護理師「隔窗照」逼哭網！

突收居家隔離通知...來不及告別 部桃護理師「隔窗照」逼哭網！

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面