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新竹最熱血購物中心！5台捐血車募1221袋　破單日單點新紀錄　

▲新竹最熱血購物中心！5台捐血車募1221袋　破單日單點新紀錄。（圖／巨城提供）

▲捐血活動從早上開始就吸引滿滿人潮。（圖／巨城提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

根據新竹捐血中心最新統計，近期接連幾波冷氣團來襲影響民眾出門意願，大幅降低捐血數量外因天氣變化大，呼吸道疾病、心血管疾病的病患就醫也增多，醫院用血比平時還多，全台血量庫存已明顯不足，年節將至急需熱心民眾捲起袖子捐熱血。Big City遠東巨城購物中心於農曆年前主動響應號召，攜手世界華人工商婦女企管協會、新竹市樂麗扶輪社、Top-UP建築事業團隊、金豐禾企業股份有限公司，於23日上午舉辦「Big熱血」捐血活動，邀請民眾共同「捐血一袋，救人一命」。

遠東巨城購物中心董事長李靜芳表示：「開幕以來，巨城投入公益捐血活動不遺餘力，總計募集近2萬袋、超過450萬cc.熱血，每年捐血量成長皆超過6成。」2020年2月以當日單場捐血最高1086袋創下大新竹區新紀錄，並一舉獲得「捐血績優機關社團及企業」獎，10月再創單日1,064袋血，持續累計民眾愛心，年度成功募得8139袋，堪稱全台最熱血的購物中心。此次擴大規模出動5輛捐血車號召民眾齊心捐血，再次突破大新竹區單日單點捐血紀錄，成功募集1221袋為補充血庫盡最大力量。

▲新竹最熱血購物中心！5台捐血車募1221袋　破單日單點新紀錄。（圖／巨城提供）

▲▼此次擴大規模出動5輛捐血車號召民眾齊心捐血，再次突破大新竹區單日單點捐血紀錄，成功募集1221袋為補充血庫盡最大力量。

▲新竹最熱血購物中心！5台捐血車募1221袋　破單日單點新紀錄。（圖／巨城提供）

此次捐血活動業者也善用強大的社群數位力量，透過FB粉絲專頁及APP主動推播捐血訊息，近百萬的粉絲與會員們熱烈響應轉發分享，捐血250cc.可獲得威秀電影票或巨城購物抵用券，擴大圈粉效應動員熱血民眾捲起袖子發揮愛。此外，巨城同仁也紛紛利用休息空檔，加入捐血行列，從保全、清潔、專櫃到後勤各單位，不分內外一同傳遞熱血。

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