　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

館長年營收10億！誓言當上台灣首富　下半年進軍手搖飲吃到飽

去年八月陳之漢被人近距離開三槍，擊中手部與雙腿，至今走路仍受影響。

▲去年八月陳之漢被人近距離開三槍，擊中手部與雙腿，至今走路仍受影響。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

「館長」陳之漢敢怒敢譙、幹話連篇的風格，讓他網路聲量居高不下。FB粉專、YouTube粉絲均破百萬。從軍人、黑道到健身房老闆，搭上直播風潮，拉抬事業，把流量變現金。2年前他更踏入電商，粉絲想要什麼就賣什麼，堅持台灣製造，大打親民價格戰，2020年2個事業體共創造出10億元營收。

去年8月中槍，有人說他擋人財路，引來殺機。陳之漢沒因此膽怯縮手，今年還要插旗手搖飲與吃到飽，讓版圖更大，霸氣昭告：「我要當台灣首富。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

霸王級寒流襲台的溼冷夜裡，黑色大門暗到快要融進背景，若不是門上浮貼著白色的「NOTORIOUS」（惡名昭彰）字樣隱約反光，路過極容易忽略這間位在豪宅區的辦公室。

惡名昭彰產品以服飾為最大宗，強調平價路線，新品裂彩織帶大學T（左）售價980元，品牌骷髏 MA-1外套（右）售價1980元。

這裡是「館長」陳之漢的新據點，門前2個黑衣人鎮守，進入得先經過層層通報。去年8月遭遇槍擊後，陳之漢找來十多名國安局體系退休人員當保鑣，一改過往規律的訓練時間、地點，不定時、不定期在辦公室與健身館出沒。

等了一陣子，終於能進入陳之漢的領地。他慵懶隨性地坐在沙發上，氣場依舊強大，但眼神柔和許多，「經歷過生死，沒那麼凶，生命有昇華。」自家品牌服飾沒能遮好爆起的肌肉線條，去年開完刀，十幾天他就忍不住，開始各種訓練，把深蹲當復健，不容許自己練了二十多年的武功盡失。

露出手臂中槍處傷口，紅色疤痕相當顯眼。

「怎麼可能不痛，骨頭還是裂的。」露出上臂傷口，紅色疤痕在藍紋刺青上特別顯眼，被當標靶的原因至今尚未明朗，坊間傳聞是他擋了別人財路，陳之漢一臉無奈，「大家都在做的東西我們也都做，為了這個，我不知道是他腦袋有問題，還是我腦袋有問題。」

「館長」陳之漢除了健身事業，這二年也創立電商平台，自己就是最好的代言人，省下大筆行銷費用。

「你知道網紅都會發自己的T恤，我們也是從T恤開始。」做衣服要從頭了解，首席助理小宇還記得那時收到的指令是：「給你2個月時間，什麼都不用做，搞懂所有事情，回來以後幫你加薪。」之後陳之漢還親自到工廠了解。

織布、染整、裁剪、打印、刺繡，每一步都看，「成衣界的人都說：『館長，你知道你多重要嗎？你一人養了2千多人。』現在我們每月衣服的成本大概5、6千萬元，內銷量應該算第一。」說著說著，語調突然激昂，「很多代工都發中國，台灣沒技術嗎？有啊！品質更好，工作機會就要留在台灣。」

陳之漢開設的健身房空間寬廣、設備齊全，24小時營業吸引許多民眾加入。

大部分產品定價都比他人低，「名牌訓練T恤一件賣一千多元，我們品質差不多，賣380元。」網友質疑便宜會不會沒好貨？他沒在怕挑戰，各種測試直接拍片上傳，而且館黑就是最好的監督者。「我們都跟廠商講：『ㄟ！你跟我做生意不一樣，電話能打的、能檢舉的都會來，東西就是要好喔！不然就是直接上新聞，要不要做？』」

因館粉點餐而生的True麵，南洋叻沙口味吃起來鮮甜微辣，很受歡迎。（580元／12包）

惡名昭彰像是「許願池」，賣的多是直播時粉絲哀嚎「太貴」「想要」的東西。先採限量預購，館粉到手後，確認便宜又好用會「吃好逗相報」，產品量就愈來愈大。連麵食也是因為看見留言，陳之漢才撩下去，和團隊花了半年研發，要求俗擱大碗還不准走味。笑說他這樣是破壞行情，陳之漢霸氣回應：「我是讓大家了解行情，賺合理的利潤。」向來不怕得罪人，直白點出：「我賣45元還賺10元，外面一包賣90元、100元，不是賺翻了？」

陳之漢很重視產品品質與客戶意見，「惡名昭彰」公司有10多名客服人員，要及時回覆消費者的各種問題。

2020年，陳之漢旗下2大企業營業額約10億元，電商優於健身房，「疫情啊！會員都要休，差不多賠了4個月，2千多萬元。」好不容易經營回穩，8月竟又遇上槍擊。但這沒能扼殺他開疆闢土的決心，「我常跟粉絲說：『我要當台灣首富。』」這是目標，不是玩笑話，版圖大還要再大。

今年6月，第7家健身房將在高雄開幕，還要進攻手搖飲市場，年底則有高檔火鍋吃到飽，「我打的仗一定要贏，產品夠好，先靠我們館粉，再靠人帶人，健身房、賣東西都是這樣。」他不怕競爭，「我這個人做生意跟打仗沒什麼兩樣，最喜歡大家一起來，看誰是最終勝利者。」語氣一如以往的狂傲，當年把健身房取名「成吉思汗」，希望像一代霸主當個侵略者，橫掃台灣，這次他也要讓「惡名」在全台「昭彰」。


更多鏡週刊報導
【館長變陳董1】堅持MIT還更便宜　二事業體年營收10億元
【館長變陳董2】「牽猴仔」找金主　黑道變成業務訓練班
【館長變陳董3】跟錯老大超落魄　徒弟籌3千萬元幫開健身房

 
ET快訊
親友爆「寒舍蔡伯府」天天喝高粱走鐘　48歲猝逝！澆愁原因曝光
寒舍蔡伯府飯店倒下猝逝　檢今午相驗釐清死因
快訊／「手機被強迫登出」臉書當機？　網狂刷災情：以為被盜
YouTuber認逼15歲少女傳裸照　偶像妻2天前才帶球嫁

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「社會組考生崩潰！」學測數學史上最難　教團估：5標都會下降

營造安全健康校園 台南長榮大學舉辦國際安全學校認證啟動儀式

LIVE／急追案882足跡！陪病染疫曾外出買餐　陳時中最新說明

親友爆「寒舍蔡伯府」天天喝高粱走鐘　48歲猝逝！澆愁原因曝光

綜合型考題多！學測數學「9年來最難」　補教：老師做都難滿分

學測數學近5年最難「五標一定降」　關鍵曝：文字敘述轉化成圖形

警父力挺部桃護理師女兒！　30字告白藏洋蔥：她很認真

這麼好玩？10年砸10萬買遊樂園「全年護照」　玩276次結下跨國情

「手機被強迫登出」臉書當機了？　網狂刷災情+1：以為被盜

網傳台塑丹麥技師「足跡表」　嘉市府：假訊息...警追散布源頭

華晨宇認了當爸！與張碧晨生下一女　她隱瞞生產「剝奪了花花身為父親的權利」

25歲員警執勤...剛出派出所50m　慘遭左轉小黃撞倒「右大腿骨折」

美國男打哈欠「下巴掉下來」！ 嘴巴無法閉合半夜衝急診求救

三寶男突左切...他嚇翻狂按喇叭 下秒雙方爆口角：會不會騎車啊

暖業者開保時捷「載100杯手搖」　五股直送部桃！為醫護人員打氣

趙小僑網購吐「高個子困擾」　買短版上衣「胸部都快遮不住了」

華晨宇被爆「和張碧晨瞞婚生子」　堂哥發聲疑揭真相：妖風四起

黃仁燁想尿尿..靠車銀優幫脫褲子　「她是我堂姊」文佳煐素顏衝男友懷裡

40歲張柏芝《姐姐2》再唱《星語心願》　後台爆哭「唱不好」...那英一句話diss超直白

那英跳舞自嘲「垮了」：我還是唱吧！　加盟《姐姐2》一見她們「妳倆誰啊？」

「社會組考生崩潰！」學測數學史上最難　教團估：5標都會下降

營造安全健康校園 台南長榮大學舉辦國際安全學校認證啟動儀式

LIVE／急追案882足跡！陪病染疫曾外出買餐　陳時中最新說明

親友爆「寒舍蔡伯府」天天喝高粱走鐘　48歲猝逝！澆愁原因曝光

綜合型考題多！學測數學「9年來最難」　補教：老師做都難滿分

學測數學近5年最難「五標一定降」　關鍵曝：文字敘述轉化成圖形

警父力挺部桃護理師女兒！　30字告白藏洋蔥：她很認真

這麼好玩？10年砸10萬買遊樂園「全年護照」　玩276次結下跨國情

「手機被強迫登出」臉書當機了？　網狂刷災情+1：以為被盜

網傳台塑丹麥技師「足跡表」　嘉市府：假訊息...警追散布源頭

贊成一定程度鎖國！柯文哲：時間久醫療體系會被穿透

竹科工程師駕駛看錯燈　男子酒後走路回家被撞死

味全龍2外籍教練已來台　尼爾托準備出關

陸新冠檢測增「肛拭子」採樣　網崩潰喊：記得換棉籤阿！

拒保身障者、個人傷害險保費保額異常增加！台灣人壽遭罰180萬：將進行改善

參院延至2月初審理彈劾！　川普恐被「褫奪公權」未來無法從政

「社會組考生崩潰！」學測數學史上最難　教團估：5標都會下降

染髮老是愛掉色？從2大關鍵因子下手　輕鬆鎖住髮色更持久

嘉義市防疫升級！逛文化路夜市須戴口罩　市場全面禁試吃　

嘉義「空污季節」露天燃燒多　置高點監視器搭配空拍機加強巡查

離奇畫面曝！與男友僅隔一道簾　她遭按摩師性侵：嚇得不敢叫...

生活熱門新聞

案881確診！病毒恐在社區傳播　台大建議「桃園患者篩檢」

百萬YouTuber影片點閱「不到10萬」！網指1關鍵回不去

周志浩開會離席！陳時中：緊急狀況

明起變溼冷　早晚低溫探12°C

原本很哈台灣！日本女友因「2理由」幻滅

部桃緊急淨空！醫護深夜護送轉院

「手機被強迫登出」臉書當機？　網驚：以為被盜

「防疫保單」驚見排隊奇景　人潮塞爆台產

「和平封院」決策人：部桃應停止進出

快訊／陳時中連8天開記者會

網紅遭罵公審房務　弟弟爆料細節

訂餐2小時外送員都不動　網看12字自介秒懂

部桃病患出院7天後確診 有發燒、肺浸潤等情形

累計12人染疫！這日期後才安全

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

藍心湄「高鐵上吃便當」被提醒防疫！高EQ讓網友服了

直播主上餐廳被酸「沒穿內褲」

案881確診！病毒恐在社區傳播　台大建議「桃園患者篩檢」

即／寒舍創辦人長子蔡伯府驟逝　享年48歲

百萬YouTuber影片點閱「不到10萬」！網指1關鍵回不去

快訊／張碧晨坦承生下女兒　孩子爸華晨宇

周志浩開會離席！陳時中：緊急狀況

華晨宇被傳劈腿「張碧晨疑重疊鄧紫棋」　工作室回應

華晨宇爆逼張碧晨墮胎　3年前爆料被挖！

蔡伯府上演《情定大飯店》！婚後被戴綠帽翻臉

小六男性侵2學弟！手機一開全是「A片紀錄」

愛莉莎莎唐吉訶德排隊等1小時！

女把錦鯉煮來吃　「丟掉很浪費」

華晨宇認了當爸：是的，我們有一個孩子

游否希被罵「靠北」又挨告結果出爐

更多

最夯影音

更多
華晨宇認了當爸！與張碧晨生下一女　她隱瞞生產「剝奪了花花身為父親的權利」

華晨宇認了當爸！與張碧晨生下一女　她隱瞞生產「剝奪了花花身為父親的權利」
25歲員警執勤...剛出派出所50m　慘遭左轉小黃撞倒「右大腿骨折」

25歲員警執勤...剛出派出所50m　慘遭左轉小黃撞倒「右大腿骨折」

美國男打哈欠「下巴掉下來」！ 嘴巴無法閉合半夜衝急診求救

美國男打哈欠「下巴掉下來」！ 嘴巴無法閉合半夜衝急診求救

三寶男突左切...他嚇翻狂按喇叭 下秒雙方爆口角：會不會騎車啊

三寶男突左切...他嚇翻狂按喇叭 下秒雙方爆口角：會不會騎車啊

暖業者開保時捷「載100杯手搖」　五股直送部桃！為醫護人員打氣

暖業者開保時捷「載100杯手搖」　五股直送部桃！為醫護人員打氣

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面