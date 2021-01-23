館長年營收10億！誓言當上台灣首富　下半年進軍手搖飲吃到飽

▲去年八月陳之漢被人近距離開三槍，擊中手部與雙腿，至今走路仍受影響。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

「館長」陳之漢敢怒敢譙、幹話連篇的風格，讓他網路聲量居高不下。FB粉專、YouTube粉絲均破百萬。從軍人、黑道到健身房老闆，搭上直播風潮，拉抬事業，把流量變現金。2年前他更踏入電商，粉絲想要什麼就賣什麼，堅持台灣製造，大打親民價格戰，2020年2個事業體共創造出10億元營收。

去年8月中槍，有人說他擋人財路，引來殺機。陳之漢沒因此膽怯縮手，今年還要插旗手搖飲與吃到飽，讓版圖更大，霸氣昭告：「我要當台灣首富。」

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霸王級寒流襲台的溼冷夜裡，黑色大門暗到快要融進背景，若不是門上浮貼著白色的「NOTORIOUS」（惡名昭彰）字樣隱約反光，路過極容易忽略這間位在豪宅區的辦公室。

這裡是「館長」陳之漢的新據點，門前2個黑衣人鎮守，進入得先經過層層通報。去年8月遭遇槍擊後，陳之漢找來十多名國安局體系退休人員當保鑣，一改過往規律的訓練時間、地點，不定時、不定期在辦公室與健身館出沒。

等了一陣子，終於能進入陳之漢的領地。他慵懶隨性地坐在沙發上，氣場依舊強大，但眼神柔和許多，「經歷過生死，沒那麼凶，生命有昇華。」自家品牌服飾沒能遮好爆起的肌肉線條，去年開完刀，十幾天他就忍不住，開始各種訓練，把深蹲當復健，不容許自己練了二十多年的武功盡失。

「怎麼可能不痛，骨頭還是裂的。」露出上臂傷口，紅色疤痕在藍紋刺青上特別顯眼，被當標靶的原因至今尚未明朗，坊間傳聞是他擋了別人財路，陳之漢一臉無奈，「大家都在做的東西我們也都做，為了這個，我不知道是他腦袋有問題，還是我腦袋有問題。」

「你知道網紅都會發自己的T恤，我們也是從T恤開始。」做衣服要從頭了解，首席助理小宇還記得那時收到的指令是：「給你2個月時間，什麼都不用做，搞懂所有事情，回來以後幫你加薪。」之後陳之漢還親自到工廠了解。

織布、染整、裁剪、打印、刺繡，每一步都看，「成衣界的人都說：『館長，你知道你多重要嗎？你一人養了2千多人。』現在我們每月衣服的成本大概5、6千萬元，內銷量應該算第一。」說著說著，語調突然激昂，「很多代工都發中國，台灣沒技術嗎？有啊！品質更好，工作機會就要留在台灣。」

大部分產品定價都比他人低，「名牌訓練T恤一件賣一千多元，我們品質差不多，賣380元。」網友質疑便宜會不會沒好貨？他沒在怕挑戰，各種測試直接拍片上傳，而且館黑就是最好的監督者。「我們都跟廠商講：『ㄟ！你跟我做生意不一樣，電話能打的、能檢舉的都會來，東西就是要好喔！不然就是直接上新聞，要不要做？』」

惡名昭彰像是「許願池」，賣的多是直播時粉絲哀嚎「太貴」「想要」的東西。先採限量預購，館粉到手後，確認便宜又好用會「吃好逗相報」，產品量就愈來愈大。連麵食也是因為看見留言，陳之漢才撩下去，和團隊花了半年研發，要求俗擱大碗還不准走味。笑說他這樣是破壞行情，陳之漢霸氣回應：「我是讓大家了解行情，賺合理的利潤。」向來不怕得罪人，直白點出：「我賣45元還賺10元，外面一包賣90元、100元，不是賺翻了？」

2020年，陳之漢旗下2大企業營業額約10億元，電商優於健身房，「疫情啊！會員都要休，差不多賠了4個月，2千多萬元。」好不容易經營回穩，8月竟又遇上槍擊。但這沒能扼殺他開疆闢土的決心，「我常跟粉絲說：『我要當台灣首富。』」這是目標，不是玩笑話，版圖大還要再大。

今年6月，第7家健身房將在高雄開幕，還要進攻手搖飲市場，年底則有高檔火鍋吃到飽，「我打的仗一定要贏，產品夠好，先靠我們館粉，再靠人帶人，健身房、賣東西都是這樣。」他不怕競爭，「我這個人做生意跟打仗沒什麼兩樣，最喜歡大家一起來，看誰是最終勝利者。」語氣一如以往的狂傲，當年把健身房取名「成吉思汗」，希望像一代霸主當個侵略者，橫掃台灣，這次他也要讓「惡名」在全台「昭彰」。



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