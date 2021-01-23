買鹽酥雞沒有雞皮！奧客爆氣當場「狂跳針」：你們不會提早準備　

▲有奧客吃不到雞皮生氣。（圖／翻攝自臉書）

記者蔡儀潔／綜合報導

奧客事件層出不窮，有鹽酥雞業者22日發文抱怨，一名顧客竟因買不到雞皮，當場爆氣狂罵「為什麼不多準備一點？」。消息傳出後引發熱議，網友搖頭直嘆「該吃藥了」。

一名鹽酥雞店家在「爆怨公社」臉書社團PO文，稱前幾天比較晚的時候店裡來了一名客人，對方見到現場雞皮賣完了，竟開口稱「你們雞皮不是賣很好，為什麼不多準備一點？」

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原PO解釋道，雞皮都是當天處理且非常耗工，需要一塊一塊把油捏掉，再把外面的細毛處理乾淨，花費很多時間，所以可以算是限量。

該名顧客聽完後竟嗆說，「處理時間長，那你們不會提早來準備，這樣問題不就解決了」、「你們既然賣的好，就應該多準備一點，這樣我才買得到啊」。

業者繼續解釋說，每日工作時間將近12小時，無法提早準備。對方聽後連續跳針4次，「因為你們賣的好，就應該提早來然後準備多一點，這樣我才買得到。」

原PO聽後相當無奈，「一間店的營業時間，要賣什麼東西，東西的量要賣多少，本來就是由店家自己來決定，而不是由客人來決定。因為如果每個客人的話都要聽的話，那我在賣食材種類早就超過上百種，然後營業時間會被改成24小時營業吧！」

貼文發出後有超過1.2萬人按讚，湧入1820則留言，網友紛紛表示，「他不是需要吃雞皮，是要去吃藥」、「今天雞皮賣完了 剩下腳皮要嗎？」。

也有人留言指出「台灣人真的很愛吃雞排鹽酥雞」、「有時候真的不能跟客人太認真」、「是不是傳說中的金魚腦！她不是故意的，她只是忘了」、「客人都是這樣啦，自己買不到就說為什麼不多備一點貨」、「早一點去買就好了」。

▼ PO文內容。（圖／翻攝自臉書／爆怨公社）