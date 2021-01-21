為免費按摩掛急診！奧客稱「臉過敏」不付錢　還要店家退醫藥費

▲腳底按摩。（示意圖／達志影像）

記者施怡妏／綜合報導

在按摩店上班的女網友日前遇到奧客，90分鐘的按摩過程中很享受，還要求師傅加強腳趾頭的部分，結果要結帳時，表示因為按摩導致臉過敏，不願意付錢還要求找老闆出來理論，店家無奈只好請她去看醫生，結果拿來一張無病因的單子，強調自己是過敏，還要店家付醫藥費550元，誇張行徑讓全場的人都傻眼。

該名女網友在臉書「爆怨公社」發文，一名客人來店指定按摩師按摩，向師傅表示早上6點就出門，玩一整天很累腳很酸，請師傅幫忙加強腿部的部分，還要求10隻腳趾頭都要按，90分鐘的按摩結束後，要結帳時客人稱自己臉過敏很癢，沒有付錢就直接走掉。

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櫃台追上前去向客人要錢，她不情願地付了900元按摩費之後，大聲嚷嚷要找老闆出來理論，強制店家要退費，原PO表示，「師傅和櫃檯人員都有關心幫她看，她看起來完全沒事」，只好請客人去看醫生，結果客人到醫院掛急診，拿了一張什麼都沒寫的單子要求店家付醫藥費550元，「問她病因是什麼，她說過敏」。

▲原PO在按摩店遇到奧客。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

客人無理的要求讓原PO超傻眼，「說真的有過敏過的都知道，不要說90分鐘，根本10-20分就受不了，有錯我們一定負責到底，照顧你都沒問題，真的有困難也可以講，我們招待你也沒關係」，享受完按摩後不願付錢，又沒頭沒尾的拿單子來要醫藥費，「這樣的免費按摩，你對得起自己的良心嗎？」

對此，不少網友都直呼太誇張，「改變一下，櫃檯直接先收費了」、「按摩關過敏屁事啊」、「90分鐘900很便宜了，還霸王按摩，神扯」、「找千百理由就是想要免費按摩」、「我遇過有人來買傘，10天後跑來說我少找她錢」。其中也有人驚呼「90分鐘的按摩只要900元，也太便宜了吧，店在哪我也好想去」。