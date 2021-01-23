雞皮賣光！奧客狂跳針「為何不提早準備」　店家冤：每天做12小時

▲奧客買不到雞皮，跳針要求店家應該提早多準備。（圖／翻攝自爆怨公社）



記者崔子柔／綜合報導

一位鹽酥雞老闆昨（22）日抱怨，有位比較晚來的客人因為「買不到雞皮」氣炸，跳針嗆店家「為什麼不提早多準備」，讓幾乎每天工作超過12小時的他心超累，「要聽客人的話，營業時間會被改成24小時吧」！

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文表示，一名客人發現雞皮賣光，就質疑店家「賣很好為什麼不多準備一點？」，原PO一開始還耐心和對方解釋，雞皮的處理過程較為複雜，因此算是每日限量推出。

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▲原PO在臉書抱怨。（圖／翻攝自爆怨公社）



沒想到客人不能體諒，還跳針「為什麼不多準備一點」、「不會提早來準備」、「應該多準備一點，這樣我才買得到」、「我不一定什麼時候要吃，你們就應該多準備一點」，讓原PO無奈嘆，「後來我乾脆也一直重複我們每天準備的雞皮就是固定的量，然後到走他還是一直在碎念應該多準備一點」。

原PO表示，他每天從下午2點開始備料，通常到打烊也都凌晨2點半了，上班時間已經拉很長，「如果每個客人的話都要聽的話，那我在賣食材種類早就超過上百種，然後營業時間會被改成24小時營業吧！」

文章一出，就引來許多網友共鳴，紛紛表示「他只想聽到他要的，你說再多都沒用」、「終於有遇到一樣真的知道做鹹酥雞的心酸人！每天準備的肉量都固定會賣多快誰知道啊」、「這種跳針式的真的很可怕，一直活在自己的世界裡」、「那種人也不會天天來買，講話不用跟他太客氣，直接一點」。

▼網友回應。（圖／翻攝自爆怨公社）

