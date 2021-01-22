台南男狠擊路旁2車「開天窗」　被逮自爆「超大咖」...警驚呆

▲林姓男子涉嫌持棍毀損他人自小客車，警方迅速查獲，並查出他吸毒失控。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

有1輛停放於安南區安中路4段路的汽車，21日晚上9時許，發現左後車窗玻璃被不明人士敲破，對向車道另1部車擋風玻璃也有裂痕，被害人除報警外，並PO文臉書社群提醒網友注意，市警三分局警方據報循線查獲涉嫌39歲林姓男子，林嫌疑毒品傷腦，偵訊時還「跳痛」胡扯，全案偵訊後依毒品、毀損罪嫌函送法辦。



警方表示，報案人說在發地點有看到1名男子騎乘紅色機車於該處徘徊，後不久即發現汽車玻璃遭毀損，1月21日上午該處對向車道另一車輛前擋風玻璃有裂痕，警方懷疑是同一人所為，立即追查，於3小時內逮捕39歲林姓犯嫌。

市警三分局表示，該毀損案被害人除了報警以外，也在臉書社群「我住安南區|討論交流版」上傳車輛玻璃遭毀損照片，且敘述犯嫌疑精神異常及其他特徵，安南派出所所長曾婉甄看到貼文後，擔心該路段附近居民因此感到不安，立即留言回覆警方處置作為，積極偵辦，並同步更新案件處置情形，以安撫民眾擔憂。

三分局表示，據被害人提供犯嫌特徵等線索，研判犯嫌是轄內的治安顧慮人口林男，經通報線上警網加強周邊路段梭巡，由顯宮派出所所長毛奇楊、警員林世聰成功攔查騎乘紅色機車的林嫌，林嫌坦承與人有嫌隙，將被害車輛誤認是嫌隙對象的車，進而於21日晚上以木棍敲裂該車輛的左後車窗玻璃，但不承認有毀損對向另一車輛的前檔玻璃，警方持續調閱監視器釐清案情。

林嫌遭警方盤查時，言語欠缺邏輯，還自稱認識「比爾蓋茲」，且有Email往來，讓警方相當錯愕，經進一步採集尿液檢驗，呈現安非他命陽性反應。全案依毀損罪、毒品危害防制條例函送臺灣臺南地方檢察署偵辦。

警三分局表示，林嫌可能因吸食毒品對大腦造成傷害，過去曾將他人車輛當成自己的車，或將路邊車輛認為是仇人的車，有多次毀損車輛或物品之前科，警方也曾報請衛生單位協助評估有無將林嫌強制送醫治療之必要性，但經專業人士評估，尚未達到送醫治療之標準。

市警三分局呼籲，毒品害人害己，千萬碰不得，不同類型的毒品影響雖然不同，但都會傷害大腦，不僅現實判斷力不好、自我克制力變差，長期使用亦會對腦部產生永久性的傷害，如造成腦細胞凋亡，甚至產生思覺失調症、影響腦部神經傳導物質的運作，產生幻覺、妄想、焦慮、憂鬱、低落的現象、造成智力上的退化與改變等，切勿因一時好奇或朋友慫恿而接觸毒品，一失足成千古恨。

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