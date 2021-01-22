　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南男狠擊路旁2車「開天窗」　被逮自爆「超大咖」...警驚呆

▲疑因毒品傷腦的林姓男子，涉嫌持棍毀損他人自小客車，警方迅速查獲，並查出他涉嫌吸毒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲林姓男子涉嫌持棍毀損他人自小客車，警方迅速查獲，並查出他吸毒失控。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

有1輛停放於安南區安中路4段路的汽車，21日晚上9時許，發現左後車窗玻璃被不明人士敲破，對向車道另1部車擋風玻璃也有裂痕，被害人除報警外，並PO文臉書社群提醒網友注意，市警三分局警方據報循線查獲涉嫌39歲林姓男子，林嫌疑毒品傷腦，偵訊時還「跳痛」胡扯，全案偵訊後依毒品、毀損罪嫌函送法辦。

警方表示，報案人說在發地點有看到1名男子騎乘紅色機車於該處徘徊，後不久即發現汽車玻璃遭毀損，1月21日上午該處對向車道另一車輛前擋風玻璃有裂痕，警方懷疑是同一人所為，立即追查，於3小時內逮捕39歲林姓犯嫌。

▲疑因毒品傷腦的林姓男子，涉嫌持棍毀損他人自小客車，警方迅速查獲，並查出他涉嫌吸毒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警三分局表示，該毀損案被害人除了報警以外，也在臉書社群「我住安南區|討論交流版」上傳車輛玻璃遭毀損照片，且敘述犯嫌疑精神異常及其他特徵，安南派出所所長曾婉甄看到貼文後，擔心該路段附近居民因此感到不安，立即留言回覆警方處置作為，積極偵辦，並同步更新案件處置情形，以安撫民眾擔憂。

三分局表示，據被害人提供犯嫌特徵等線索，研判犯嫌是轄內的治安顧慮人口林男，經通報線上警網加強周邊路段梭巡，由顯宮派出所所長毛奇楊、警員林世聰成功攔查騎乘紅色機車的林嫌，林嫌坦承與人有嫌隙，將被害車輛誤認是嫌隙對象的車，進而於21日晚上以木棍敲裂該車輛的左後車窗玻璃，但不承認有毀損對向另一車輛的前檔玻璃，警方持續調閱監視器釐清案情。

▲疑因毒品傷腦的林姓男子，涉嫌持棍毀損他人自小客車，警方迅速查獲，並查出他涉嫌吸毒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林嫌遭警方盤查時，言語欠缺邏輯，還自稱認識「比爾蓋茲」，且有Email往來，讓警方相當錯愕，經進一步採集尿液檢驗，呈現安非他命陽性反應。全案依毀損罪、毒品危害防制條例函送臺灣臺南地方檢察署偵辦。

警三分局表示，林嫌可能因吸食毒品對大腦造成傷害，過去曾將他人車輛當成自己的車，或將路邊車輛認為是仇人的車，有多次毀損車輛或物品之前科，警方也曾報請衛生單位協助評估有無將林嫌強制送醫治療之必要性，但經專業人士評估，尚未達到送醫治療之標準。

市警三分局呼籲，毒品害人害己，千萬碰不得，不同類型的毒品影響雖然不同，但都會傷害大腦，不僅現實判斷力不好、自我克制力變差，長期使用亦會對腦部產生永久性的傷害，如造成腦細胞凋亡，甚至產生思覺失調症、影響腦部神經傳導物質的運作，產生幻覺、妄想、焦慮、憂鬱、低落的現象、造成智力上的退化與改變等，切勿因一時好奇或朋友慫恿而接觸毒品，一失足成千古恨。

濕敷、乾擦都好用
 

ET快訊
快訊／「防疫保單」賣爆　台產宣布暫停收件時間點
「有那麼難考嗎」陪女友考公營　成績出爐哭了！他直接被放生
華晨宇仍單身！與張碧晨「無婚姻關係」　共同撫養女兒
快訊／華晨宇再發聲！甜讚女兒　自曝隱瞞原因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

2釣客忘我不知漲潮！回頭驚見「路變海」　海巡急搜救險滅頂

群益經理人組「炒股團」7檔股票海撈2億　投資人慘賠2300萬

台南男狠擊路旁2車「開天窗」　被逮自爆「超大咖」...警驚呆

快訊／台灣微軟爆內鬼！前經理「假標案」勾外賊　狂A1.2億入袋

彰化和美19歲foodpanda外送員　擊落女醫護機車...右側手腳挫傷

台中3月女嬰猝死！媽與男友「關鍵說法兜不攏」遭限制住居

跟「真理褲妹」共乘小黃…噁男在後座推倒她性侵　運將：以為情侶

義大跨年之旅　女兒轉頭看見爸…牽的不是媽！「愛愛足跡」噴4國

台中拖板車煞車壞了…「65秒飆闖2紅燈」撞爛貨車！夫妻破頭慘死

快訊／宜蘭砂石車「盲駕式追撞」　4車變「串燒」挺出路口15米

鄭爽哭了：熱搜成為壓力！　「我不喜歡迴避問題」退圈聲明音檔瘋傳

賓士加油站洗車「突被後車嘟出」　肇事駕駛暴力倒退！員工險遭撞

不捨孫女離開...阿公邁步追車尾跑 堆滿笑容大力揮手：下次再回來喔

獨子過世、65歲伯扛家經濟重擔 「駕照考13次」終過關他秒露燦笑

林俊傑直播驚喜開唱《想見你想見你想見你》　網友點播願望實現：真的好感動！！

台灣人講話穿插英文！　韓妹秒舉例「你有GET到嗎」4分析好有感

暖業者開保時捷「載100杯手搖」　五股直送部桃！為醫護人員打氣

居家檢疫女隔離想念台灣薑母鴨 她窗外「垂降童軍繩」取餐成功

白宮正式易主！拜登賀錦麗就職　成為第46任美國總統、副總統

大胃王丁丁被爆「強上男性友人」　半夜發聲：沒做的事，我處之泰然

2釣客忘我不知漲潮！回頭驚見「路變海」　海巡急搜救險滅頂

群益經理人組「炒股團」7檔股票海撈2億　投資人慘賠2300萬

台南男狠擊路旁2車「開天窗」　被逮自爆「超大咖」...警驚呆

快訊／台灣微軟爆內鬼！前經理「假標案」勾外賊　狂A1.2億入袋

彰化和美19歲foodpanda外送員　擊落女醫護機車...右側手腳挫傷

台中3月女嬰猝死！媽與男友「關鍵說法兜不攏」遭限制住居

跟「真理褲妹」共乘小黃…噁男在後座推倒她性侵　運將：以為情侶

義大跨年之旅　女兒轉頭看見爸…牽的不是媽！「愛愛足跡」噴4國

台中拖板車煞車壞了…「65秒飆闖2紅燈」撞爛貨車！夫妻破頭慘死

快訊／宜蘭砂石車「盲駕式追撞」　4車變「串燒」挺出路口15米

好友確診新冠肺炎「妻小隔離治療中」　胡宇威每天傳訊打氣

防疫神單下周一5點停止收件！　台產：人力無法負荷

增購流感疫苗比過去貴近4倍　陳時中提數字澄清：有需要還是要買

2釣客忘我不知漲潮！回頭驚見「路變海」　海巡急搜救險滅頂

看你對幾題！大學學測社會科答案出爐

國家製藥隊加碼投資「做全民後盾！」　8企業斥資58億元新增產線

快訊／「防疫保單」賣爆　台灣產險宣布：下周一起暫停收件

4/7前吃法式龍蝦不用錢　王品牛排消費2客套餐送法式紅醬龍蝦

劉樂妍批「台灣真的好危險」　拍片炫耀接受檢測…遭抓口罩亂戴！

吳進興／新冠檢驗費用　基層醫檢師與檢測單位真的受補貼了嗎？

結帳「肝連妹」事業線太禮貌 網友暴動釣出本尊：歡迎來看

社會熱門新聞

麻豆傳媒「女優薪水」曝　瑪莎拉蒂、水鬼誘下海

桌球教練偷吃學生媽！「舔小菊」大讚好會叫

獨／警接家暴通報　3月大女嬰不治

富王鴨肉「租出去了」　同條街店家下訂

進房30分鐘後　內褲脫到一半出事

游否希被罵「靠北」又挨告結果出爐

3歲童遭虐見媽崩潰！老闆嗆：來告我啊

前台東縣議員凌晨自撞　無生命跡象

新北女檢顏汝羽逼被告認罪　成送懲司法官第1人

台南假土豪「鈔票槍」戰酒店　身分起底黑白通緝

女友不給愛愛　金門男怒上傳她自慰片

43秒被檢舉2次　他申訴結果悲劇

共乘小黃…男在後座「推倒辣妹」性侵　運將：以為情侶

司機飆罵口罩沒戴好老人　國光客運：開除

更多熱門

相關新聞

傳奇超模24歲小兒子「用藥過量」猝死

傳奇超模24歲小兒子「用藥過量」猝死

美國52歲傳奇超模蒂芬妮．西摩（Stephanie Seymour）的24歲兒子哈利．布朗特（Harry Brant），17日因「用藥過量」造成猝死。

男子充滿自信面對員警　下秒毒品從車縫露出讓他冏爆

男子充滿自信面對員警　下秒毒品從車縫露出讓他冏爆

怪賊闖空門只偷鑰匙！幕後更大陰謀曝光

怪賊闖空門只偷鑰匙！幕後更大陰謀曝光

25歲爛牙妹小6吸毒　今賣身養男友

25歲爛牙妹小6吸毒　今賣身養男友

警逮通緝犯追毒品上游　解手銬避驚擾被逃...「飯店逮人」

警逮通緝犯追毒品上游　解手銬避驚擾被逃...「飯店逮人」

關鍵字：

毒男毒品傷腦擊破車窗玻璃

讀者迴響

熱門新聞

主人的任務！正妹激動演講　短裙滑出一根

直播主上餐廳被酸「沒穿內褲」

華晨宇認了當爸：是的，我們有一個孩子

網紅住台南晶英　名牌遭竊報警！

快訊／張碧晨坦承生下女兒　孩子爸華晨宇

代孕機構疑發聲：鄭爽是人品最差客戶！

疑鄭爽小號PO「肉色馬賽克」！網猜張恒不雅床照

心痛！10月大嬰掉進滾水鍋「活活煮10分鐘」

爆得罪人突領便當　王凱親自澄清

女每天好累　監視器發現震撼真相

郭書瑤流產痛哭！

毛孩挖到可愛金塊　主人一看嚇壞

華晨宇被爆瞞婚生子「小孩1歲了」

部桃病患出院7天後確診 有發燒、肺浸潤等情形

陰莖長度「全球排名」曝光！醫讚：台灣沒有比較短

更多

最夯影音

更多
鄭爽哭了：熱搜成為壓力！　「我不喜歡迴避問題」退圈聲明音檔瘋傳

鄭爽哭了：熱搜成為壓力！　「我不喜歡迴避問題」退圈聲明音檔瘋傳
賓士加油站洗車「突被後車嘟出」　肇事駕駛暴力倒退！員工險遭撞

賓士加油站洗車「突被後車嘟出」　肇事駕駛暴力倒退！員工險遭撞

不捨孫女離開...阿公邁步追車尾跑 堆滿笑容大力揮手：下次再回來喔

不捨孫女離開...阿公邁步追車尾跑 堆滿笑容大力揮手：下次再回來喔

獨子過世、65歲伯扛家經濟重擔 「駕照考13次」終過關他秒露燦笑

獨子過世、65歲伯扛家經濟重擔 「駕照考13次」終過關他秒露燦笑

林俊傑直播驚喜開唱《想見你想見你想見你》　網友點播願望實現：真的好感動！！

林俊傑直播驚喜開唱《想見你想見你想見你》　網友點播願望實現：真的好感動！！

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面