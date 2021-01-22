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雙連站44年老店「阿桐阿寶」本人曝！　忘年之交闖名號

圖、文／鏡週刊

2、30年前，股市上萬點、台灣錢淹腳目，加上便利商店還不普及，宵夜能選擇的也不多，阿桐阿寶四神湯從沒沒無聞的路邊攤闖出名號，周育賢回憶，「彼時真的是鬧烘烘！攤子在中間，人是整個圍過來，比起現在的營業額，真的是多2、3倍。」

早年只做宵夜場生意的阿桐阿寶四神湯，因1997年爆發口蹄疫情，生意受影響，改為白天11點開始營業。

▲早年只做宵夜場生意的阿桐阿寶四神湯，因1997年爆發口蹄疫情，生意受影響，改為白天11點開始營業。（圖／鏡週刊提供，下同）

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小攤子開在十字路口，又靠近林森北路夜生活繁華的區域，區域龍蛇混雜，「以前動不動就有喝酒來亂、要砸店什麼的。」當時周棟樑一家就住在攤子對街，周育賢說：「我窗戶一打開，如果看到生意很忙，我就下來幫忙。那時沒排隊習慣，客人是蜂擁而至，這邊點一個、這裡又插一個，就常被嗆：『幹，生意好，是在囂張什麼？』」

外形近似水餃的台式燒賣，是阿桐阿寶四神湯的招牌點心。（50元/5顆）

周棟樑在下厝莊長大，個性海派、作風五湖四海，「他比較江湖個性，『棟』的閩南語發音接近似『桐』，大家就叫他『阿桐伯』，這也是店名的由來。但其實我爸是2分之1的老闆。」周育賢說， 阿桐阿寶的店名時常讓人誤會，「有的人以為阿寶是女生，會覺得是不是夫妻？或是兄弟？」招牌上「阿桐」指的是周棟樑，而「阿寶」，則另有其人。

周育賢口中的「阿寶叔叔」馮龍寶，原本是台北環南市場的豬腸供應商，年紀小父親周棟樑10歲，二人是忘年之交。

摯友入股　輪流經營

「阿寶叫馮龍寶。」周育賢口中的「阿寶叔叔」，原本是台北環南市場的豬腸供應商，「他小我爸10歲，他們是忘年之交。」馮龍寶天天到店頭送豬腸與周棟樑熟識，「當時姑姑身體不好，我們是做一休一制，她想把她那邊的班讓渡給別人。」

店內販售的北部粽，包入大塊豬肉與蛋黃，搭配自家熬煮的醬汁很對味。（50元/顆）

為了保持品質，店內的豬腸都是當天現煮的，但1997年爆發口蹄疫情，生意受影響，改為白天11點開始營業。周棟樑沒有多餘的人力支援，「阿寶就把我姑姑那邊的股份買下來，變成是我爸爸跟阿寶兩個朋友輪流經營，後來生意越來越好，才放上這個名字叫阿桐阿寶。」周育賢說。

馮龍寶個性低調，不願接受訪問，唯一一張合照，是他與周棟樑站在店前合影，前方是成堆肉粽山。（周育賢提供）

▲馮龍寶個性低調，不願接受訪問，唯一一張合照，是他與周棟樑站在店前合影，前方是成堆肉粽山。

30多年前，馮龍寶買下周棟樑姊姊的股份，成為阿桐阿寶四神湯的合夥老闆後，替周棟樑找到上游屏東的屠宰場，每天從南部直送新鮮豬腸。但親兄弟、明算帳，2個沒有血緣的異姓友人，要如何長期合作？

「阿寶叔叔他個性蠻好的，是一個不太愛計較、不囉唆的人。」周育賢說，兩個老闆1人做1天，員工、後場各管各的，就算是休假，也都休雙數，「我們很多東西都是直接除以2，一個店會做起來，2邊都不能太計較；太計較，事情不會那麼好成。」

3年前父親因病倒下後，獨子周育賢（圖）接棒，和馮龍寶繼續共同經營。

只是馮龍寶個性低調，不願接受訪問，唯一一張合照，是他與周棟樑站在店前合影，前方是成堆肉粽山。周育賢說，端午、冬至進補或跨年，通常是生意最好的時候，他還記得某次跨年，自己乘隙溜去和朋友看煙火，「塞車回來已經凌晨一點多了，老人家（周棟樑）就在門口一直瞪著我，很生氣，但是現在會很懷念每天跟他吵架的日子。」

周育賢（中）小時候住在老店對街，時常來店裡幫忙。左為母親王美洙、右為父親周棟樑。（周育賢提供）　

生意沒落　堅持營運

「以前我跟我爸幾乎每天吵架，因為他個性很火，要做什麼就一定得做。」周育賢說，3年前周棟樑突然罹癌倒下，進出加護病房30多次，「以前我們吃遍台北各個小吃、老店，現在我去任何一間店吃東西，那間店若是他帶我去過的，每次去都會想到他，甚至我開車在路上，都會想起在這個路口，我跟他講過什麼話…我覺得，到處都是爸爸的影子。」

周育賢說，近年不敵國人少吃宵夜的飲食習慣改變，以及便利商店普及，加上去年武漢肺炎疫情爆發，老店生意大不如前。

父親離開之後，周育賢接棒，和馮龍寶繼續共同經營，但老店近年卻不敵國人少吃宵夜的飲食習慣改變，以及便利商店普及，加上去年新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發，生意大不如前。「現在我們已經沒落，而且是非常沒落。但這小小的一間店，承載了十幾個家庭的生計，如果還是有人喜歡這個味道，我們就會繼續做下去。」


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