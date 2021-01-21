英研究新冠痊癒者「逾1成5個月內死亡」　醫：多數是心肝腎出問題

▲新冠肺炎肆虐全球，至今還沒有百分之百可以阻擋病毒的解方。（圖／翻攝自unsplash）

生活中心／台北報導

新冠肺炎肆虐全球，英國萊斯特大學也與英國國家統計局合作，針對第一波出院的4萬7780名新冠肺炎病患做後續追蹤研究，結果發現，英國新冠痊癒者中，12.3%會在5個月內死亡，是醫院其他門診病人死亡率的7.7倍。醫師也藉此機會呼籲，研究早已證實吸菸增加新冠嚴重度，其中併用「傳統菸品」與「電子煙」者確診新冠的機會更提高7倍。

台北榮民總醫院家醫部醫師賴志冠指出，這是針對新冠肺炎痊癒出院病患的最大規模研究，研究發現，英國新冠肺炎痊癒者中，近3成在5個月內就會因為罹患新的疾病而再度就醫，顯示這些出院者仍然會受到新冠長期影響，其中許多是心臟、肝臟或腎臟出問題，也有人罹患糖尿病。

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賴志冠進一步指出，這研究已明確顯示急性傳染病也會快速導致慢性疾病迅速惡化，全球新冠肺炎病例即將破億，台灣疫情也再度亮起紅燈，加上今年天氣寒冷與流感季節到來，民眾應該盡可能維持身體健康，其中當然包括不要使用任何形式的菸品，避免傷害肺部健康。

台安醫院胸腔內科醫師吳憲林也提到，研究早已證實吸菸增加新冠嚴重度，針對13至24歲年輕人研究也發現，電子煙使用者罹患新冠增加5倍，而併用傳統菸品與電子煙者確診新冠的機會更提高7倍，除了因為吸食電子煙能導致肺部傷害之外，其他的可能原因還包括「篩檢頻率、口罩使用、群聚機會和社交行為」等。

吳憲林提醒，吸菸或是電子煙往往是一種社交活動，使用者經常相互分享菸品和裝置，群聚時彼此缺乏社交距離，當然也都沒戴上口罩， 所以疫情期間戒菸相當重要。

董氏基金會也強調，由於尼古丁的高度成癮性，想要戒除任何形式的菸品，並不是件簡單的事情，台灣現在已有完整的戒菸服務治療，無論醫院、基層診所或是藥局，都能夠提供安全藥物治療，協助脫離菸癮。