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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

周台竹憶荷蘭：那年兩岸貿易差距14比1　我沒有要來一場零和

◎採訪：袁茵、陳弘修
◎攝影：林敬旻、許靖騏

文／袁茵

台北市政府涉外事務總監周台竹投身外交圈36年，他曾於2015年蔡政府執政期間擔任駐荷蘭代表，對於台灣該如何突破與解決困境，周台竹表示，自己並不會和對方進行零和遊戲，衡量了一下駐在國的處境，再選擇應對的方式。

荷蘭（Nederland）位於歐洲西北部，西、北部緊臨北海，南部與東部則分別和比利時、德國接壤，由於大部分國土由填海而成，國土面積有四分之一低於海平面，因此被列為「低地國」之一。

講到荷蘭，台灣人第一個聯想到的就是該國與台灣的殖民歷史，其實以人口和土地來看，台灣與荷蘭十分相像，人口數台灣約為2300萬人，荷蘭約1600萬人，而土地面積台灣約3萬6193平方公里，荷蘭則是4萬1543平方公里。

周台竹表示，除此之外，較鮮少人知的是，其實台灣和荷蘭都屬於經濟貿易很強的國家，台灣全球排名約在18至19名，而荷蘭更是在全球排名第5至6名左右，且荷蘭還是台灣最大的外國直接投資國，投資金額高達35億美元，但也因此當台灣在與荷蘭進行官方活動、經貿活動時， 一舉一動都會受到中國大陸的注意。

▲台北市政府市長室涉外事務總監周台竹專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市政府涉外事務總監周台竹。（圖／記者林敬旻攝）

接任駐荷蘭代表後碰上的第一個問題

「事實上，荷蘭是我第5個外放的地點。」周台竹在外交部工作期間，曾經外放過南非（Republic of South Africa）、聖文森（St.Vincent）、美國紐約（City of New York）、聖露西亞（Saint Lucia），並在2015年6月擔任駐荷蘭代表。

2018年12月卸任後，他被台北市長柯文哲延攬至台北市政府擔任國際事務委員會副主委、發言人等角色，現在則擔任市長室涉外事務總監。

回想剛接任駐荷代表時，周台竹表示，第一個碰到的就是經濟貿易問題，由於台灣在2018年與荷蘭的貿易額近80億美元，但同一年對岸與荷蘭的雙邊貿易卻超過1200億美元，若換算成比率來看，大概是1比14的懸殊差距，然而他並沒有要與對方來一場零和遊戲，「你想，14跟1他會選擇哪一邊？我想這個是很清楚的。」

▲台北市政府市長室涉外事務總監周台竹專訪。（圖／記者林敬旻攝）

周台竹說，若打沒有實質利益的國際政治，與當地駐在國政府發展進一步關係較難，所以還是回歸經濟貿易。儘管兩岸經貿實力有段距離，但他拋出了「14加1等於15」的口號，告訴荷蘭方若將雙邊弄好，「那就是一個雙贏。」

以前經濟部政務次長沈榮津在2016年7月訪問荷蘭為例，周台竹表示，我方當時的規劃是要在離岸風電上投入台幣8000億元，相當於260億歐元的商機，荷蘭外交部聽聞英國、丹麥、美國、加拿大等國也想同步爭取的相關訊息後，便迅速在2週內組團到台爭取商機。

「如果其他國家跟台灣高層建立良好溝通管道的話，他們就會佔有優勢，而你們沒有的話，就會失去這個機會。」周台竹表示，在沈榮津訪荷後，我方與對方的官方關係發展就比較緊密，甚至後來建立了台灣、荷蘭經濟部次長級的對話平台，增進兩國關係。

荷蘭設計週　用這一招化解困境

對於在外交工作上碰到的挑戰或挫折，週台竹也舉了另外一個例子。在荷蘭被譽為「矽谷」城市的愛因霍芬（Eindhoven），每年都會舉辦荷蘭設計週（Dutch Design Week）活動，邀請諸多新創產業到當地展出，其中台灣企業則被視為重要的展示者之一，而周台竹擔任駐荷代表時也都會受邀出席。

然而在2018年10月卻出現了一個突發狀況，在荷蘭設計週準備要舉辦前夕，愛因霍芬市長表示，周台竹要出席活動的消息受到中方抗議，也讓他們不知如何是好。

其實周台竹心裡也明白，愛因霍芬市長是希望他別出席這場活動，因為對岸才剛跟荷蘭簽了差不多100億歐元的合作計畫，如果他堅持要去，也不一定能夠如期參加。

▲▼時任駐荷蘭代表周台竹夫婦於2016年10月26日參觀「荷蘭設計週」，由荷蘭設計基金會執行長Martijn-Paulen親自導覽。（圖／駐荷蘭台北代表處提供）

▲周台竹參觀「荷蘭設計週」，荷蘭設計基金會執行長Martijn-Paulen親自導覽。（圖／駐荷蘭台北代表處提供）

周台竹衡量了一下荷蘭的困境後，靈機一動向愛因霍芬市長提議，自己了解荷蘭的困難，但因為他真的很喜歡這個活動，加上台灣出席的廠商也不少，所以可以與對方達成一項協議，那就是當天不要出席，選擇隔一天出席，而對方聽聞周台竹的想法後也鬆了一口氣。

到了荷蘭設計週展出的第二天，周台竹與同事開了近2小時的車，南下至愛因霍芬。周台竹回憶，對方派出了2台賓接待他與駐館同事，並一同前往會場，由荷蘭設計基金會執行長Martijn-Paulen親自導覽，「那一天給我非常高的規格，應該算是VVIP待遇。」

後來，愛因霍芬市長還在2018年聖誕節前夕，邀請他們夫妻一起去愛因霍芬非常有名的餐廳用餐，「打壓是會造成反效果的，反而讓台灣跟愛因霍芬這個城市更緊密」，周台竹說。

一場「花車遊行」結交當地朋友　

在外交工作上的難忘經驗，周台竹還提到了一個與當地居民印象深刻的故事。他說，荷蘭南部城市津德爾特（Zundert）在每年9月第一週都會舉辦全球最大型的活動「花車遊行」（Corso Zundert），使原本只有2、3萬人的小鎮，在那一天吸引了超過8萬名以上的觀光客。

「那天活動結束時就找不到我的車了！」周台竹笑稱，當時因為停車場太大且又分散，所以他找不到自己的車子停在哪，只好跑去求助一個穿著制服、像是在維持活動秩序的老先生。

周台竹回憶，自己向老先生描述了停車場的大概樣子，對方立刻就幫助他找到車；當他準備要上車離開時，老先生突然詢問要不要去他家觀賞一下花圃？周台竹才得知，原來這名老先生是一位花農，兩人一邊喝咖啡吃甜點聊天，一邊欣賞美麗的花圃。

就在與老先生相談勝歡的情形下，周台竹主動邀請對方參與10月的國慶酒會，「他好開心！因為一個鄉下花農，一輩子沒有外國大使會親自邀請他去參加國慶酒會！」到了10月，老先生帶著太太一同參加在荷蘭舉辦的國慶酒會，還帶了一籃子的鮮花、食物，「我覺得我在那個地方，也交到了一些朋友。」

▼國慶酒會。（圖／駐荷蘭台北代表處提供）

▲▼時任駐荷蘭代表周台竹於國慶酒會中與賓客同歡。（圖／駐荷蘭台北代表處提供）

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