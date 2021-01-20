清潔隊員拾「金」不昧心不貪　拾獲一批金飾報警尋失主領回

▲善化分局警方依拾得物作業程序受理，並通知家住台南市安定區的王姓失主（左）及拾獲人王先生一同到派出所確認領回失物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市環保局安定清潔隊隊員王大福，1月19日下午整理近日清運回來的廢家具，在一只報廢鐵櫃內發現一批金飾，第一時間馬上報請台南市警善化分局協尋失主。

善化派出所巡邏員警陳韋丞、林欣儀獲報後前往該清潔隊處理，拾獲人王先生說，因年關將近，家戶忙著大掃除，清潔隊收運廢家具的數量、頻率多又密，藏有金飾的鐵櫃何時運回來的，安定區清潔隊上下都沒有印象，且載回來廢家具都放在暫置區，他下午去整理時，突聽到櫃子裡有物品晃動的聲音，好奇打開一看，掉出好多個金飾盒。

警方依拾得物作業程序受理，並根據失物中有1張1987年之行照及模糊證件，利用警政系統查出失主身分，隨即通知家住台南市安定區的王姓失主及拾獲人王先生一同到派出所確認，14件金、銀飾件經銀樓初估約1兩4錢重，估價現值新台幣約8萬多元。

在警方的通知兩人見面後，失主王先生頻向清潔隊隊員王大福先生握手致意，感謝他拾金不昧，操守令人敬佩！失主指出，這些金飾是他結婚時的飾品，都是由他太太收存，也不知是何時存放在該鐵櫃內。

王大福說：「他撿到錢都會報警，更何況是金飾，不是自己的東西他絕對不會拿」！也稱讚警察人員效率之快，讓金飾很快的物歸原主。

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