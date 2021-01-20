　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

趣味春聯迎新年　移民署陪伴新住民寫書法體驗年節文化

▲移民署南區事務大隊高雄市第一服務站20日舉辦新住民家庭教育活動 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲移民署南區事務大隊高雄市第一服務站20日舉辦新住民家庭教育活動 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

為迎接農曆新年到來，移民署南區事務大隊高雄市第一服務站今(20)日舉辦新住民家庭教育活動，邀請行政院南部聯合服務中心陳政聞執行長介紹該中心內各項可運用的福利資源，並與新住民一起書寫趣味春聯，共同體驗歡欣又溫暖的年節文化。

▲移民署南區事務大隊高雄市第一服務站20日舉辦新住民家庭教育活動 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼陳政聞執行長與新住民分享南部行政資源整合、新住民寫春聯。

▲移民署南區事務大隊高雄市第一服務站20日舉辦新住民家庭教育活動 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

新住民小燕(化名)表示，她在旅行社服務，時常需要幫客戶代辦簽證、班機訂位、文書驗證及工作證，但受到疫情影響，必須隨時掌握各國正確的境管措施，工作才不至出錯。幸行政院南部聯合服務中心設有相關業管部門，可以一次洽詢到所有的資訊，非常便利，對她的工作幫助相當大。

陳政聞表示，行政院南部聯合服務中心結合內政部移民署南區事務大隊高雄市第一服務站、外交部南部辦事處、經濟部國際貿易局高雄辦事處、勞動部勞工保險局高雄市辦事處及財團法人海峽交流基金會等單位合署辦公，且鄰近捷運站及高速公路交流道，提供民眾便捷、有效率的洽公環境，民眾只要來一趟南服中心，即可獲得所有資訊，並有相關業管單位專人為您服務。

為喜迎農曆牛年到來，服務站並安排趣味寫春聯，讓新住民不拘形式、語法，寫下新年心願，同時體驗臺灣的傳統年節文化。新住民秀秀寫下「COVID-19緊ㄟ兆」獲得滿堂彩，陳執行長的「南服中心雄蓋讚」也讓新住民連聲叫好。

高雄市第一服務站主任徐志權表示，感謝陳執行長與新住民分享行政院南部聯合服務中心的實用資源，更祝福新住民在活動中所寫的趣味春聯心願都能實現。另移民署自2021年1月起換發新式外來人口統一證號，提醒新住民朋友踴躍辦理，讓在台生活更便利，如遇有相關問題可逕至移民署官網(https://www.immigration.gov. tw)查詢，或撥打高雄市第一服務站電話洽詢:07-7151660。

▲Her今天推出「翠菓子奶油蝴蝶派鐵盒裝禮盒」原價450元，特價329元，買一送一

ET快訊
快訊／蕭美琴接獲邀請函！　將出席美國總統就職典禮
唐吉訶德塞滿人！她籲別群聚...淚訴：不想做護理師了
快訊／川普落寞離開白宮！　搭上直升機「正式謝幕」
嫩妹八大打工...竟「服務」到親爸！羞恥感炸裂：渾身發熱又發

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

快訊／嘉義民雄娃娃機起火！一整排7房「全面燃燒」14消防車搶救

趣味春聯迎新年　移民署陪伴新住民寫書法體驗年節文化

年關近檳榔價格飆漲！鳳林警「護檳專案」優勢警力防竊賊

因應新冠肺炎防疫　台大醫院雲林分院實施：探病管制與就醫分流

佛光山南台別院施臘八粥　黃偉哲盼佛陀慈悲助台灣早渡疫情

台南市觀旅局發表年度成果　黃偉哲：十全十美成績斐然

染疫護理師一家3口足跡畫出「桃園蛋黃區」　當地人驚呆：拜託封城

雲林65歲阿伯考到汽機車駕照…一考13次　背後原因滿滿洋蔥

台南善心警長讓愛心芬芳延續　方仰寧義賣蘭花捐家扶弱勢

台南刑事人員執行6年輪調計畫　新警長方仰寧：並無此規劃！

鬼鬼超好動！KID傻眼「來搗蛋的吧」　黃秋生險被戳瞎：她該去看醫生ＸＤ

台南罹癌男舉40公斤鐵架叫賣！　站6小時腿軟：賺錢讓爸媽看醫生

小客車逆向撞2機車辯故障想逃！ 熱心哥怒搥車窗整片掉落：下來

群聚擴大！新增4例本土個案 染疫護理師丈夫、女兒、同事全中

鄭爽爆在美國找代理孕母又棄養！　首發聲回應：非常傷心

休旅車併排！貨車出不去狂按喇叭 4大人下車嗆聲...網：果然一家人

鹿希派房間滿地鳥屎...吳宗憲傻眼飆粗話　憲哥一見古董傢俱變「這樣」：哩洗咧哈囉

楊超越對化妝超有自信：我女團不是白做　懟Yamy成品「這就是普通女生貼的」XD

部桃醫院長喊話醫護：請再撐一下　化學兵出動「物品離開先消毒5分鐘」

親人浪貓「聽到收編」秒上車狂蹭 她曝結局網笑傻：是詐騙罐犯～

快訊／嘉義民雄娃娃機起火！一整排7房「全面燃燒」14消防車搶救

趣味春聯迎新年　移民署陪伴新住民寫書法體驗年節文化

年關近檳榔價格飆漲！鳳林警「護檳專案」優勢警力防竊賊

因應新冠肺炎防疫　台大醫院雲林分院實施：探病管制與就醫分流

佛光山南台別院施臘八粥　黃偉哲盼佛陀慈悲助台灣早渡疫情

台南市觀旅局發表年度成果　黃偉哲：十全十美成績斐然

染疫護理師一家3口足跡畫出「桃園蛋黃區」　當地人驚呆：拜託封城

雲林65歲阿伯考到汽機車駕照…一考13次　背後原因滿滿洋蔥

台南善心警長讓愛心芬芳延續　方仰寧義賣蘭花捐家扶弱勢

台南刑事人員執行6年輪調計畫　新警長方仰寧：並無此規劃！

女星瘋泡澡排毒消水腫，但有「2件事」要當心！

快訊／接獲邀請函！蕭美琴將出席美國總統就職典禮

快訊／嘉義民雄娃娃機起火！一整排7房「全面燃燒」14消防車搶救

《神力女超人1984》許下願望置身美夢幻境　終究還是要清醒面對現實

唐吉訶德塞滿人！她無奈籲民眾別群聚...淚訴：再這樣不想做護理師了

川普最後一天特赦、減刑143人　名單上沒有私人律師朱利安尼

快訊／川普離開白宮！　搭直升機前往安德魯空軍基地

創新難度！「碎玻璃拼圖」讓高手都卻步　網：地獄魔王級

影／國一平鎮匝道「聯結車失控側翻」　駕駛骨折、台66線嚴重壅塞

祝賀拜登、賀錦麗就職　江啟臣盼美強化與中華民國互惠合作關係

素食妹闖農地「解放16隻兔子」　被攻擊全身血...害死90隻幼兔

地方熱門新聞

護理師一家足跡是蛋黃區！桃園人驚呆

右手少一個動作　卡車栽溝秒泡水

台南罹癌孝子舉鐵架叫賣　站6小時腿軟

雲林高齡65歲才考駕照　原因滿滿洋蔥

全家超商「玉子鰻魚飯」　屏東老字號企業供應

檢警疑「嘉義大善人」涉賭博網站洗錢

南檢結合農田水利署嘉南管理處聯手反賄

台南燈節、鹽水蜂炮取消　

1人20元就載　白牌車吃10萬罰單

台南仁德塑膠工廠火警燃燒11小時撲滅

部桃群聚染疫！彰化衛生局長聲援

雲林縣取消北港燈會、斗南年貨大街活動

快訊／黃偉哲：取消鹽水蜂炮！

奇美「總鋪師」再次現場補充消防人員體力

更多熱門

相關新聞

徐國勇讚邱豐光：執法如山卻展現鐵漢柔情

徐國勇讚邱豐光：執法如山卻展現鐵漢柔情

移民署長邱豐光將在16日屆齡退休，移民署15日舉行交接典禮，署長職務由現任副署長鐘景琨陞任。內政部長徐國勇表示，邱豐光暱稱「邱霸子」，雖執法如山卻也能展現鐵漢柔情，而鐘景琨自移民署成立即歷任國境事務大隊、中區事務大隊及副署長等內、外勤業務，對於移民署各項勤業務相當熟悉，期許未來能在既有勤業務基礎上開創新局。

移民署長邱豐光16日屆齡退休　職缺由副署長鐘景琨升任

移民署長邱豐光16日屆齡退休　職缺由副署長鐘景琨升任

移民署第七次宣布延長外國人滯台期限

移民署第七次宣布延長外國人滯台期限

再度撤換2都警局長！黃明昭掌高雄　黃宗仁護新北

再度撤換2都警局長！黃明昭掌高雄　黃宗仁護新北

企業慨捐塑身衣　助移民官改善傷害

企業慨捐塑身衣　助移民官改善傷害

關鍵字：

移民署南區事務大隊高雄市第一服務站陳政聞徐志權

讀者迴響

熱門新聞

快訊／案864接觸親屬有進台北101上班

醫「趴睡」猝逝　全身緊穿防護衣

小一童考97分對監視器報告　落寞背影網心疼

把愛妻在-196℃冷凍50年！尪日日癡等重聚

即／高雄榮總發公告：準備收治新冠病患

女粉認了去過2次范植偉淡水家！

早上才發文！前台大醫曝「最糟情況」成真了

點180元鹽酥雞「僅8塊」　店家喊冤PO照卻逆風

花666網購可水洗提袋！林進拆開一看撕爛：我X你媽

女護理師為愛北上部桃！男友家人趕走：好聚好散

陸方嗆辱華！韓吃播主道歉仍被解約

誰攻擊你的水缸？烏龜嚇到掉下巴

77年次女街友陳屍車站「4段婚姻被挖出」

小S 2年前神預言　狠酸鄭爽：心機超重！

太空垃圾墜落首爾！宋仲基知情

更多

最夯影音

更多
鬼鬼超好動！KID傻眼「來搗蛋的吧」　黃秋生險被戳瞎：她該去看醫生ＸＤ

鬼鬼超好動！KID傻眼「來搗蛋的吧」　黃秋生險被戳瞎：她該去看醫生ＸＤ
台南罹癌男舉40公斤鐵架叫賣！　站6小時腿軟：賺錢讓爸媽看醫生

台南罹癌男舉40公斤鐵架叫賣！　站6小時腿軟：賺錢讓爸媽看醫生

小客車逆向撞2機車辯故障想逃！ 熱心哥怒搥車窗整片掉落：下來

小客車逆向撞2機車辯故障想逃！ 熱心哥怒搥車窗整片掉落：下來

群聚擴大！新增4例本土個案 染疫護理師丈夫、女兒、同事全中

群聚擴大！新增4例本土個案 染疫護理師丈夫、女兒、同事全中

鄭爽爆在美國找代理孕母又棄養！　首發聲回應：非常傷心

鄭爽爆在美國找代理孕母又棄養！　首發聲回應：非常傷心

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面