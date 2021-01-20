趣味春聯迎新年　移民署陪伴新住民寫書法體驗年節文化

▲移民署南區事務大隊高雄市第一服務站20日舉辦新住民家庭教育活動 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

為迎接農曆新年到來，移民署南區事務大隊高雄市第一服務站今(20)日舉辦新住民家庭教育活動，邀請行政院南部聯合服務中心陳政聞執行長介紹該中心內各項可運用的福利資源，並與新住民一起書寫趣味春聯，共同體驗歡欣又溫暖的年節文化。

▲▼陳政聞執行長與新住民分享南部行政資源整合、新住民寫春聯。

新住民小燕(化名)表示，她在旅行社服務，時常需要幫客戶代辦簽證、班機訂位、文書驗證及工作證，但受到疫情影響，必須隨時掌握各國正確的境管措施，工作才不至出錯。幸行政院南部聯合服務中心設有相關業管部門，可以一次洽詢到所有的資訊，非常便利，對她的工作幫助相當大。

陳政聞表示，行政院南部聯合服務中心結合內政部移民署南區事務大隊高雄市第一服務站、外交部南部辦事處、經濟部國際貿易局高雄辦事處、勞動部勞工保險局高雄市辦事處及財團法人海峽交流基金會等單位合署辦公，且鄰近捷運站及高速公路交流道，提供民眾便捷、有效率的洽公環境，民眾只要來一趟南服中心，即可獲得所有資訊，並有相關業管單位專人為您服務。

為喜迎農曆牛年到來，服務站並安排趣味寫春聯，讓新住民不拘形式、語法，寫下新年心願，同時體驗臺灣的傳統年節文化。新住民秀秀寫下「COVID-19緊ㄟ兆」獲得滿堂彩，陳執行長的「南服中心雄蓋讚」也讓新住民連聲叫好。

高雄市第一服務站主任徐志權表示，感謝陳執行長與新住民分享行政院南部聯合服務中心的實用資源，更祝福新住民在活動中所寫的趣味春聯心願都能實現。另移民署自2021年1月起換發新式外來人口統一證號，提醒新住民朋友踴躍辦理，讓在台生活更便利，如遇有相關問題可逕至移民署官網(https://www.immigration.gov. tw)查詢，或撥打高雄市第一服務站電話洽詢:07-7151660。

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