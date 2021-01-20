嘉義市取消春節發紅包！黃敏惠：研議用創意方式拜年

▲嘉義市取消春節紅包發放。（圖／示意圖，無關本案／資料照）

記者翁伊森／嘉義報導

新冠肺炎疫情升溫，國內出現本土確診案例，而嘉義市為人口密度第二高的城市，考量到市民健康。對此，嘉義市府20日決定，取消春節發送紅包活動，而市長黃敏惠表示，考量春節是台灣最重要的節日，故市府也將研議以其他創意方式拜年，讓市民感受到春節過年的歡欣暖意。

黃敏惠指出，守護市民健康為第一要務，因此市府取消發送紅包、避免群聚，不過將會研議用其他創意方式拜年。另外，依據疫情指揮中心分析本波新冠肺炎可能是強勢變種病毒，黃敏惠市長呼籲，做好個人健康管理非常重要，包括戴好口罩，嚴守三手策略—拱手不握手、勤洗手，特別是洗手的部分，無論是利用酒精乾洗手或者是內外夾弓大立腕的肥皂濕洗手，大家都要再次提高警覺、徹底落實，作好個人衛生管理。

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此外，嘉義市府也指出，為了避免人潮擁擠、造成防疫破口，市府再次呼籲「醫療照護、大眾運輸、賣場市集、教育學習、展演競賽、宗教場所、娛樂場所、大型活動」等八大類場所務必配戴口罩、做好手部消毒，在春節人潮較多的交通運輸場站、寺廟、夜市、商圈更需特別注意，敬請市民朋友共同配合。