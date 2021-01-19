敵軍突襲桃園機場！　裝甲584旅模擬聯合作戰火力壓制

▲110年國軍春節加強戰備，陸軍裝甲584旅聯兵營，演練反滲透重要防護目標作戰。（圖／記者呂佳賢攝）



記者陶本和／台北報導

農曆春節將至，國防部19日上午由陸軍裝甲584旅，以模擬「仿真實戰」場景，實施縮短距離「實兵對戰」演練。聯兵營官兵迅速反應，動作扎實，展現「聯合兵種營」獨立遂行聯合作戰的能力。

在操演過程中，模擬敵軍突襲桃園地區某機場，國軍接獲作戰命令後，由裝甲584旅聯兵第1營進行聯合指管、火力制壓、戰場監偵、監偵排掩護主力展開、遠距狙殺、摧毀敵軍反裝甲武器、聯合火力打擊、戰車戰鬥隊攻擊及火力追擊等課目，並於操演中實施空包彈射擊以及TNT炸藥等爆破。ˇ

首先，戰砲排以CM22 120公厘迫擊砲車實施先期火力壓制，監偵排運用UAV無人飛行載具，判明敵軍主力位置後，掩護後續主力發起攻擊，狙擊組發現敵軍指揮官後，立即實施遠程狙擊。

▼110年國軍春節加強戰備，陸軍裝甲584旅聯兵營，演練反滲透重要防護目標作戰。（圖／記者呂佳賢攝）



接續，由反裝甲排以M1045拖式飛彈車實施對敵堅固工事射擊，由戰砲排以CM22 120公厘迫擊砲車，實施攻擊前準備射擊，掩護主力CM11戰車、CM32/33及CM34裝步戰鬥車發起攻擊，戰車戰鬥隊即應狀況調整為戰車前導隊形，部隊採乘、下車衝鋒，奪取目標，最後對潰退敵軍實施戰場追擊，肅清陣地敵軍。



第3作戰區指出，應未來地面防衛作戰型態，裝甲584旅已於去年完成「聯合兵種營」組織調整，除具備「早期監偵目標、集中火力打擊、快速機動應援、獨立遂行作戰」優勢，也結合高新武器漸次換裝，搭配武器載台網路通信系統，使戰場圖像數位化、指管扁平化，並以科技取代人力、火力取代兵力之可恃戰力。

面對敵軍與日俱增的威脅挑釁，第3作戰區表示，國軍從不畏懼，秉持著「國防安全無假期」的使命，戮力持續戰訓工作，並做好萬全的準備，在春節闔家團圓之際，為國人堅守崗位、守護家園，給予國家安定力量。

▼110年國軍春節加強戰備，陸軍裝甲584旅聯兵營，演練反滲透重要防護目標作戰。（圖／記者呂佳賢攝）

