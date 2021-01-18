桃園電動機車補助加碼　1200座電動機車充電站六都第一

▲內壢火車站專用停車區。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為持續推廣市民使用低污染運具，桃園市環保局已擬訂草案，規劃機車汰舊換新電動機車加碼補助最高9,000元，限1萬輛，換購七期機車加碼補助3,000元，限量1萬輛，新購電動機車補助最高4,000元，限8,000輛等，但該項補助草案須市政會議討論通過後發布。環保局18日表示，該項補助草案以六都最高補助方案規劃。

▲八德區公所快速充電站。（圖／環保局提供）

環保局表示，桃園市持續推動各類空污減量政策，除連續11年榮獲行政院環境保護署評定空氣品質維護及改善工作績效為特優，近5年PM2.5年平均濃度，已從2015年的20.9μg/m3降到2020年12月的13.7μg/m3，創歷史新低並降至與國家標準值15μg/m3以下。其中去(2020)年持續推動市民淘汰老舊機車換購電動機車效良好，電動機車已達7萬5千多輛，市占率達6%，居全國之冠。

▲試乘宣導。（圖／環保局提供）

為持續提升桃園市空氣品質，鼓勵民眾加速淘汰老舊機車，其中二行程機車自2013年21萬7千輛，已下降至3萬3千輛，淘汰率達84.6%，目前僅占全市2.7%, 剩餘數及市占率皆為六都最低。另桃園市推廣電動機車充(換)電站布設，目前已達1,261站為六都第一。

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