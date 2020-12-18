騎Gogoro也能脫單？他見充電站「這2包」秒懂了　網：換電池送老婆

▲電動車充電站被貼2個紅包。（圖／翻攝自路上觀察學院）



記者黃可昀／綜合報導

隨著電動車越來越興盛，市區常可見到充電站，其中又以電動車龍頭Gogoro最普遍，想不到現在除了充電功能外，還多了一項聯誼服務？一名男子日前經過Gogoro充電站發現，左上角有2顆電池長得不太一樣，讓他忍不住笑說「聖誕節沒人陪？參考一下。」

原PO在臉書社團「路上觀察學院」貼出照片，看似正常的Gogoro充電站，其實其中參雜了2個間諜，左上角2顆電池上頭各被黏了1個紅包，疑似民間傳統習俗「冥婚」，撿了紅包就必須娶鬼妻，要是不知情的騎士充電時把紅包也拿走，可能今年聖誕節就會多個「老婆」陪伴一起度過。

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▲路上的紅包別亂撿。（示意圖／記者陳俊宏攝）



照片曝光後引發熱議，網友尷尬回應，「電動冥婚？」、「聖誕節還要顧路也太慘」、「換電池送老婆」、「換上電池直接安心上路」、「好刺激啊！」

本站曾報導《火車坐椅縫塞紅包...他超毛「是要娶鬼新娘」 專家警告：連這個也不要撿》，其實路邊紅包用途不一定是冥婚，也有可能是某人為了丟掉厄運、將劫難轉嫁給他人，通常冥婚的紅包內容物有生辰八字、照片、現金，撿了就代表同意娶鬼妻；若紅包裡裝的是頭髮、指甲，代表某人想要丟掉壞運，撿的人視同心甘情願替丟者過運。