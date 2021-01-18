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司法院調查石木欽案　20名法官涉案7人送懲戒13人議處

▲司法院翁茂鍾案記者會 。（圖／記者羅志華攝）

▲司法院公布石木欽案後續調查，並將7名法官送監察院議處 。（圖／記者羅志華攝）

記者吳銘峯／台北報導

司法院18日公布前公務員懲戒委員會委員長石木欽不當飲宴案後續調查，調查20名現職、退休法官，包含優遇大法官蔡清遊、最高法院前院長林奇福等人，均有違失情節。其中包含林奇福在內的7名法官，在受理當事人案件時，還與當事人有不當飲宴、收禮等行為，或是過於頻繁不當接觸，因此司法院決定將這7人全送監察院議處。

遭調查屬實卻有不當接觸的的20名法官中，除蔡清遊、林奇福外，還有前最高法院法官兼庭長顏南全、吳雄銘、花滿堂、洪昌宏，前最高法院法官劉介民，前台灣高等法院法官兼庭長林金村、尤豐彥，前台南高分院法官曾平杉、陳義仲、黃崑宗，前台中高分院法官胡景彬，前台南地院法官蘇義洲；另外還有目前在職的最高法院法官兼庭長陳世淙、最高法院優遇法官兼庭長謝家鶴，懲戒法院法官洪佳濱，台北高等行政法院法官鄭小康、陳金圍，台南地院法官朱中和。

這批現職、退休的法官，在司法院調查中，都曾與石木欽案中的富商翁茂鍾不當接觸，包含與翁本人或委任律師飲宴、球敘、收受禮品（襯衫、夾克、保養品）等等。其中司法院認定的違失情節重大，是指購買翁男公司股票，或承審翁男案件的法官竟與翁男接觸，抑或太過頻繁接觸。在司法院的調查中，這批法官均無購買翁男公司股票。

但林奇福、顏南全、吳雄銘、蘇義洲4名法官，均承審過翁男相關案件，且有不當接觸。其中林奇福不當接觸達22次、收受衣物5次、收受營養品10次，顏南全分別為「18、8、4」次，行徑均甚誇張。另外沒有承審過翁男案件，卻頻繁接觸者為曾平杉、陳義仲、林金村3人，3人經調查的次數分別為「23、4、3」「16、6、2」「15、6、1」，司法院認為7人均違失重大，提報人審會決議送監察院議處懲戒。

另外包含蔡清遊在內的13名法官，均無承審翁男案件，但都曾與翁男或其律師飲宴、球敘、或收受禮品（襯衫、夾克、保養品）等等，司法院認為雖無懲戒必要，但仍須進行職務監督而有行政懲處必要，這13名法官將提報司法院人審會議處，將做出申誡或記過等懲處。

此外，這20名法官中，蔡清遊、林奇福、吳雄銘、尤豐彥、謝家鶴、林金村等6人，均已獲頒一等司法獎章，並領取獎金。司法院也決定撤銷這6人的獎章，並追繳已發出的獎金。

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