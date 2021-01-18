金曲獎「國語正名華語」！4語言初步規劃冠名「臺灣」

▲文化部長李永得出席「臺客原經典重現演唱會」致詞提到語言正名。（圖／文化部）

記者林育綾／綜合報導

因應「國家語言發展法」制定，文化部長李永得日前提到，原本金曲獎的最佳國語專輯獎、最佳國語男女歌手等獎項，其中「國語」將正名為「華語」；另外像是客語、原住民語等，未來在書面上也會在前方冠名「臺灣」，如臺灣客語、臺灣原住民語、臺灣臺語，因為這些全部都是國家的語言，避免過去單講「臺語」時，讓其他族群有被排除感。

文化部長李永得在16日出席「臺客原經典重現演唱會」表示，自己的母語是最重要的文化因子，而文化部近年持續進行「重建臺灣藝術史」工作，音樂在其中扮演重要的一環，流行音樂因其穿透力強，所有國民在不同的世代中，共同參與、分享，成為重要的國民記憶，在重建臺灣藝術史中是不可或缺的一塊拼圖。

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他也特別提到，過去講起「臺語」時，會讓客家族群感到不舒服，「難道客語不是屬於臺灣的語言嗎？」而全部固有族群的語言，都叫做國家語言，因此初步規劃未來在書面語將冠上「臺灣」，像是臺灣臺語、臺灣客語、臺灣原住民語、臺灣手語⋯等，目前就機關研商意見，整體考量是否調修。他認為，每個語言久了以後，都會發展它獨特的語言，所以正式名稱都是臺灣的語言，但是通俗上尊重各族群。

▲未來「最佳國語專輯獎」將正名為「最佳華語專輯獎」。（圖／攝影中心攝）

文化部也表示，因108年「國家語言發展法」公布制定後，對於國家語言有其定義，考量金曲獎作為華語流行音樂重要獎項，且面向亞洲及國際市場，因此參考音樂串流平臺之分類用法，把金曲獎原先「國語」獎項的名稱，修訂為「最佳華語專輯獎」、「最佳華語男歌手獎」、「最佳華語女歌手獎」。

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