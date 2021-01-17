陳致中憶：阿扁保外就醫母子相擁泣　扁媽喊「政治這條路很難走」

▲陳水扁、陳致中參加扁媽告別式。（圖／翻攝自Facebook／陳致中，下同）

記者黃巈禾／台北報導

前總統陳水扁的母親李慎15日病逝，享耆壽94歲，17日舉辦告別式後入殮火化。陳水扁的兒子、高雄市議員陳致中提到，2015年他的父親保外就醫回到家後，與阿嬤母子相擁而泣，阿嬤說政治這條路很難走，要他好好打拚，別讓她失望。

陳致中17日下午在臉書表示，2010年第一次參選，阿嬤親手為他披上候選人綵帶，永遠記得那一刻心中的感動；2015年，父親回家後和阿嬤母子二人相擁而泣，阿嬤告訴他，「政治這條路實在很難走，中啊！你出來為大家服務，阿嬤甲你支持，你要好好打拚，母湯讓阿嬤失望」。

陳致中說，今天送阿嬤人生最後一程，他在心中默默唸著，「阿嬤，您放心地走，我會努力爭氣，不會辜負您的期待」。

扁媽去年4月在家中跌倒導致胸椎第12節壓迫性骨折，陳水扁的女婿、醫師趙建銘先行谷水泥灌漿手術，雖狀況改善，但後來因行動不便、食慾不佳，導致貧血及低血鈉症，加上長期腸胃問題，經救護車緊急送醫，住院輸血及補充營養，後來就持續住在醫院的養護中心，沒再回到台南官田西庄老家。陳水扁為了就近照顧母親，去年7月和妻子吳淑珍從高雄遷居台南。

▲陳水扁與母親陳李慎。（圖／取自柯建銘臉書）

扁媽自跌倒後身體每況愈下，陳水扁去年5月母親節曾在臉書透露，「或許這是最後的一次，阿扁尤其珍惜」，母親多次進出醫院，也發出病危通知，醫院最新開出的診斷證明書指出，肺炎併雙側肋膜積水、菌血症、糖尿病、高血壓、貧血慢性腎疾病、低白蛋白血症。

扁媽於日前病逝，享耆壽94歲，其告別式簡單隆重。陳致中受訪表示，後事依阿嬤遺願低調處理，僅舉行家祭，火化後和阿公放在一起，讓二人在天上團圓。