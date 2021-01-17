朱學恒喊話民進黨勿用完即丟：王浩宇可組「丁丁王」唱跳三人組

▲宅神贈花到王浩宇服務處。（資料圖／翻攝自朱學恒的阿宅萬事通事務所）

記者蕭羽耘／綜合報導

桃園市議員王浩宇遭罷免成功，成為六都首位被罷免的市議員，外界關注，王浩宇的下一步。對此，宅神朱學恒17日喊話民進黨，不要用完即丟，或者他也可以跟丁允恭，丁怡銘組成丁丁王唱跳三人組。

王浩宇16日確定被罷免，曾經公開表態支持罷免案的朱學恒日前透露，他在去年12月底，就送了2盆花給王浩宇服務處，祝福王浩宇「罷免成功，快去當兵，抗中保台」，如今看來「預言花籃的錢沒白花，拭淚。」

朱學恒今天在臉書繼續揶揄，他認為，同意殘存側翼對王浩宇的敬佩，懇請民進黨不要用完即丟，用臭即甩，應該繼續重用這種欺師滅祖的爛貨，看是要擔任發言人，成立公關公司專接政府標案，代表該黨競選立委，接班市長都非常之好，這才對許多赤膽忠心的側翼有所膠帶。

他甚至提議，或者王浩宇也可以跟丁允恭，丁怡銘組成丁丁王唱跳三人組，大唱相信政府相信黨的好歌，帶起真正流行，創造許多台灣價值的典範。

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