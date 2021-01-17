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軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

台向美購買「海馬斯魚叉潛艦」　可強化500公里重層嚇阻打擊能量

魚叉飛彈為次音速攻船飛彈，於民國84年向美國波音公司購入成軍，其特性為射程遠、彈頭威力大、精準度高及反電子干擾能力強，適用於各種發射平台。(圖／軍聞社)

▲魚叉飛彈為次音速攻船飛彈，於民國84年向美國波音公司購入成軍。（圖／軍聞社）

文／中央社記者游凱翔台北17日電

共軍對台文攻武嚇， 國防部智庫、國防安全研究院指出，台灣對美採購海馬斯多管火箭系統（HIMARS）、4種型號魚叉飛彈，以及潛艦國造，將可以強化300至500公里的重層嚇阻打擊能量。

國防安全研究院發布「國防安全即時評析」，中共政軍與作戰概念所研究員歐錫富指出，台灣國造的雷霆 2000多管火箭系統，射程僅約15、30、45公里，只能對登陸、舟波、泊地敵軍發動攻擊；但對美採購的海馬斯射程達300公里，可對中國沿海軍事據點進行壓制，形成強大嚇阻力量。

歐錫富表示，車載海馬斯具有機動、射程遠特性，可縱深部署，有利戰力保存，理論上若部署在台灣南北兩端，一旦解放軍攻台，除可南北相互火力支援，也可 向金門、馬祖提供支援，更可壓制中國大陸沿岸港口、機場、指揮所等軍事設施。

若前進部署澎湖，更能深入中國內陸軍事目標，能拒敵於彼岸，執行源頭打擊任務，因此海馬斯部署將形成從源頭到登陸的重層防禦。

歐錫富也分析，台灣是少數裝備空射、艦射、潛射、岸置四型魚叉飛彈的國家，西元1997年1998年，美國出售112枚空射型魚叉飛彈、2000年出售71枚艦射型魚叉飛彈、2004年隨紀德級軍艦軍售案售數10枚艦射型魚叉飛彈、2007年美國出售60枚空射型魚叉飛彈、2008年出售32枚由潛艦發射的潛射型魚叉飛彈。

另外，在川普政府的對台軍售案，包括135枚AGM-84H/SLAM-ER空射增程型距外反艦／陸攻飛彈、400枚RGM-84L-4 Block II岸置魚叉飛彈，美國售台各型魚叉飛彈，總量約為850枚；台灣海軍另有多個岸置雄風 飛彈及機動飛彈中隊，加上在各型艦艇部署雄2、雄3飛彈，國產雄風飛彈數量約有300枚。

歐錫富推估，2023年前，軍方還要再製作雄2飛彈 50枚，將使雄風系列飛彈數量達到350枚，而這些反艦飛彈能從空中、陸上、海上與水下發射，多方向對敵發動攻擊。

歐錫富表示，台灣海軍顯然規畫部署國產潛艦執行反艦任務，瞄準渡海攻台的運兵補給船團，因為台海周邊複雜水下環境有利潛艦作戰，不利反潛作戰，加上除 了美國、英國使用潛艦作為反潛平台，日本與北約部署較強的反潛水面艦與反潛機外，其他國家反潛力量都相對薄弱。

歐錫富指出，即使解放軍擁許多潛艦、水面艦與反 潛機，但仍未具備很強的反潛能力。因此，即使台灣擁有的潛艦雖數量不多，預料也將對解放軍攻台部隊造成相當威脅。且海馬斯火箭、魚叉飛彈與潛艦，都是台灣執行不對稱作戰有利拳頭，一旦服役形成戰力，將提升台灣重層防禦有效嚇阻力量。

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