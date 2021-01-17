　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

朴槿惠關鍵命運倒數！文在寅恐提「是否特赦」　他怒：須全民同意

▲▼分析指出，文在寅可能將於新年記者會發表是否特赦朴槿惠（圖／CFP）

▲分析指出，文在寅可能將於新年記者會發表是否特赦朴槿惠。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓前總統朴槿惠在閨蜜門一案中涉嫌向多位國家情報院長收賄、濫用職權，被大法院（最高法院）判處20年徒刑定讞。隨著刑期確定、滿足特赦條件，這把火再次燒向青瓦台，總統文在寅不排除將於明（18）召開新年紀會時，表明關於特赦朴槿惠的態度與立場。

根據韓媒《東亞日報》，文在寅將於18日上午10時召開約100分鐘的新年記者會，為此還特別排除掉所有周末行程，專心準備記者會，而最令政壇關注的議題莫過於其是否特赦兩位因罪入獄的前總統李明博、朴槿惠，不過至目前為止，文在寅甚少向周遭幕僚提及特赦一事。

先前文在寅2019年5月9日在就職2周年談話時曾透露，對於前2任總統獲罪入獄感到十分心痛，表示一旦刑期確定時不排除考慮特赦，自此之後留給外界想像空間。

▲▼文在寅將於18日上午10時在青瓦台召開新年記者會談。（圖／達志影像）

▲文在寅將於18日上午10時在青瓦台召開新年記者會談。（圖／達志影像）

不過如今文在寅將邁入執政第5年，任期僅剩下1年多，加上新冠肺炎疫情爆發後，南韓經濟面臨蕭條景象，不僅勞動雇用市場不穩固、喪失多個工作機會、貧窮人口較歷年增加，房價也因打房政策失靈直線飆升。執政黨人士透露，面對眾多施政課題，文在寅恐怕不會將特赦一事做為優先事項考慮。

報導分析，文在寅可能會在新年記者會上表明關於特赦的基本立場，之後再觀望社會輿論的風向，來決定是否特赦李明博或朴槿惠，而最可能的時間點，恐怕得等到今年年底才會有答案。

據悉，在朴槿惠最終判刑結果出爐後，青瓦台相關人士曾表態，若刑期定讞後隨即宣布是否特赦，如此恐怕不適當；共同民主黨國會議員朴柱民（박주민）表示，是否決定赦免朴槿惠，主要還是得先獲得全民同意。

►南韓青瓦台回應了！前總統朴槿惠「20年徒刑定讞」 恐無望獲特赦
►南韓前總統朴槿惠20年徒刑定讞！獲特赦仍有變數

聽Podcast掌握美選及國際局勢

ET快訊
孕婦隔離一半羊水破了…產後確診新冠肺炎　接生醫愣住：怎麼辦？
快訊／賓士飛對向！21歲男載長髮女友泡完湯　新生高架翻180
今晨6.3℃入夜再冷一波　鋒面襲！全台連下3天雨時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

路透：川普續封殺華為　商務部撤銷英特爾等供貨商許可證

夜店男離奇失蹤22年！Google地圖驚現「轎車卡湖底」　緊鄰住家

俄國反對派領袖堅持飛回莫斯科　一下機就被警方拘捕

英國再增近4萬人染疫！　8.9萬人病故居歐洲之冠

參議員高升副總統！　賀錦麗就職日前2天向參議院辭去職位

奧地利第3次封城…維也納破萬人「反口罩示威」　嗆政府下台

反對派領袖飛回俄羅斯…飛機已經起飛　落地可能馬上被捕

印尼強震增至77死…雨季豪雨阻礙搜救　廢墟中挖出來直接裝屍袋

登山家跌落深谷…GPS紀錄「大墜落」　冬季攻頂失敗命喪K2峰

狂鴿橫越1.2萬公里太平洋…耗盡體力終於到澳洲　結果要被殺了

台中太平火爆小貨車兩度衝撞！4貼機車倒地2童受傷...加速欲逃

持修為魏如萱掀頭紗唱生日歌XD　一聽張惠妹到場：如果走音是因為變胖

謝金燕睽違五年重返小巨蛋　又扭又跳M字腿超辣

台南火化場罕見「倒棺露屍」　 禮儀師嚇得下跪道歉求原諒

持修驚人天價收藏「總價500萬」　曝擇偶唯一條件：不要一直叫我出去玩

2份工太累！5寶爸上班4天就請假　下班前提離職：對老闆不好意思

王浩宇被罷免「人躲到綠島」！服務處鐵門深鎖　臉書14字吐心聲

辭洗車工作！扛2份工只睡4↓小時　5寶爸：萬一從鷹架摔下誰顧兒女

高大成餐會爆「黑幫模式」 包廂抽菸被勸止...悍女狂呼巴掌

增1本土病例！為案838同院醫師　二採「陰轉陽」...累計4醫護確診

路透：川普續封殺華為　商務部撤銷英特爾等供貨商許可證

夜店男離奇失蹤22年！Google地圖驚現「轎車卡湖底」　緊鄰住家

俄國反對派領袖堅持飛回莫斯科　一下機就被警方拘捕

英國再增近4萬人染疫！　8.9萬人病故居歐洲之冠

參議員高升副總統！　賀錦麗就職日前2天向參議院辭去職位

奧地利第3次封城…維也納破萬人「反口罩示威」　嗆政府下台

反對派領袖飛回俄羅斯…飛機已經起飛　落地可能馬上被捕

印尼強震增至77死…雨季豪雨阻礙搜救　廢墟中挖出來直接裝屍袋

登山家跌落深谷…GPS紀錄「大墜落」　冬季攻頂失敗命喪K2峰

狂鴿橫越1.2萬公里太平洋…耗盡體力終於到澳洲　結果要被殺了

澳網第3架包機再傳確診！　當地出現停辦聲音

司機愛上已婚老闆娘！買屋藏嬌被一家寄生　狂刺41刀奪母女命

嘎嘎不當上班族了！「月領30K現況曝」開銷不到1萬：食物進肚子就好

罷王成功！下一個吳思瑤、陳柏惟被點名　網狂刷「2/1罷萊委」

「價值觀不同」是分手最大主因！2個關鍵為彼此關係搭起緊密橋樑

吉林1傳143人！「超級傳播者」養生館講課送雞蛋　大批老人家中鏢

天冷為什麼特別容易便秘？　9大原因曝光　不是多吃菜就好

《全明星運動會》第2季名單瘋傳！　炎亞綸被點名「與三立破冰了」

唐綺陽運勢／天秤脫單不遠了「放輕鬆」1招激增桃花！雙魚有正財運

快訊／賓士飛對向！21歲男載長髮女友泡完湯　新生高架翻180度

激動哈顧家...見飼主回來就撲上！　近距離崩壞破音喊：馬～↑麻～↑

國際熱門新聞

賽鴿橫越太平洋　澳洲下令撲殺

維也納萬人反口罩示威　嗆政府下台

登山家跌落深谷　命喪K2殺人峰

他離奇失蹤22年！Google地圖神出「墜湖轎車」

印尼強震77死　雨季豪雨阻礙搜救

反對派領袖飛回俄國　恐馬上被捕

空姐下體留精慘死！死因竟不是性侵

CNN分析「中國姓氏超少」原因

副總統就職日前2天　賀錦麗辭去參議員職位

英國再增近4萬人染疫！死亡人數歐洲最多

她搬家感覺鏡子怪怪　拆牆驚見密室

真實「繼母調教」與幼齒兒結婚！下月臨盆

俄國反對派領袖飛抵莫斯科　下機就被捕

殺害93名女性　美「最凶殘殺人魔」病逝

更多熱門

相關新聞

英國6月辦G7峰會！強森要各國元首「到場出席」

英國6月辦G7峰會！強森要各國元首「到場出席」

2020年的七大工業國集團高峰會（G7）由美國現任總統川普主辦，卻因新冠疫情一延再延，原本計畫在大選後舉辦，最後卻隨著敗選而煙消雲散，今年則由元旦順利脫歐的英國輪值主席國，首相強森（Boris Johnson）計畫6月中旬在康瓦爾郡舉辦，屆時已就任美國總統的拜登可望首次出席國際盛會，同時將邀請南韓、印度、澳洲3國元首參加。

紐時爆東奧可能取消　日政府回應了

紐時爆東奧可能取消　日政府回應了

南韓新冠今再增520人確診！政府明放寬防疫措施

南韓新冠今再增520人確診！政府明放寬防疫措施

日繪本大師安野光雅94歲辭世　曾出版台灣小景

日繪本大師安野光雅94歲辭世　曾出版台灣小景

日本單日7014例確診　「重症965人」創新高

日本單日7014例確診　「重症965人」創新高

關鍵字：

日韓要聞南韓文在寅新年記者會朴槿惠特赦李明博閨蜜門

讀者迴響

熱門新聞

媽半夜被汪吵醒！驚見小兒子斷氣

新北男遭友人剖肚　大腸掉出40cm

四貼爸嗆撞我　貨車秒輾壓1家4口

床單枕頭「一片恐怖血崩」　情侶認了！

5寶爸鞠躬道謝　老婆會賣檳榔一起養家

「泡麵土地公」被浪費！廚餘塞滿過濾網

「泡菜是南韓文化」　528萬韓吃播主遭控辱華

16歲網紅砸1700萬整型！真實樣貌曝

桃園4醫護院內足跡曝光　一張圖看懂

大S近況瘦慘了！凍齡厚妹頭驚呆網：以為小S

今晨6.3℃入夜再冷一波　鋒面襲！全台連下3天雨時間曝

1傳102人毒王！6天超級傳播引群體感染

一代名捕凃忠男去世！　享壽62歲

愛犬頭破流血　她見殘骸眼淚秒乾

孕婦隔離一半破羊水　產後確診新冠

更多

最夯影音

更多
台中太平火爆小貨車兩度衝撞！4貼機車倒地2童受傷...加速欲逃

台中太平火爆小貨車兩度衝撞！4貼機車倒地2童受傷...加速欲逃
持修為魏如萱掀頭紗唱生日歌XD　一聽張惠妹到場：如果走音是因為變胖

持修為魏如萱掀頭紗唱生日歌XD　一聽張惠妹到場：如果走音是因為變胖

謝金燕睽違五年重返小巨蛋　又扭又跳M字腿超辣

謝金燕睽違五年重返小巨蛋　又扭又跳M字腿超辣

台南火化場罕見「倒棺露屍」　 禮儀師嚇得下跪道歉求原諒

台南火化場罕見「倒棺露屍」　 禮儀師嚇得下跪道歉求原諒

持修驚人天價收藏「總價500萬」　曝擇偶唯一條件：不要一直叫我出去玩

持修驚人天價收藏「總價500萬」　曝擇偶唯一條件：不要一直叫我出去玩

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面