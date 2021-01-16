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交惡數月！艾爾段、馬克宏互相致函　趁拜登就任前「修補土法關係」

▲土耳其總統艾爾段（Recep TayyipErdogan）與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）互相致函，修補兩國關係。（圖／路透）

▲土耳其總統艾爾段（Recep TayyipErdogan）與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）互相致函，修補兩國關係。（圖／路透）

實習記者陳妙津／綜合報導

土耳其總統艾爾段和法國總統馬克宏交惡數月後，出現一線和好曙光。土耳其外交部長卡夫索格魯表示，艾爾段寫信給馬克宏賀年，並對近期恐攻表達遺憾，也收到對方回信，兩人很快將會進行視訊對談。

獨立新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye）報導，卡夫索格魯（MevlutCavusoglu）訪問巴基斯坦返國後表示，艾爾段（Recep TayyipErdogan）致信賀年後，已收到馬克宏（Emmanuel Macron）回函，法國政府提議兩國在4個領域進行合作，包括雙邊協商、反恐、敘利亞和利比亞及教育等議題。

卡夫索格魯說，「馬克宏回信非常正面，在開頭就以土耳其語手寫『親愛的塔伊普（艾爾段的名字）』，並表達願意見面深化關係、討論歐洲事務」。他也透露，艾爾段願意面見馬克宏，不過兩人會先進行視訊對談。

艾爾段在去年10月曾表示，馬克宏對穆斯林有意見，應該「去精神科做檢查」，」更呼籲土耳其人抵制法國貨，導致法國氣得召回大使，12月時他又稱「希望法國盡快擺脫馬克宏這個負擔，因為他造成沒必要的地區衝突。」另一方面，對於土耳其去年在利比亞和東地中海爭議海域進行地質探勘，馬克宏一再出面呼籲要國際制裁安卡拉。

考慮到即將就任的美國總統當選人拜登政府可能會對法國更友善，土耳其期望改善兩國關係，近日艾爾段政府已陸續向以色列、沙烏地阿拉伯、希臘、阿拉伯聯合大公國都展現示好姿態，盼能好好利用拜登就任前這段外交運作的空間。

 
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