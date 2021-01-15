快訊／力挺丁允恭　C女秀婚照：我們會更努力的活著

記者陳家祥／台北報導

前總統府發言人丁允恭因身陷桃色風暴請辭獲准，監察院經調查後，15日確定彈劾丁允恭。眼見丁允恭遭到各界的撻伐，C女15日也在臉書聲明，看到加害者（Y女）要把自己變成聖人，實在是無法忍受。除了細數2人的日常相處外，C女也自爆，2人已結婚，「我會更努力的活著，而且活得很幸福」。

▲丁允恭與小女友結婚了 。（圖／翻攝臉書，下同）



Y女今在監院彈劾記者會後發出聲明，指「我知道他的位置很高，也做一陣子了。我想，到總統府發言人，應該就夠了吧，是政治很高峰了吧。」強調她要丁離開政治圈，不要再傷害人。C女直接反問，「這番真情流露，講白話文就是，等你爬到高峰再毀掉你，這樣很高尚嗎？」

「當年Y女和丁允恭的對話紀錄我都看過。」C女說，「妳是如何曾經急切地想得到他、獨佔他，然後又如何周旋在他與新男友之間，一方面向他求助金錢，一方面又同時放任新男友去到處侮蔑他（這是事後知道的），妳並不像這篇文字般這麼委屈」。

C女表示，「自己跟丁允恭在一起1年多，我們的感情狀態並不是外人能夠輕易理解的，所謂的開放式關係，但相關當事人都是在互相理解的狀態下進行關係，與外界何干？」

C女指出，她看著丁允恭沒日沒夜工作，在家不管多晚都忙著接手機，知道他的政治理想，知道他有多想為國家付出，甚至在事件發生後，每個喝醉的夜晚最大的遺憾都是，「我沒辦法再為我的國家做事了」。「 恭喜妳，妳成功了，毀掉他努力打拼一生的政治生涯，只是妳一輩子都無法理解的是，他為的是理想，妳為的是妳自己。」

「因為妳的爆料，被肉搜的人不是只有妳，還有根本毫不相關的我。」C女不滿表示，她被多少網友侮辱苞苞換包包，「我不知道妳基於什麼理由跟他在一起，基於什麼理由理直氣壯跟他要錢、在訊息裡責怪他，但我只知道，我跟他的每一天都很簡單」；C女表示，她沒有跟Y女一樣，逼他買東買西吃高級料理，每天都自己煮飯或吃路邊攤，日子很簡單，在痛苦之中也還是幸福。

C女說，很多人說她為愛離職，事實完全不是如此，「因為被以為是朋友的人出賣、還有對這個社會失望，所以選擇離開我原本夢想的記者職位」。C女強調，人生是自己的，她不會為了任何人離職、或是讓她的人生被任何人毀掉，抑或是至少懂得避孕保護自己，「因為我已經26歲，有足夠的能力為自己的人生負責，很可惜妳即使活到今天，也沒有這樣的能力。」

「為什麼我要跟一個被外界定義成是渣男的人在一起？」C女直言，所謂渣男應該是欺騙，但他跟她在一起的一開始，就了解彼此的感情狀態，「就像妳跟他在一起的時候就知道他有未婚妻，一切都是自己的選擇。」

最後C女表示，和丁允恭在一起1年半，對彼此始終坦承，「我看著他因為自己犯過的錯生不如死，也看著社會的扭曲而放棄夢想，在痛苦中我們彼此扶持，努力前進，如今，我們已經結婚了，在他一無所有的時刻，如同妳所說的，我們會更努力的活著，而且活得很幸福」。