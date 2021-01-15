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夜間閱兵更刺激！金正恩超享受「被關注的快感」...2大理由曝光

▲▼北韓夜間閱兵時施放大量煙火，製造出極致的宣傳效果。（圖／路透社）

▲北韓夜間閱兵時施放大量煙火，製造出極致的宣傳效果。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）昨（14）日晚間在平壤金日成廣場進行大規模閱兵，做為慶祝勞動黨第8次全代會的一環，各種戰略武器大舉亮相，包括新研發的潛射彈道飛彈「北極星-5ㅅ」，以及堪稱北韓版伊斯坎德爾的「KN-23」戰術彈道飛彈。分析指出，此次閱兵為北韓史上第2次的夜間閱兵，有2大理由使北韓當局不得不改變過往軍事習慣。

根據韓媒《News1》報導，北韓2020年10月10日凌晨0時首次選擇在深夜時間舉行閱兵，如此舉動令當時各國情報當局與軍事專家跌破眼鏡，此後北韓舉行閱兵的時間便成為各國關心的話題，尤其是近數日以來已連續被外界捕捉、偵測疑似在夜間有軍事預演、彩排等跡象。

▲▼北韓夜間閱兵時施放大量煙火，製造出極致的宣傳效果。（圖／路透社）

▲▼金正恩大改過往閱兵慣例，更熱衷於選擇在夜間閱兵。（圖／路透社）

▲▼北韓夜間閱兵時施放大量煙火，製造出極致的宣傳效果。（圖／路透社）

北韓在短短3個月內舉行2次大規模閱兵。報導分析，北韓之所以開始熱衷夜間閱兵有兩大理由，其一是具有極大的宣傳效果、其二是能躲避各國情報當局偵蒐。

從2次閱兵典禮上所公開的照片分析，北韓當局在夜間可以使用色彩繽紛的大型煙火與各種照明設備，將金日成廣場點綴為亮麗的宣傳舞台。特別是戰鬥機從高空飛嘯而過時噴出煙花，若閱兵典禮仍是在白天進行，恐怕無法順利呈現出類似的特殊效果。

外界分析，自從2018年427南北韓領袖峰會、川金會之後，最高領導人金正恩特別享受這種華麗活動所帶來的特殊附加性宣傳效果，因此在之後類似的宣傳活動中，開始將焦點轉移至能否製造出最極致的特殊效果。

▼北韓公開彈道飛彈「KN-23」等戰略武器（圖／路透社）

▲▼北韓公開彈道飛彈「KN-23」等戰略武器（圖／路透社）

▲▼潛射彈道飛彈「北極星」系列在閱兵儀式中亮相。（圖／路透社）

▲潛射彈道飛彈「北極星」系列在閱兵儀式中亮相。（圖／路透社）

另外，北韓當局改選擇在夜間閱兵，主要是想躲避來自國外的軍事偵蒐行為。過往北韓在閱兵時總是向全球公開各種新製戰略武器，以北韓立場來說，只有讓這些戰略武器「突然亮相」，才能在短時間內吸引國際社會的關注，並向全球傳遞訊息，因此當然不希望這些武器的情報在事前外洩。

而美韓聯軍整日追蹤北韓軍事情報動向，若在白天時移動這些戰略武器，相關動線情報極可能外洩，然若改在夜間閱兵或彩排，則美國與南韓的情報偵蒐設備恐毫無用武之地。

據悉，由於北韓正值冬季例行軍演，加上受北極冷空氣影響，在寒流來襲下恐增加武器故障機率，因此此次軍演規模比上次75周年黨慶時還略為減小。

►北韓深夜突擊式大閱兵！新款潛射飛彈「稱霸全球」...金正恩嗨翻了

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