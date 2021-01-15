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零食控最愛甜心草莓！親子DIY烘焙超百搭神隊友　簡單做出各種草莓甜點

▲▼零食控最愛甜心草莓！親子DIY烘焙超百搭神隊友。（圖／翻攝自影片）

▲香蕉太太推薦居家必備的義美生機甜心草莓，用來做草莓料理成功率更高。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

超人氣草莓季到來，吃起來酸酸甜甜、香氣濃郁的草莓是許多小朋友的最愛，利用假日去採草莓也是放假期間超人氣的休閒娛樂活動。只是休假日若遇到霸王寒流、冷冷冰雨懶得出門，又想吃草莓，還有什麼好選擇嗎！？

要感受草莓的幸福滋味，還有更簡單的方法，不妨全家一起動動手做甜點，只要加上草莓絕對讓小朋友瞬間眼睛一亮、吃不停。網路上擁有高人氣的親子網紅香蕉太太特別與大家分享，做草莓料理不一定就得用新鮮草莓，新鮮草莓含水量較高，較不易長時間保存，運用於烘焙糕餅的製作上困難度相對較高。香蕉太太表示，試過很多方法，要做出草莓味十足的甜點，推薦可用近期在網路上火紅的「義美生機甜心草莓」取代，完成度高又不易失敗，根本親子手作甜點神隊友，相當適合和家中寶貝一起大玩甜點DIY。

▲▼零食控最愛甜心草莓！親子DIY烘焙超百搭神隊友。（圖／翻攝自影片）

▲使用義美生機甜心草莓及繽紛水果，兩款就可以變化出各種美味的點心。

香蕉太太說明，「義美生機甜心草莓」和市面上的草莓果乾不同，經過「冷凍真空乾燥技術」處理，把草莓中近90%的水分去除，保留近90%的纖維、色澤，還有草莓的天然香氣。整包重量輕巧，攜帶起來非常方便，可以當成居家及出門旅遊時解嘴饞的天然零食，隨時想吃就可以吃。因草莓中水份去除，很適合拿來當成烘焙食品的材料，方便製作成各式各樣的草莓甜點；另外還有一款「繽紛水果」還多了蘋果及香蕉果乾，一包就能吃到三種水果，同時也可以補充多種礦物質。常常這兩款產品只要一拿出來，都會被小朋友秒吃完，是媽媽界力推的天然零食。

香蕉太太在影片中示範「草莓杯子蛋糕」及「燕麥餅乾」兩道自家寶貝喜愛的親子料理！第一道視覺相當華麗的「甜心草莓杯子蛋糕」，她先將甜心草莓切塊並打成粉狀，接著用小火隔水加熱無鹽奶油，並將無鹽奶油與雞蛋加入過篩的低筋麵粉一起攪拌，加入磨碎的甜心草莓粉及甜心草莓塊之後，倒入蛋糕模8分滿，送入烤箱以160度烤15分鐘；等待的過程可利用時間製作上層的奶油醬，作法是先將鮮奶油加入砂糖打發至奶油狀並加入甜心草莓粉一起攪拌即可，杯子蛋糕出爐時，再運用擠花袋、湯匙進行杯子蛋糕裝飾，最後再放上一顆顆完整的草莓，即完成美美的甜心草莓杯子蛋糕囉！

▲▼零食控最愛甜心草莓！親子DIY烘焙超百搭神隊友。（圖／翻攝自影片）

▲製作甜心草莓杯子蛋糕所需食材：義美生機甜心草莓適量、鮮奶油150g、無鹽奶油15g、蛋6顆、砂糖65g、牛奶100g、低筋麵粉130g。

▲▼零食控最愛甜心草莓！親子DIY烘焙超百搭神隊友。（圖／翻攝自影片）

▲香蕉太太製作過程中，寶貝兒子一直偷吃甜心草莓。

▲▼零食控最愛甜心草莓！親子DIY烘焙超百搭神隊友。（圖／翻攝自影片）

▲烘烤出爐的甜心草莓杯子蛋糕，飄散草莓香大滿足。

▲▼零食控最愛甜心草莓！親子DIY烘焙超百搭神隊友。（圖／翻攝自影片）

▲甜心草莓製作的鮮奶油醬有滿滿草莓味，以創意擠花裝飾杯子蛋糕就大功告成。

第二道是容易製作、時間又短的「燕麥餅乾」，作法一樣先將奶油隔水加熱融化，再將燕麥片、草莓丁及過篩後的低筋麵粉均勻攪拌，接著倒入融化後放涼了的奶油攪拌均勻，接著將混合好的麵團置放於鋪好烘焙紙的烤盤上，送入烤箱以160度烤10分鐘即大功告成，這款餅乾的作法也可以運用另一款「義美生機繽紛水果」製作成水果餅乾，一樣好吃且口味更豐富。

▲▼零食控最愛甜心草莓！親子DIY烘焙超百搭神隊友。（圖／翻攝自影片）

▲製作甜心草莓燕麥餅乾所需食材：甜心草莓＆繽紛水果適量、奶油40g、低筋麵粉 60g、蜂蜜30g、燕麥片30g。

▲▼零食控最愛甜心草莓！親子DIY烘焙超百搭神隊友。（圖／翻攝自影片）

▲兩款果乾「甜心草莓」與「繽紛水果」（草莓、香蕉、蘋果）可以製作成口味不同的燕麥餅乾。

▲▼零食控最愛甜心草莓！親子DIY烘焙超百搭神隊友。（圖／翻攝自影片）

▲送入烤箱前可以跟小朋友一起發揮創意，揉捏出想要的餅乾造型。

香蕉太太分享，草莓保存期限短且製作烘焙食品限制多，因此許多甜點新手若直接使用新鮮草莓製作甜點，往往失敗度較高且保存不易，若改用「義美生機甜心草莓」製作草莓料理，作法和一般製作甜點流程差不多，卻大大提高成功率，吃起來也一樣美味！因此很推薦利用這兩款當零食或料理都好用的居家必備甜心草莓及繽紛水果，創造出各式各樣的草莓點心，輕鬆共度甜蜜溫馨的親子時光。

▲▼零食控最愛甜心草莓！親子DIY烘焙超百搭神隊友。（圖／翻攝自影片）

▲香蕉太太推薦放假在家時，可以和孩子一起動動手用義美生機系列果乾做料理。

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