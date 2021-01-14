好天氣要沒了！冷氣團急襲「全台速凍4天10°C」　回暖時間曝光

▲周末有新一波冷氣團報到。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者楊庭蒝／綜合報導

受到「輻射冷卻」影響，雖然14日與15日白天各地天氣大多為晴到多雲，但清晨氣溫仍非常寒冷。中央氣象局表示，15日的天氣與14日相似，夜間輻射冷卻效應強，全台各地日夜溫差甚大，早出晚歸的朋友，應注意添加衣物以免受涼。

中央氣象局在臉書「報天氣-中央氣象局」表示，15日全台各地大多為晴到多雲，雲量少且風力弱，夜間輻射冷卻效應強，各地早晚氣溫仍低，日夜溫差甚大；清晨高雄以北及宜、花、金門仍有局部10度以下低溫的機率，預測中部以北低溫只有7、8度左右，南部東半部低溫約12至14度，局部沿海空曠地區及近山區的平地可能更低一些，白天因陽光照射，氣溫會明顯上升，高溫大致在21度以上，西半部及東南部可達24、25度，各地日夜溫差大，西半部可達十幾度之多。

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▲早晚仍須注意輻射冷卻效應所帶來的低溫影響。（圖／記者屠惠剛攝）

臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也指出，好天氣要結束了，下一波冷氣團預計週六下半天之後就會到，按照慣例，北部、東北部還是先濕後乾，而中南部天氣還是不錯。不過跟前幾波寒流相比，這波冷氣團水氣明顯較少，雨區也較小，高山下雪機會較低。其中，周日會是這波冷氣團最冷的時候，各地最低溫約10～11度。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」接著表示，下周一全台保持乾冷，下周二冷氣團會開始減弱，氣溫也會開始緩慢回升，但周一、周二仍要注意輻射冷卻效應帶來的低溫。

▲中央氣象局14日天氣預報。（圖／翻攝自Facebook／報天氣－中央氣象局）