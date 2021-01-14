　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

好天氣要沒了！冷氣團急襲「全台速凍4天10°C」　回暖時間曝光

▲▼周末有新一波冷氣團報到。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

▲周末有新一波冷氣團報到。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者楊庭蒝／綜合報導

受到「輻射冷卻」影響，雖然14日與15日白天各地天氣大多為晴到多雲，但清晨氣溫仍非常寒冷。中央氣象局表示，15日的天氣與14日相似，夜間輻射冷卻效應強，全台各地日夜溫差甚大，早出晚歸的朋友，應注意添加衣物以免受涼。

中央氣象局在臉書「報天氣-中央氣象局」表示，15日全台各地大多為晴到多雲，雲量少且風力弱，夜間輻射冷卻效應強，各地早晚氣溫仍低，日夜溫差甚大；清晨高雄以北及宜、花、金門仍有局部10度以下低溫的機率，預測中部以北低溫只有7、8度左右，南部東半部低溫約12至14度，局部沿海空曠地區及近山區的平地可能更低一些，白天因陽光照射，氣溫會明顯上升，高溫大致在21度以上，西半部及東南部可達24、25度，各地日夜溫差大，西半部可達十幾度之多。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼強烈寒流襲台 台北街頭冷颼颼 民眾冬衣出籠保暖 禦寒。（圖／記者屠惠剛攝）

▲早晚仍須注意輻射冷卻效應所帶來的低溫影響。（圖／記者屠惠剛攝）

臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也指出，好天氣要結束了，下一波冷氣團預計週六下半天之後就會到，按照慣例，北部、東北部還是先濕後乾，而中南部天氣還是不錯。不過跟前幾波寒流相比，這波冷氣團水氣明顯較少，雨區也較小，高山下雪機會較低。其中，周日會是這波冷氣團最冷的時候，各地最低溫約10～11度。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」接著表示，下周一全台保持乾冷，下周二冷氣團會開始減弱，氣溫也會開始緩慢回升，但周一、周二仍要注意輻射冷卻效應帶來的低溫。

▲▼中央氣象局14日天氣預報。（圖／記者楊庭蒝攝）

▲中央氣象局14日天氣預報。（圖／翻攝自Facebook／報天氣－中央氣象局）

ET快訊
王浩宇罷免案投票　現場排隊情況曝光
快訊／吊橋下驚見屍體！　雨衣遮蓋露出一雙腿
母過世「兄妹上吊陪葬」！遺書留百萬還債　表弟難過：根本沒借過
花百萬娶老婆！洞房見大腿有名字刺青　一問崩潰：噁心
全台6飯店「住1晚送1晚」！　還能爽泡溫泉

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

繼世界最可怕6件事！名醫認證「6點更恐怖」： 給求生慾望的人

直接到北部醫院旁炸雞排！連15天送炸物打氣　醫護：老闆帥爆

男友超愛吃金針菇！　她嚇壞：隔天原封不動出現太可怕

貪搶40盒暖暖包！「直擊北投店這一幕」驚呆　是否限購官方回應了

淡水妹半夜爆胎！載1人遇外送員搭救　「暖心哥哥」身分曝

台鐵估瑞芳=猴硐2/8雙線通車！施作「排樁擋土牆」防邊坡滑動

大甲高中戶外教學…驚爆集體感染病毒！2生情況嚴重「拉肚子1周」

快訊／午後強冷氣團南下！北台灣急凍「下探8°C」　8縣市低溫警戒

快訊／新冠肺炎再增7例境外移入　指揮中心下午2時說明！

春節交通懶人包！搭大眾運輸免費or半價　各大「優惠措施」一次看

周杰倫.昆凌合體放閃「一直轉頭偷瞄」　她「不得已才開藍寶堅尼」技術被女兒質疑

《叱咤風雲》正式預告｜周杰倫監製｜昆凌、曹佑寧、范逸臣主演

驚悚撞擊畫面曝！新北騎士急煞自摔　下秒遭公車輾過…爆頭慘死

女友媽發現他開BMW、買預售屋　回家要求女兒分手重新相親！

長輩贊助新婚夫妻50萬買房基金　老公掏存款湊300萬All in台積電

田馥甄不每天洗頭全因「客家人節儉」　黃子佼讚她英文實力「小時候是小老師」

兒勸媽學投資！意外發現佛系帳戶 她「13張台積電放到0成本」超衝擊

烈火焚車曝！湖口休息站轎車爆燃　YT達爾愛駒遭燒傷：早知不上廁所

周杰倫豪送《頭文字D》AE86！　王俊凱爽到手抖：以後的豆腐我來守護

鬼鬼忙1年不發年終：今年努力補上！　有看《未來媽媽》？自CUE看禾浩辰「這部戲」

繼世界最可怕6件事！名醫認證「6點更恐怖」： 給求生慾望的人

直接到北部醫院旁炸雞排！連15天送炸物打氣　醫護：老闆帥爆

男友超愛吃金針菇！　她嚇壞：隔天原封不動出現太可怕

貪搶40盒暖暖包！「直擊北投店這一幕」驚呆　是否限購官方回應了

淡水妹半夜爆胎！載1人遇外送員搭救　「暖心哥哥」身分曝

台鐵估瑞芳=猴硐2/8雙線通車！施作「排樁擋土牆」防邊坡滑動

大甲高中戶外教學…驚爆集體感染病毒！2生情況嚴重「拉肚子1周」

快訊／午後強冷氣團南下！北台灣急凍「下探8°C」　8縣市低溫警戒

快訊／新冠肺炎再增7例境外移入　指揮中心下午2時說明！

春節交通懶人包！搭大眾運輸免費or半價　各大「優惠措施」一次看

繼世界最可怕6件事！名醫認證「6點更恐怖」： 給求生慾望的人

CES展車用電子亮點／1顆旋鈕調全車設定、最佳化手機無線充電登場

LIFE・經典／往天空延伸的大樹建築　台南市立圖書館總館呈現在地美

台中百人青諮會提案51件參採8成　盧秀燕：每個意見都寶貴

美國哥倫布市發現2種新型新冠肺炎病毒株　黃偉哲去信關懷姊妹市疫情

陸敬民／房市亂象轉檯面下　注意！房價恐漲至首購臨界點

爆量蔬菜超清爽！桃園全天候早午餐　咬下帕尼尼滿滿芋泥餡

曾睡過中國女間諜！民主黨眾議員任彈劾川普管理人　他怒：美國完了

快訊／彰化八卦山驚見男屍！「雨衣遮蓋露出一雙腿」　警急封鎖調查

促轉會擬收歸不當黨產賠償政治受難者　楊翠：非常合理

生活熱門新聞

女被灑湯逼「整桌免錢」　關鍵畫面曝光

有車有房還不夠！女友媽「3條件」要她回頭相親

午後變天轉雨！強烈冷氣團今襲越晚越濕冷　連凍3天探7度

「好市多暖暖包」秒殺！他搶40箱：因小孩多

強冷氣團南下！北台灣急凍8°C

國中生遭霸凌偷10萬給「風雲人物」　師回答讓爸怒了

12生肖2021運勢解析　解煞轉運一次看

一家4口到好市多　「整車商品」竟都要退貨

小學生造句「媽媽的飯很難吃」　老師傻眼哭哭

不藏了！CIA解密「713份UFO檔案」全曝光

快訊／新冠肺炎再增7例境外移入

鬼滅之刃快閃店　巨型禰豆子萌翻

風雲人物霸凌特教生！爸控國中包庇　校方：交朋友合理

調查8成4學校禁學生加穿保暖衣物

更多熱門

相關新聞

天氣冷受不了！「進1空間超痛苦」吸共鳴

天氣冷受不了！「進1空間超痛苦」吸共鳴

相較前幾年，今年的冬天相當有感，防寒外套、電暖器通通熱賣，跟低溫有關的話題也特別引發共鳴。就有網友在PTT的WomenTalk板上發起討論「天氣冷大家最受不了的事？」文中舉出5件他在天氣冷的時候受不了的事。貼文一出馬上吸引熱論，其中有個地方藏著最多人的痛苦記憶，「真的會抓狂 = =」。

11:23花蓮有感地震　初判震度4級以上

11:23花蓮有感地震　初判震度4級以上

「凍番薯VS夯地瓜」台灣天氣2選1　網秒答

「凍番薯VS夯地瓜」台灣天氣2選1　網秒答

全台最冷大學僅5.7度！網一看傻眼「竟然不是文化」

全台最冷大學僅5.7度！網一看傻眼「竟然不是文化」

瘋追雪！台北創入冬最低溫　氣象局說明

瘋追雪！台北創入冬最低溫　氣象局說明

關鍵字：

天氣中央氣象局冷氣團

讀者迴響

熱門新聞

新北5歲童指甲被拔光虐死　恐怖外婆求法官：想回家

愛犬頭破流血　她見殘骸眼淚秒乾

母親聖誕節過世兄妹輕生　現場留百萬要還表弟

路邊驚見「碳烤10…」新莊男一看單位心都碎了

只買2檔ETF！台大40K男2年賺760萬

小白被餵只給看半臉！網見牠笑歪

極品台男求復合　女友爆發4句神反擊

余苑綺少外食不碰油炸罹癌1關鍵

有人公園遛獅子！飼主無奈喊冤望

孫協志《叱咤風雲》畫面全刪光！

12秒恐怖慎入　女孩長髮藏頭蝨王國

快訊／陳水扁母親陳李慎病逝　享壽94歲

考古挖到千根象牙　專家驚喊：快埋起來

高雄最轟動「韓八火烤兩吃」開了！

台南25歲妹國小吸毒國中援交　為男友賣淫崩潰

更多

最夯影音

更多
周杰倫.昆凌合體放閃「一直轉頭偷瞄」　她「不得已才開藍寶堅尼」技術被女兒質疑

周杰倫.昆凌合體放閃「一直轉頭偷瞄」　她「不得已才開藍寶堅尼」技術被女兒質疑
《叱咤風雲》正式預告｜周杰倫監製｜昆凌、曹佑寧、范逸臣主演

《叱咤風雲》正式預告｜周杰倫監製｜昆凌、曹佑寧、范逸臣主演

驚悚撞擊畫面曝！新北騎士急煞自摔　下秒遭公車輾過…爆頭慘死

驚悚撞擊畫面曝！新北騎士急煞自摔　下秒遭公車輾過…爆頭慘死

女友媽發現他開BMW、買預售屋　回家要求女兒分手重新相親！

女友媽發現他開BMW、買預售屋　回家要求女兒分手重新相親！

長輩贊助新婚夫妻50萬買房基金　老公掏存款湊300萬All in台積電

長輩贊助新婚夫妻50萬買房基金　老公掏存款湊300萬All in台積電

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面