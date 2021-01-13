「醫護原本就承擔更高風險」　江啟臣談本土感染：最不需要的是責難

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者周宸亘攝）

記者徐政璿／台北報導

北部一間專門收治新冠肺炎患者的醫院爆出院內感染，中央流行疫情指揮中心12日證實，國內新增2例本土武漢肺炎確定病例，分別為本國籍30多歲男性（案838）及本國籍20多歲女性（案839），2名均為該院醫療人員。對此，國民黨主席江啟臣也在臉書上呼籲團結「抗疫」，並替第一線醫事人員鼓勵。

指揮中心表示，案838為北部某醫院醫師，曾照顧武漢肺炎確診個案，1月8日起陸續出現咳嗽、發燒症狀，1月10日就醫採檢，11日檢出陽性，於今日確診。案839為案838同住接觸者，亦為上述醫院之護理師，但未接觸或照顧武漢肺炎確診個案，1月9日起陸續出現咳嗽、發燒症狀，11日進行接觸者採檢並檢出陽性，於今日確診。

江啟臣表示，台灣能守住全球一波波的疫情肆虐，都是靠著在第一線作戰的醫事人員，「我仍記得，2003 Sars 肆虐時爆發院內感染，傳出不少醫護人員遭遇歧視的消息；抗疫勇者面對如此炎涼，至今仍記得當時感到的不平。」

江啟臣說，醫事人員站在救人抗疫的前線，原本就承擔比你我更高風險，「是他們的勇氣，換來我們的安心」，對於這次不幸染疫的人員，有的是鼓勵與感激，最不需要的，是風涼的責難。

最後，江啟臣呼籲，勤洗手、戴口罩，保護自己才能減輕醫事人的負擔，團結抗疫，為醫事人員加油，為台灣加油。